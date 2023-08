Boulanger, réputé pour sa gamme d’électroménager et d’appareils multimédias de haute qualité, se lance désormais dans la commercialisation de VAE. Dans ce guide d’achat, découvrez notre top 7 des meilleurs vélos électriques de cette enseigne française.

Boulanger propose une gamme de vélos électriques performants et élégants, répondant aux attentes du grand public. Or compte tenu de la diversité de l’offre, le choix paraît bien difficile. Pour tenter de vous aider à choisir le meilleur vélo électrique Boulanger, nous avons comparé différents modèles. Découvrez ci-après le top 7 des meilleurs VAE de cette marque.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Essentielb Urban Trail 200 Note : 9,5/10 Découvrir Velair Urban Note : 9,3/10 Découvrir Scooty Country 28 Note : 9/10 Découvrir

Essentielb Urban Trail 200 : un compagnon privilégié pour vos aventures extrêmes

Caractéristiques techniques Prix : 1149 euros

Matériau du cadr e : Aluminium

Poids : 23 kg

Autonomie : 80 km

Couple moteur : 34 Nm

Vitesse : 25km/h

Commençons ce top des meilleurs vélos électriques par le modèle d’entrée de gamme de Boulanger : le Trail 200. Ce VAE a été salué pour sa polyvalence, sa facilité d’utilisation, son design et son autonomie. En effet, il peut parcourir des distances allant jusqu’à 80 km. Outre le fait qu’il convient aux déplacements prolongés que ce soit sur les pavés ou en ville, il a été conçu pour un cycliste de 1,75 à 1,84 m. Par ailleurs, son moteur fournit une assistance efficace pour atteindre sa vitesse de pointe de 25 km/h. Doté de 6 vitesses, il permet néanmoins de sélectionner les 3 modes d’assistance.

Il reste toutefois quelques améliorations à apporter, notamment au niveau des freins. En fait, ces derniers manquent de souplesse. Par ailleurs, si la selle plaît à la plupart des cyclistes, certains lui reprochent sa fermeté nuisible au confort. Bref, si ce vélo électrique d’entrée de gamme de Boulanger est loin d’être sans défauts, pour son prix, il offre tout de même les puissances nécessaires pour vos défis extrêmes.

3 modes de conduite

Très bon rapport qualité/prix

Freins peu efficaces

Velair Urban : le meilleur vélo électrique pliant de Boulanger

Caractéristiques techniques Prix : 999 euros

Matériau du cadr e : Aluminium

Poids : 23 kg

Autonomie : 60 km

Couple moteur : 40 Nm

Vitesse : 25km/h

Velair a été l’une des toutes premières sociétés françaises à se lancer dans la mobilité douce. Son modèle pliant Velair Urban constitue un best-seller. Fiable, élégant et confortable, ce vélo électrique se plie en un seul geste.

Cela le rend à la fois polyvalent et pratique. Que ce soit pour se rendre au travail tous les jours, se promener le week-end comme en vacances, sa maniabilité le rend facile à transporter partout.

Le Velair Urban intègre un dérailleur à 6 vitesses de marque Shimano ainsi qu’une motorisation de 250 watts permettant de rouler jusqu’à 25 km/h. Ce vélo électrique pliant de boulanger a 5 modes d’assistance. Ces modes se règlent sur son écran digital de dernière génération. Munie de batterie amovible, 100% au lithium, il peut parcourir une distance de 60 kilomètres. Son double amortisseur amortit toutes les secousses et les irrégularités rencontrées sur la route.

Moteur puissant

Vélo compact

Réservé aux petites tailles

Scooty Country 28 : le vélo électrique tout-terrain de Boulanger

Caractéristiques techniques Prix : 1099 euros

Matériau du cadr e : Aluminium

Poids : 22,8 kg

Autonomie : 65 km

Couple moteur : 45 Nm

Vitesse : 25km/h

Vous êtes à la recherche d’un vélo ergonomique et pratique ? Boulanger propose son VTT électrique le Scooty Country 28′. Ce VTT se distingue à de nombreux égards. En fait, il convient à tout type d’utilisation, tant pour les promenades récréatives que pour les trajets domicile-travail. Dès que sa batterie a été chargée, elle permet de parcourir jusqu’à 65 km en toute sécurité. Ses caractéristiques incluent un cadre fabriqué en aluminium, 8 rapports de vitesse Shimano et 5 niveaux d’assistance. Par ailleurs, ce vtt électrique profite d’un système de freinage puissant ainsi que des roues large de 27,5 pouces.

Sans oublier son écran LCD indiquant les données relatives à la pratique. Résultat : vous pourrez rouler en toute liberté, évitant ainsi les embouteillages afin de gagner un temps précieux !

Écran de contrôle LCD

5 niveaux d’assistance

Durée de charge la batterie assez longue

Essentielb Urban 400 : une meilleure alternative à l’Essentielb Urban Trail 200

Caractéristiques techniques Prix : 799 euros

Matériau du cadr e : Acier

Poids : 23,8 kg

Autonomie : 40 km

Couple moteur : 30 Nm

Vitesse : 25km/h

Après le succès de son modèle Urban Trail 200, Boulanger surenchérit avec un vélo électrique aux caractéristiques techniques convaincantes. L’Essentielb Urban 400 intègre un moteur monté sur la roue arrière développant un couple élevé de 30 Nm. D’une puissance totale de 250 watts, il peut atteindre une vitesse fulgurante.

La batterie lithium-ion de 468 Wh ne nécessite que 4 heures pour être rechargée. Bien que l’autonomie soit limitée à 40 km, elle assure une conduite très agréable. De fait, la fermeté de sa selle ne risque pas de causer la moindre inconfort en cas d’utilisation intensive. Ce fut un inconvénient de l’Urban Trail 200. Il a été résolu cette fois-ci, mais on note un point faible commun : les freins un peu trop durs.

Sur le plan esthétique, l’Essentielb Urban 400 se distingue par sa couleur noire, accrocheuse et imposante. Elle témoigne pleinement de sa robustesse tout en garantissant une durabilité à toute épreuve. D’autre part, grâce à ses pneus de 26 pouces, ce vélo offre une conduite fluide et sans à-coups désagréables. De plus, elles offrent la possibilité de se déplacer à grande vitesse tout en restant prudent.

Assistance efficace

Construction de qualité

Freins rigides

Citroën City : le premier Pedelec du constructeur automobile

Caractéristiques techniques Prix : 990 euros

Matériau du cadr e : Aluminium

Poids : 29 kg

Autonomie : 45 km

Couple moteur : NC

Vitesse : 25km/h

Citroën fait son entrée sur le marché prometteur du vélo électrique. Il annonce le Citroën City, un modèle urbain. Disponible sur Boulanger à 990€, ce vélo électrique présente un style et des caractéristiques plutôt basiques.

Son cadre arbore le logo de la marque Citroën le distinguant ainsi de la multitude de vélos électriques d’entrée de gamme existants. En effet, le Citroën City se compose d’un cadre bas en aluminium.

Il comprend une transmission à six vitesses, un système de freinage à patins, une fourche rigide, une assise « confort », une béquille, des garde-boue et un porte-bagages. Son moteur de 250W se trouve dans son moyeu arrière. Il fonctionne grâce à une batterie de 360 Wh amovible montée sur le porte-bagages. Cette batterie a une autonomie de 45 km.

Siège confortable

Un vélo bien équipé

Poids lourds

Essentielb Urban 600 : un vélo électrique Boulanger facile à manier

Caractéristiques techniques Prix : 1499 euros

Matériau du cadr e : Aluminium

Poids : 25,3 kg

Autonomie : 80 km

Couple moteur : 90 Nm

Vitesse : 25km/h

Pour 1499 €, l’Essentielb Urban 600 est un VAE moderne. Ce vélo électrique urbain Boulanger dispose d’une batterie de grande capacité de 13 Ah. Cependant, il faut compter 6 heures pour la charger complètement. Ceci lui confère une autonomie de 80 kilomètres permettant de parcourir de longues distances. De couleur noire, son châssis lui confère un caractère original et attrayant.

D’une dimension de 60 x 116 x 185 cm, il est extrêmement maniable et peu encombrant. De plus, ce vélo de ville bénéficie d’un équipement de sécurité complet, y compris des phares puissants. Son moteur intégré aux pédales délivre un couple de 30 Nm. Grâce à sa puissance extraordinaire, ce VAE atteint aisément les 25 km/h. Ces performances sont obtenues grâce à la transmission des 7 vitesses du dérailleur shimano.

Puissance du moteur

Durée de vie de la batterie

Les données fournies par l’indicateur de vitesse sont farfelues.

Velobecane Easy : le vélo électrique polyvalent de Boulanger

Caractéristiques techniques Prix : 1342,88 euros

Matériau du cadr e : Acier

Poids : 23 kg

Autonomie : 40 km

Couple moteur : NC

Vitesse : 25km/h

Velobecane Easy se veut être un vélo électrique polyvalent adapté aux hommes et aux femmes, en raison de sa faible garde au sol. Aussi elle se distingue par son poids total de 23 kg. Malgré cela, la Velobecane Easy peut transporter 140 kg de charge.

À cet effet, ce vélo électrique Boulanger convient à la mobilité citadine. Il comporte des roues de 26 pouces ainsi que des éclairages LED. Il dispose d’une protège-chaîne et de garde-boue. D’une puissance de 250 watts, son moteur est actionné par une batterie de 288 Wh. Au lithium-ion, elle a été placée à l’arrière du siège à la verticale. La batterie se déverrouille à l’aide d’une clé. Et pour la retirer, il suffit d’utiliser la poignée située sur le dessus.

Une fois chargée, elle assure 40 km d’autonomie. En conformité avec la réglementation française, sa vitesse ne dépasse pas les 25 km/h. Pour vous assurer une conduite en toute sérénité, l’appareil dispose d’une aide au démarrage, ainsi que de 4 niveaux d’assistance électrique.

Cadre facile à enjamber

Une excellente maniabilité

Délais de démarrage longs

Pourquoi acheter chez Boulanger ?

Acheter un vélo électrique chez Boulanger, signifie acheter chez un détaillant qui propose des milliers de produits. Parmi eux, des dizaines de marques de VAE en particulier Velair, Velobecane et Essentielb.

De plus, Boulanger offre un large éventail de services. À commencer par la livraison, la possibilité de retirer sa commande sur place ou de bénéficier d’un drive sans contact.

Boulanger a également mis en place un service après-vente 24h/24 et 7j/7. Ce service permet aux clients de détailler leur problème et de prendre rendez-vous avec un spécialiste Boulanger. Il est également possible de joindre le service après-vente par téléphone. Enfin, Boulanger propose des conseils personnalisés pour choisir le vélo électrique le mieux adapté à ses besoins.

Type de vélo

Les vélos électriques se classent également en fonction de leur conception générale et de leur aptitude à s’adapter à différents terrains. Bien que les noms exacts varient en fonction du fabricant, la plupart des vélos électriques appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes :

Les vélos de route : Ces vélos ont été conçus pour être utilisés dans les zones urbaines. Ils ne conviennent pas pour le tout-terrain, mais se révèlent être légers et faciles à manier . Il s’agit également de l’option la moins chère.

: Ces vélos ont été conçus pour être utilisés dans les zones urbaines. Ils ne conviennent pas pour le tout-terrain, mais se révèlent être . Il s’agit également de l’option la moins chère. Vélos de montagne : Ces vélos conviennent aux terrains accidentés. Ils sont beaucoup plus polyvalents et disposent d’une meilleure suspension. L’inconvénient étant qu’ils sont plus lourds et souvent plus chers.

: Ces vélos conviennent aux terrains accidentés. Ils sont beaucoup et disposent d’une meilleure suspension. L’inconvénient étant qu’ils sont plus lourds et souvent plus chers. Vélos hybrides : Les vélos hybrides conviennent à la fois aux citadins et aux amateurs de tout-terrain. Ils sont généralement plus légers que les VTT, mais conviennent toujours aux terrains accidentés.

: Les vélos hybrides conviennent à la fois aux citadins et aux amateurs de tout-terrain. Ils sont généralement plus légers que les VTT, mais conviennent toujours aux terrains accidentés. Vélos pliants : De nombreux vélos électriques, comme le Fiido D11, sont conçus pour être pliés et transportés facilement dans les trains ou les appartements. Ils sont idéaux pour les trajets quotidiens, mais leurs batteries sont souvent plus petites.

Poids

Les vélos électriques pèsent plus lourd que les vélos traditionnels. Le poids supplémentaire du moteur et de la batterie signifie qu’ils pèsent généralement entre 10 et 25 kg. Si vous prévoyez de transporter votre nouveau vélo dans les escaliers ou dans le train tous les jours, gardez cette donnée à l’esprit lorsque vous choisirez votre vélo.

Malheureusement, il y a un compromis entre le poids et la puissance. Si vous voulez un vélo puissant, l’achat d’un vélo léger n’est peut-être pas pratique.

Moteur central ou moteur à moyeu

Les vélos électriques sont équipés de deux types de moteurs, à savoir un moteur à entraînement central ou un moteur à moyeu.

Un moteur à entraînement central est placé au milieu du vélo, entre les pédales.

est placé au milieu du vélo, entre les pédales. Un moteur à moyeu se trouve au milieu de l’une des roues.

Les vélos à moyeu constituent l’option la moins chère. Ils sont moins efficaces que les moteurs à entraînement central, mais sont considérés comme idéaux pour rouler sur des routes plates pendant de longues périodes.

Les vélos à moteur central sont plus chers, mais ils sont aussi plus puissants. La position centrale du moteur augmente non seulement le couple, mais rend également le vélo plus équilibré. Si vous prévoyez de monter régulièrement des côtes, il peut être intéressant de dépenser davantage pour obtenir un moteur à entraînement central.

Durée de vie de la batterie

Si vous souhaitez comparer les gammes de vélos, il est important de tenir compte de la taille de la batterie et de la taille du moteur.

Les batteries sont mesurées en wattheures. Il s’agit du nombre d’heures pendant lesquelles une batterie peut produire un watt d’électricité. Les moteurs se mesurent en watts, c’est-à-dire la puissance dont ils ont besoin pour fonctionner.

Les vélos ayant la plus grande autonomie ont les plus grosses batteries et les moteurs les moins puissants. Il en résulte un compromis : les vélos les plus puissants ont également les plus faibles portées.

Puissance

La puissance des moteurs de vélos électriques varie, généralement de 250 à 750 watts. Les vélos de 250 watts étant les plus populaires en raison de leur prix abordable, ils offrent une puissance plus que suffisante pour les surfaces planes et les petites collines. Ils vous permettent également de maximiser l’autonomie de votre batterie.

Si vous souhaitez dépenser plus, une puissance plus élevée vous permettra de bénéficier d’une meilleure accélération et d’une assistance supplémentaire lorsque vous montez des pentes raides.

