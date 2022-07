Top des avantages d’une coque résistante pour votre smartphone

Bien que l’aspect visuel d’une coque résistante ne soit pas toujours attrayant, elle protège efficacement le téléphone en cas d’accident. En effet, cette dernière peut conserver l’état initial du smartphone, même après des années d’utilisation.

Un smartphone peut vous servir pendant longtemps, jusqu’à ce qu’il vous échappe accidentellement dans les escaliers. Bien que de nombreux smartphones sont désormais conçus avec un extérieur antichoc, la plupart d’entre eux ne résiste pas à un quelconque accident. Pour éviter que cela n’arrive à votre téléphone, il vous faut une coque résistante. Mais est-ce que leur prix en vaut la peine ?

Coque résistante ou classique : quelle est la différence ?

La protection offerte par une coque classique se distingue fortement de celle fournie par une coque résistante. En général, les modèles conventionnels répondent surtout à des besoins esthétiques. Ils ne sont donc pas conçus pour durer. Certes, ils protègent le smartphone, mais dans certains cas, ils peuvent être endommagés lors d’un accident. En fait, il a été constaté que jusqu’à 70 % des téléphones ont une coque usée ou d’autres dégâts esthétiques.

Par ailleurs, il faut admettre que ces housses classiques bénéficient souvent d’une garantie à vie. Cependant, ces garanties couvrent rarement le téléphone lui-même. Elles ne prennent pas en charge la réparation ou le remplacement d’un écran cassé. En outre, la saleté et la poussière peuvent s’infiltrer dans la coque classique et endommager l’esthétique du portable, voire les boutons et les connecteurs.

En revanche, les téléphones dotés d’une coque résistante sont généralement en bien meilleur état que ceux qui n’en ont pas. Bien que ces dernières aient tendance à être plus lourdes, elles protègent efficacement l’appareil contre les risques de rayures et les dommages causés par l’eau. Vous venez d’investir votre argent durement gagné pour acquérir le meilleur smartphone ? Découvrez comment les coques résistantes peuvent protéger votre appareil.

Avantages de l’utilisation d’une coque antichoc

Une protection plus efficace

La plupart des fabricants de téléphones portables utilisent du verre de qualité résistant pour l’écran et un boîtier métallique pour protéger l’arrière de l’appareil. Même si vous n’avez jamais fait tomber votre téléphone, celui-ci passe probablement beaucoup de temps au fond de la poche ou du sac à main, où il risque d’être rayé et cabossé à votre insu. Et ce, à moins que vous ne disposiez d’une coque résistante. Cette dernière peut protéger l’appareil contre les éraflures, les chocs, les bosses, et même contre la chaleur du soleil.

Étanchéité

Les utilisateurs qui envisagent de se baigner avec leur Samsung Galaxy devraient opter pour une coque étanche. Celle-ci peut être immergée dans l’eau jusqu’à 30 minutes. Elle comprend une protection qui scelle les ports du téléphone portable et empêche la saleté et l’eau de pénétrer, de sorte qu’il ne sera pas endommagé. Une coque étanche protège contre l’eau et la neige, l’humidité et la glace.

Offre une prise en main optimale

Les téléphones mobiles de nos jours sont très glissants. Conçue à partir d’un matériau solide tel que le caoutchouc, une coque antichoc assure une bonne prise en main. Il existe des modèles avec des pieds et des supports robustes. Cela permet aux utilisateurs de les soulever sur la surface. Cette caractéristique se révèle pratique pour le chat vidéo et le visionnage de vidéos. Il améliore l’efficacité du téléphone portable en le préservant des effets néfastes de l’environnement. Un étui robuste, et facile à saisir peut faire la différence pour entretenir son portable.

Une alternative à l’assurance téléphone

Un nombre restreint de propriétaires de smartphones ont souscrit une assurance téléphonique. Même si cette solution présente des avantages considérables, 14,99 € mensuels pour un smartphone, dont le prix varie entre 401 et 800 €, constitue une dépense supplémentaire qui peut être évitée. En effet, ceux qui n’ont pas les moyens de souscrire une telle couverture peuvent opter pour une coque résistante. Cette dernière peut servir d’assurance pour leur téléphone.

Conclusion

Tout au long de la journée, le téléphone portable est exposé à divers dangers. Il peut glisser de la poche. Quelqu’un d’autre peut le faire tomber par inadvertance. Même si vous êtes prudent, les accidents arrivent. Et lorsqu’ils se produisent, même une petite rayure sur l’écran peut causer des ennuis.

Ainsi, une coque antichoc et étanche est très bénéfique à bien des égards en offrant une forte protection contre les risques de dommages. Elle est fabriquée dans un matériau solide et robuste offrant une durabilité exceptionnelle. En outre, elle peut être facilement posée et retirée. Sans oublier, que les coques résistantes sont disponibles dans une variété de designs afin d’améliorer l’apparence de l’appareil.