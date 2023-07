Threads : Comment utiliser l’alternative à Twitter d’Instagram ?

La société mère d’Instagram, Meta, a lancé mercredi « Threads ». C’est une application de messagerie textuelle présentée comme un concurrent potentiel de Twitter. Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants Instagram et conserver votre nom d’utilisateur. De plus, vous pourrez garder vos abonnés et votre statut de vérification. Mais comment utiliser Threads ? Nous allons répondre à cette question dans cet article.

Pour rejoindre Threads, il est nécessaire d’avoir un compte Instagram. En effet, la plateforme exige l’utilisation de vos identifiants de connexion Instagram. Une fois votre compte lancé, votre nom d’utilisateur Instagram sera transféré, mais vous pourrez créer un profil personnalisable. Cependant, Meta précise que les utilisateurs britanniques de moins de 18 ans recevront un profil privé par défaut.

En quelques clics, vous avez la possibilité de suivre facilement les mêmes comptes que sur Instagram. De plus, vous pouvez transférer vos abonnements sur Threads, ce qui vous évite de recommencer à zéro.

Lorsque vous créez un message ou un « Thread », vous avez la possibilité de sélectionner qui peut le voir. Cela peut être le monde entier ou simplement vos abonnés. En ce qui concerne les fonctionnalités, les utilisateurs de Twitter et d’Instagram auront accès à plusieurs options.

Vous pouvez ne plus suivre, signaler, bloquer ou restreindre un profil en quelques clics. Vous pouvez accéder à ces options en utilisant le menu déroulant des trois points. De plus, toute personne que vous avez bloquée sur Instagram sera automatiquement bloquée sur Threads.

D’autres fonctionnalités incluent le support des lecteurs d’écran et les descriptions d’images générées par l’IA. Meta affirme travailler pour rendre Threads compatible et intégrable avec d’autres applications. De plus, ces applications prennent en charge le protocole ActivityPub, telles que WordPress et Mastodon.

Threads de Meta vs Twitter

La concurrence entre ces deux géants de la technologie va au-delà du match proposé entre Musk et Mark Zuckerberg. Avec la connexion intégrée de Threads à Instagram, il peut être beaucoup plus facile d’attirer des utilisateurs en peu de temps.

Musk a limité le nombre de publications sur Twitter à 10 000 par jour pour les utilisateurs vérifiés. Pour les non vérifiés, c’est 1 000 par et 500 pour les nouveaux utilisateurs non vérifiés. Cette décision pourrait entraîner des conséquences telles que la perte d’abonnés et d’annonceurs.

Cependant, la nouvelle plateforme Threads a également ses détracteurs. L’analyste Mike Proulx de Forrester affirme que Meta profite de la vague actuelle de mécontentement envers Twitter. Il souligne également que l’entreprise a déjà lancé et fermé sans succès Threads par le passé.

« Si l’on reconnaît à Meta sa stratégie d’essais et d’apprentissage, l’entreprise n’a pas vraiment de succès notable dans le lancement d’applications autonomes en dehors de son noyau familial », a déclaré Proulx dans un communiqué à CNET. Il faisait référence à des applications telles que Slingshot et IGTV.

Proulx a ajouté que le marché est inondé d’alternatives à Twitter tels que Bluesky, Mastodon et Hive. « Cela ne fait qu’entraîner la fragmentation de la base d’utilisateurs à la recherche d’une alternative à Twitter », déclara-t-il. D’autre part, le lancement de Threads dans l’Union européenne est également reporté. Cela vient des préoccupations concernant le partage de données entre les deux applications.

Lire aussi : Comment supprimer un compte Twitter ?