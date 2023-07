Marre de Twitter ? Voici le top 5 des meilleures alternatives

La prise de contrôle controversée par Elon Musk en octobre 2022 a radicalement modifié Twitter, de plus en plus, les utilisateurs cherchant donc des alternatives Si vous aussi, vous souhaitez supprimer votre compte Twitter tout en gardant ses fonctionnalités, voici une sélection des meilleures plateformes concurrentes.

Threads

Lancé par Instagram le 5 juillet, Threads est une application centrée sur le texte pour servir d’alternative à Twitter. Avec son potentiel évident, Threads promet d’être « gérée de manière raisonnable« . Disponible sur l’App Store d’Apple, l’application permet aux personnes de se connecter avec leurs identifiants Instagram.

De cette manière, ils peuvent suivre facilement les mêmes comptes qu’ils suivent sur Instagram. Bien qu’il n’y ait pas encore de messagerie directe, Threads propose de nombreuses fonctionnalités similaires à Twitter.

Bluesky

Fondé par Jack Dorsey, ancien co-créateur et PDG de Twitter, Bluesky est une plateforme exclusive qui fonctionne sur invitation seulement. Avec une limite de 300 caractères par publication, Bluesky compte actuellement environ 180 000 abonnés.

De plus, un million de personnes sont en liste d’attente pour rejoindre la plateforme. Bluesky utilise un protocole AT lucratif qui vise à encourager l’expérimentation et l’innovation dans les médias sociaux.

Spill

Lancée en janvier par Alphonzo « Phonz » Terrell et DeVaris Brown, deux anciens employés de Twitter. Spill se présente comme une « conversation visuelle à la vitesse de la culture« . La plateforme vise à donner une voix aux créateurs de culture souvent négligés et sous-rémunérés.

Elle met l’accent sur les créateurs noirs, les créateurs queer et les voix influentes internationales. Avec près de 20 000 personnes sur sa liste d’attente en décembre 2022, Spill offre une alternative prometteuse. C’est une excellente option pour ceux qui cherchent à diversifier leur expérience sur les médias sociaux.

Mastodon

Contrairement à Twitter, Mastodon est un réseau social décentralisé lancé en 2016. Il a été créé par le programmeur allemand Eugen Rochko. Avec 10 millions d’utilisateurs enregistrés, Mastodon est la plateforme la plus peuplée pour ceux qui cherchent à quitter Twitter.

Mastodon offre une approche décentralisée, permettant aux utilisateurs de rejoindre différents serveurs basés sur des sujets centraux spécifiques.

Post.News

Présenté comme une plateforme sociale axée sur de vraies informations et des conversations civiles, Post.News de Noam Bardin offre aux utilisateurs une expérience unique. Ils peuvent accéder à des contenus haut de gamme sans abonnements ni publicités.

Lancée en novembre 2022, l’application a connu une forte demande. Environ 440 000 personnes sont en liste d’attente et 206 000 comptes sont actifs en décembre. Noam Bardin a exprimé son intention de ne pas faire de Post.News le « Twitter libéral ». Il a encouragé les utilisateurs à être respectueux des opinions divergentes. Il a souligné que la valeur d’une démocratie réside dans la manière dont nous traitons les personnes qui ne partagent pas nos opinions.