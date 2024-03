The Gentlemen sur Netflix : y aura-t-il une saison 2 ?

Est-ce que The Gentlemen aura une saison 2 ? Si vous vous êtes posé cette question, vous êtes sûrement au bon endroit pour trouver la réponse !

La première saison de The Gentlemen a pris fin. Les fans se questionnent déjà sur la sortie officielle de la saison 2. Apparemment, cette sortie ne sera pas de sitôt. Deadline a confirmé d'autres saisons en cours à condition que le taux d'audimat répond aux attentes du géant de streaming.

The Gentlemen, un bref aperçu de la série pour vous mettre dans l'ambiance

The Gentlemen est une série Netflix qui est un spin-off du film de 2019 du même nom, développé par Guy Ritchie. La série est centrée sur le personnage d'Edward Horniman incarné par Theo James. Ce dernier vient d'hériter de 15 000 acres et du titre de duc de Halstead. Le titre qu'il a hérité de son père après son décès.

Les terres héritées se révèlent être la propriété d'un énorme commerce de marijuana du seigneur du crime Bobby Glass. Cela entraîne toutes sortes de problèmes que Horniman doit résoudre. Une intrigue qui va créer des scénarios à la fois hilarants et pleins de suspense.

Quelle est la différence entre la série The Gentlemen et le film éponyme ?

La différence principale entre la série The Gentlemen et le film éponyme réside dans la narration. Nous sommes face à un même sujet mais des chemins différents. Le film se concentre sur Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un trafiquant de drogue qui veut faire des affaires en Angleterre.

Cette ambition va donner naissance à des scandales et à des machinations visant à le ruiner, lui et son empire. Dans la série, le personnage principal est Edward Horniman (Theo James). Ce dernier est l'héritier des terres liées à un commerce de marijuana. Il doit faire face aux problèmes liés à l'exploitation des terres qui lui reviennent de droit.

Saison 2 de The Gentlemen : où s'arrête la saison 1 dans la chronologie ?

La saison 1 de The Gentlemen se termine sur un coup de théâtre assez violent. Pete fut tué par Mercy. Eddie et Susie mettent en œuvre un plan de manipulation astucieux pour détruire leurs ennemis une fois pour toutes. Mercy est assassinée par Henry Collins, sur ordre d'Eddie et Susie. C'est une finale sanglante et pleine de vengeance qui donne envie de découvrir les prochaines saisons de cette série Netflix…