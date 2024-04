Michael Bay et Post Malone ensemble ? Le film d’horreur fou qui pourrait tout faire péter

Michael Bay et Post Malone vont former un duo explosif pour le bonheur des fans de BD ? Découvrez quelques bribes d'informations sur le sujet ci-dessous !

Le musicien Post Malone et le cinéaste Michael Bay ont récemment annoncé leur collaboration pour créer un BD d'un tout nouveau genre.Il vont travailler avec Vault Comics pour ce qui est de la publication. Il faut noter que cette dernière est célèbre pour ses ouvrages d'horreur, de fantasy et de science-fiction. Bien que le titre de l'histoire n'ait pas encore été divulgué, elle déjà promet une prémisse unique et audacieuse.

Concernant l'intrigue, elle va se dérouler dans l'Europe médiévale menacée par une horde de zombies. Seul un camion de 18 roues envoyé du ciel servira de rempart pour protéger les vivants. L'histoire vous parle déjà ? Découvrez quelques détails qui vous permettront d'avoir l'eau à la bouche en attendant sa sortie !

Michael Bay et Post Malone : une collaboration avec un vent de renouveau ?

Il faut comprendre que la collaboration entre Post Malone et Michael Bay promet une fusion de talents créatifs. Avec Bay, connu pour son travail sur la franchise Transformers, le rendu sera des plus futuristes. Les deux génies laissent déjà entrevoir leur engagement significatif dans ce projet, ce qui promet de nombreuses surprises. En effet, ils ont annoncé que mis à part la bande dessinée, l'histoire pourrait être adaptée sur d'autres supports.

Un œuvre qui soulève de nombreuses questions !

Malone qualifie ce nouveau projet de « badass » si Bay affirme qu'« il est ce dont le monde graphique d'aujourd'hui a besoin ». Devant ces affirmations, nous pouvons donc s'attendre à ce que cette bande dessinée sera du lourd. Cette collaboration promet également de procurer une bonne dose d'originalité et d'audace à l'industrie du divertissement.

Les fans des œuvres de ces deux créateurs se demandent donc comment ils vont assurer une expérience narrative inédite et captivante. Toutefois, pour en avoir le cœur net, il faudra attendre la sortie officielle de la bande dessinée, que nous connaîtrons sous peu.

