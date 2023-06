Comment regarder les films Transformers dans l’ordre ?

Les Autobots et les Decepticons se sont affrontés pendant des milliers d’années, et c’est en 2007 que les Transformers ont vraiment pris leur envol en tant que grande franchise cinématographique. Mais entre suites et spinoffs, les événements ne sont pas toujours faciles à suivre. Voici donc comment regarder les films de la saga Transformers dans le bon ordre.

En relativement peu de temps, ils ont accompli beaucoup de choses. Il y a déjà six films dans la franchise. De plus, un septième film, Transformers: Rise of the Beasts, est prévu pour une sortie en salles le 7 juin. Les films ont également présenté des sauts dans le temps. De plus, il y a eu des changements de personnages principaux. En outre, ils ont montré des destructions de nombreuses villes en images de synthèse.

Cela donne naissance à une mythologie complexe, sans aucun doute ! Si vous souhaitez vous remémorer les événements avant la sortie de Rise of the Beasts cet été (un des films les plus attendus de l’année), voici comment regarder tous les films Transformers dans l’ ordre . Ou, si vous voulez vous plonger pour la première fois dans cet univers, suivez ces instructions.

Regarder les films Transformers selon l’ordre des sorties en salle

Transformers (2007)

Un adolescent, Sam Witwicky, joué par Shia LaBeouf, se retrouve impliqué dans une aventure. Il découvre une voiture qui est en réalité un être robotique millénaire. Ils doivent retrouver l’AllSpark et le remettre à Optimus Prime, le leader des Autobots, pour reconstruire leur monde de Cybertron. Megatron, le Decepticon, tente de les arrêter pour s’emparer de l’AllSpark.

Transformers : La Revanche (2009)

Après les événements du premier film, Sam souhaite vivre une expérience universitaire normale avec sa petite amie Mikaela, interprétée par Megan Fox. Cependant, les Decepticons ne le laisseront pas tranquille. Sam se retrouve entraîné dans une quête mondiale. Il doit retrouver l’ancienne Matrice de Leadership cachée sur Terre depuis des siècles.

Transformers : La Face cachée de la Lune (2011)

Les Autobots et les Decepticons ont apparemment été secrètement présents lors de moments clés de l’histoire humaine. Dans ce film, lors de la course à l’espace, les robots laissent un artefact du côté obscur de la lune. Des décennies plus tard, les Decepticons l’utilisent pour semer le chaos. Le film est marqué par une longue scène d’action se déroulant à travers Chicago.

Transformers : L’Âge de l’extinction (2014)

C’est le premier film Transformers qui ne suit pas Sam Witwicky. Mark Wahlberg joue le rôle de Cade Yeager, un inventeur. Il se retrouve plongé dans le monde des Transformers. Cela se produit lorsqu’il rencontre un Optimus Prime blessé. Au lieu de le dénoncer, Yeager choisit de le réparer.

Transformers : The Last Knight (2017)

Les Transformers se retrouvent mêlés à une intrigue médiévale. Yeager découvre que les anciens Transformers ont caché le bâton de Merlin, qui est en réalité une technologie extraterrestre, quelque part sous terre. Cette fois-ci, c’est Nemesis Prime, une version lobotomisée d’Optimus, qui tente d’empêcher Yeager et son équipe de récupérer le bâton.

Bumblebee (2018)

Ce film marque un nouveau changement de casting et de réalisateur. Travis Knight, connu pour son travail d’animation en stop-motion sur Kubo et l’Armure magique, prend les rênes du film. L’histoire se déroule dans les années 80 et ne met pas en scène les personnages des films précédents. Il raconte l’histoire de Charlie Watson, interprétée par Hailee Steinfeld, qui découvre et répare une Coccinelle jaune, qui s’avère être un Transformer.

Transformers : Rise of the Beasts (2023)

Le dernier volet présente les Maximals, des Transformers dont les transformations ressemblent à des animaux. Réalisé par Steven Caple Jr., scénariste de Creed II. Le film met en vedette Anthony Ramos d’In the Heights. Il sortira au cinéma le 7 juin.

Regarder les films Transformers dans l’ordre chronologique

Si vous souhaitez vous rapprocher de la chronologie des événements dépeints dans les films, voici l’ordre de visionnage :

Bumblebee Transformers: Rise of the Beasts Transformers Transformers: La Revanche Transformers : La Face cachée de la Lune Transformers: L’Âge de l’extinction Transformers: The Last Knight

Voilà comment regarder tous les films Transformers dans l’ordre. Préparez-vous à plonger dans un monde d’action, de robots et d’aventures épiques !