Saga Transformers : Michael Bay de retour, une chance ou un risque pour la franchise ?

Le roi des explosions spectaculaires reprend du service au cinéma ! Eh oui ! Il s’agit de Michael Bay, celui qui a réalisé le Premier film Transformers et actuellement, son retour aux commandes de la saga est une nouvelle !

C’est une information venant de sources fiables. Un come-back qui divise : entre nostalgie des explosions des films façon « 1,1 milliard pour Dark of the Moon » et crainte de voir la franchise s’enliser dans ses vieux démons. Alors, sauveur ou fossoyeur ? Paramount mise tout sur ce pari risqué pour relancer des robots… à bout de souffle

Michael Bay de retour chez les Transformers : Le pari risqué de Paramount

Huit ans après l’échec relatif de Transformers : The Last Knight (605M$), Michael Bay s’apprêterait à faire un retour aux commandes de la franchise phare de Paramount. Selon Puck News, le réalisateur a personnellement initié ce comeback, avec Jordan VanDina (The Binge) à l’écriture.

C’est là un retour aussi inattendu que controversé, alors que les récents Bumblebee et Transformers One – bien que mieux accueillis par la critique – ont enchaîné les déceptions au box-office (441M$ et 129M$ respectivement).

Un héritage en demi-teinte

Si la « Bayverse » a rapporté 4,3 milliards de dollars entre 2007 et 2017, elle s’est aussi essoufflée. C’est un peu ce qui fait peur aux studios. The Last Knight a marqué le point le plus bas de la saga, tant sur le plan critique que commercial. Michael Bay lui-même a reconnu avoir « trop abusé » des robots et des explosions.

Regrettant de ne pas avoir suivi le conseil de Spielberg de s’arrêter après trois films. Pourtant, Paramount semble prête à retenter l’aventure. C’est peut-être dû à la nostalgique de l’ère où Dark of the Moon et Age of Extinction franchissaient allègrement le milliard.

Une franchise en quête de direction

Sinon, le timing interroge. La production a pas moins de cinq projets Transformers seraient en développement, dont un film live de Josh Cooley (Transformers One) et le crossover G.I. Joe avec Chris Hemsworth. Dans ce contexte, le retour de Michael Bay brouille les pistes.

S’agit-il d’un reboot, d’une suite à sa propre timeline, ou d’un tout nouvel univers ? Mystère. Ce flou artistique reflète l’errance creative d’une franchise qui peine à retrouver son public depuis 2017.

Un pari « win-win » ?

D’un côté, Michael Bay a besoin des Transformers. Ses récents Underground et Ambulance n’ont pas répliqué le succès des robots. De l’autre, Paramount mise sur son savoir-faire pour relancer la machine. Reste à savoir si le réalisateur saura intégrer les leçons des derniers opus – des personnages plus fouillés, une narration plus cohérente – tout en conservant son style visuel spectaculaire.

L’avenir en jeu

Ce retour pourrait marquer un tournant : soit il redore le blason de la franchise et relance la machine, soit il enterre définitivement l’ère Bay au profit des nouvelles voix comme Cooley. Une certitude : les fans n’ont pas fini de débattre. Et vous, prêts à retrouver les explosions façon Bayhem ?

