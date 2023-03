The Mandalorian : À quelle espèce appartiennent Grogu et Yoda ?

L’espèce de Yoda dans Star Wars est similaire à celle de Grogu dans The Mandalorian. Le lore star-warsien communique des informations sur la race, mais celle-ci reste paradoxalement méconnue.

La troisième saison de The Mandalorian débute sur Disney Plus. Din Djarin (Pedro Pascal) reforme son duo avec le petit Grogu que les fans aiment appeler Baby Yoda. Rappelons que le surnom est une référence à Yoda, un personnage incontournable de la mythologie star-warsienne. La série de Jon Favreau a ainsi le mérite d’avoir à nouveau popularisé l’espèce de Yoda dans la franchise Star Wars.

L’espèce de Yoda dans Star Wars

En plus d’un grand sage, maître Yoda est un sabreur hors pair.

Yoda est un vieux maître Jedi avec une forte connexion avec la Force. On le voit pour la première fois dans le film Star Wars, épisode V: L’Empire contre-attaque – réalisé par Irvin Kershner et sorti en 1980. Le personnage est connu pour sa grande sagesse. Une qualité qui fait de lui le membre le plus influent du Conseil des Jedi. Le vieux sage aura aussi marqué les fans avec sa manière de s’exprimer par anastrophe. Il s’agit d’une figure de style qui inverse l’ordre normal des mots dans une phrase.

L’anatomie de Yoda ne passe pas inaperçue. Le sage est un être humanoïde de petite taille à la peau verte. Il a de grandes oreilles et une chevelure très clairsemée. Le maître Jedi n’est pas le seul de sa race dans la franchise, mais il en est la figure la plus emblématique. Pour cette raison, la race est communément appelée espèce de Yoda par les fans de Star Wars.

Les autres représentants de l’espèce de Yoda dans Stars Wars

Yaddle apparaît aussi dans la série d’animation Star Wars: Tales of the Jedi.

Ils sont deux à être apparus dans les diverses œuvres de la franchise. En termes de popularité, Grogu prend la deuxième place juste derrière Yoda. Pour ceux qui n’ont pas encore découvert la série The Mandalorian, Grogu est la petite créature que doit protéger Djarin dans la saison 1.

L’autre représentant de l’espèce de Yoda dans Star Wars se nomme Yaddle. Contrairement au vieux sage et au jeune Grogu, le personnage est de sexe féminin. Elle apparaît longtemps avant Baby Yoda dans la chronologie de la franchise, à savoir dans Star Wars, épisode I: La Menace fantôme – sortie en 1999 avec George Lucas à l’écriture et à la réalisation. Yaddle siégeait au Conseil des Jedi en même temps que Yoda.

Leurs particularités selon le lore star-warsien

Des êtres très sensibles à la Force

Le lore star-warsien dépeint Yoda comme la personne qui maîtrise le mieux la Force. On en déduit que Yaddle est aussi capable, sinon elle n’aurait pas siégé pas au Conseil des Jedi. Les deux premières saisons de The Mandalorian ont montré que Grogu possède plusieurs aptitudes en lien avec la Force.

Une longévité exceptionnelle

Quand Yoda apparaît pour la première fois dans Star Wars, le maître Jedi a déjà plusieurs centaines d’années au compteur. Notez que le personnage meurt de vieillesse à 900 ans. Il n’y a aucune indication sur l’âge de Yaddle. Mais au vu de son apparence, on peut en déduire qu’elle est assez âgée. Rappelons aussi qu’au début de The Mandalorian, le petit Grogu a déjà une cinquantaine d’années, malgré son apparence de bébé.

Malgré son apparence de bébé, Grogu est en réalité un quinquagénaire

Planète d’origine inconnue

Il n’y a pas que le vrai nom de l’espèce de Yoda qui ne soit pas connu. Personne ne sait non plus de quelle planète la race est originaire. Mais on suppose que la planète d’origine des petites créatures vertes se situe dans la Bordure extérieure – une région peu explorée dans l’univers de Star Wars.