La fin du streaming musical abordable chez Spotify et Apple ?

Apple Music vient d’augmenter ses tarifs d’abonnement et Spotify pourrait être prêt à lancer son plan Premium de streaming musical.

Apple vient d’augmenter ses tarifs pour Apple Music, Apple TV Plus et Apple One. C’est la première fois qu’Apple augmente ses tarifs pour ces services aux États-Unis. Compte tenu de la réalité du marché actuel, cela est parfaitement logique.

Apple et Spotify, le streaming musical devient plus cher

En général, les plateformes de streaming TV augmentent régulièrement leurs prix. Netflix l’a fait en mars. Hulu s’y est aussi mise ce mois-ci. Disney Plus deviendra quant à elle plus chère en décembre. Pour sa part, Apple TV Plus se trouve dans une position beaucoup plus solide qu’à ses débuts il y a trois ans de cela. Il a d’ailleurs depuis, remporté d’énormes succès commerciaux et critiques avec For All Mankind, Severance et Ted Lasso. Apple TV Plus a même remporté l’Oscar du meilleur film de cette année avec Coda.

Ce streamer d’Apple coûte désormais 6,99 euros par mois et 69 euros par an. Cette offre d’Apple TV Plus reste cependant plus accessible avec seulement un euro de plus que la future offre de Netflix avec publicités.

Sur le plan audio, Apple s’est basé sur la récente augmentation des frais de licence pour augmenter ses tarifs. Apple Music et ses concurrents doivent payer 15,35 % des revenus de la musique aux auteurs-compositeurs et aux détenteurs de droits d’édition à partir de la semaine prochaine. Ceci équivaut à une augmentation d’environ 0,25 % par rapport au taux actuel et de près de 5 % par rapport à l’ancien taux. Apple Music coûte désormais 10,99 euros par mois et 109 euros par an. Son abonnement famille passe quant à lui à 146,99 euros par mois. Ce service de streaming musical est donc maintenant plus cher qu’Amazon Music. Quant à Spotify, il campe sur son streaming musical à 9,99 euros par mois.

Les streamers audio doivent donc travailler dur pour se démarquer des autres. Apple Music et Amazon Music offrent un son de haute qualité. Spotify quant à lui explore la Hifi uniquement pour les abonnés Platinum Plan. Ces derniers pourraient toutefois être facturés dans les 19,99 euros par mois. Amazon et Spotify proposent également un service de streaming musical et un contenu de podcasting exclusif. Si Apple Music est complètement séparé des podcasts Apple.

Apple reste plus onéreux, mais cela pourrait ne pas durer longtemps. Sa décision d’augmenter ses tarifs pourrait en effet entraîner des augmentations de prix chez Spotify et Amazon. Cela semble même inévitable avec l’inflation actuelle et l’augmentation des frais de licence.