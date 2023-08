Samsung ne lésine sur rien pour battre l’iPad avec ses Tab S9 !

Samsung a dévoilé la gamme Tab S9, se distinguant des modèles Tab S8 de 2022. Ces trois tablettes arborent des écrans OLED et résistent désormais à l’eau et à la poussière. Découvrez ici l’ensemble de leurs spécifications.

Caractéristiques et disponibilité

Les Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra sont les dernières tablettes Android haut de gamme de Samsung. Elles poursuivent les designs et les caractéristiques de la série Tab S8 de l’année dernière.

Les prix varient de 899 € à 1 349 € jusqu’au 10 août. Durant cette période, vous profiterez de promotions exclusives. Les livraisons débuteront le lendemain, soit à partir du 11 août.

Orientées vers la productivité

La gamme Samsung Tab S9 conserve en grande partie l’apparence de ses prédécesseurs. Elle bénéficie également de processeurs et de logiciels améliorés. Leur principal objectif demeure la productivité, grâce à un logiciel favorisant le multitâche. Par ailleurs, ils proposent des coques-claviers optionnelles.

Nouveauté : écrans OLED et résistance à l’eau et à la poussière

L’innovation majeure se trouve dans l’utilisation généralisée d’écrans OLED, offrant un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Cela assure une expérience fluide et une faible latence du stylet. Les trois modèles conservent les mêmes tailles d’écran, allant de 11 à 14,6 pouces. Ils maintiennent également le format 16:10, privilégiant le mode paysage.

Samsung a également introduit pour la première fois la résistance à l’eau et à la poussière sur la gamme Samsung Tab S9. Cela aligne ainsi les tablettes sur les smartphones haut de gamme de la marque. Cette certification IP, associée aux écrans OLED, justifie le prix premium des Tab S9. Elle les différencie ainsi des autres tablettes Android et de l’iPad.

Performances matérielles et options

Les tablettes Tab S9 sont équipées du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy de Samsung. Elles proposent des options de RAM allant de 8 Go à 16 Go et des capacités de stockage allant de 128 Go à 1 To, extensibles via des cartes microSD. La 5G est réservée au modèle Tab S9 Plus, tandis que tous les modèles prennent en charge le Wi-Fi 6E.

Accessoires et logiciel

En matière de matériel, les tablettes sont livrées avec le stylet S Pen inclus dans la boîte. De plus, elles disposent de haut-parleurs quad 20 % plus grands avec Dolby Atmos. Elles intègrent également des scanners d’empreintes digitales directement à l’écran. Elles sont disponibles en beige ou en gris graphite.

La nouvelle S Pen Creator Edition est proposée en option par Samsung pour les utilisateurs exigeants. Celle-ci offre une taille plus grande, une prise texturée et un angle d’inclinaison plus large, ainsi que des pointes souples ou fermes.

Le logiciel de Samsung offre des options de productivité et de multitâches étendues. Jusqu’à trois applications peuvent être exécutées simultanément en écran partagé. De plus, la fonction Dex permet de basculer vers un environnement de bureau complet.

Une nouvelle fonctionnalité appelée Multi Control permet de copier, coller ou faire glisser des images. De plus, elle permet de les transférer vers un téléphone Samsung compatible sans fil.