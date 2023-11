Remorquer un camion de 7 tonnes avec une moto électrique ? Elle l’a essayé ! 

Priyanka Kochhar, mieux connue sous le nom de BikeWithGirl, a réussi à remorquer un camion de 7 tonnes avec sa moto électrique. À cette fin, elle a piloté l’Ultraviolette F77, l’une des motos électriques les plus puissantes d’Inde.

L’un des aspects les plus intéressants des motos électriques est sans aucun doute l’incroyable prouesse de son couple. Sur le papier, cette puissance peut paraître peu impressionnante. Cependant, la YouTubeuse BikewithGirl en fait la démonstration dans une vidéo où elle tente de remorquer un camion de 7 tonnes avec sa moto électrique.

Cette moto électrique, peut-elle vraiment remorquer un camion de 7 tonnes ?

La puissance nominale d’une moto (et la puissance équivalente) peut ne pas sembler particulièrement impressionnante sur le papier. Toutefois, le facteur de couple est indiscutable. Pour tester pleinement le couple de l’Ultraviolet F77, Priyanka a mené une expérience très intéressante. Elle a essayé de remorquer trois véhicules différents.

Pour le premier test, l’YouTubeuse a chauffé son deux-roues électrique pour tracter une petite voiture. Cette opération s’est avérée assez facile pour les 100 Nm de couple.

Le deuxième test consistait à remorquer un camion de 6 000 kg derrière la moto électrique de Priyanka. Un conducteur s’est assis sur le siège du camion pour le mettre au point mort, tandis que BWG tente de le faire avancer avec l’Ultraviolette. Le démarrage a été plus lent et le conducteur a eu quelques hésitations en apprenant à gérer la charge supplémentaire, mais le test a tout de même été concluant.

L’objectif ultime : remorquer plus de 7 500 kg

Après avoir relevé ce défi, BWG s’en est fixé un encore plus grand. Le F77 pourrait-il remorquer un bus de 50 places pesant environ 7 500 kg ? Ce serait 1 000 kilos de trop. Pour mémoire, l’Ultraviolet F77 ne pèse que 207 kg.

Une fois installée, Priyanka a donné un coup d’accélérateur à la moto et s’est éloignée prudemment, suivie par l’énorme bus. La preuve étant faite, Priyanka a décidé de ne pas s’arrêter là.

En effet, elle a décidé de faire quelque chose d’encore plus grand que le bus en guise de finale. Pour l’expérience finale, elle a tenté de remorquer un bus de 7 500 kg et un camion de 6 000 kg, soit un total de plus de 13 500 kg avec sa moto électrique.

Malgré ce poids énorme, la F77 démarre lentement jusqu’à ce qu’elle atteigne une vitesse suffisante pour permettre à Priyanka de remorquer les deux énormes véhicules derrière une petite moto de sport électrique.

« Comme la F77 est un véhicule électrique, son couple de 100 Nm se manifeste immédiatement ». « C’est ce qui a rendu cette incroyable cascade possible aujourd’hui !