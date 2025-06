L’Ultraviolette F77 fait sensation à Paris : cette moto électrique indienne débarque en France !

La marque indienne Ultraviolette vient de franchir une étape importante en lançant sa gamme F77 sur le marché français, notamment à Paris.

L’Ultraviolette F77 fait déjà sensation dans dix pays européens et elle vient d’être lancée à Paris. Avec ses performances impressionnantes, elle a tout pour révolutionner la mobilité urbaine dans la capitale. La moto électrique bénéficie également d’un prix de lancement attractif à partir de 8 990 euros.

Une technologie indienne qui impressionne l’Europe

Ce modèle n’est pas une moto électrique comme les autres. L’Ultraviolette F77 qui débarque à Paris développe jusqu’à 40 CV en puissance de pointe. Elle peut par ailleurs atteindre une vitesse de 144 km/h. Ses performances rivalisent ainsi avec les motos thermiques équivalentes.

L’autonomie de ce deux-roues électrique peut grimper jusqu’à 231 km en cycle urbain. Cela fait de l’Ultraviolette F77 une candidate idéale pour les trajets quotidiens à Paris. La marque bengalaise a mis plus de sept ans à développer cette technologie, et le résultat est à la hauteur des attentes.

On a en outre le choix entre deux versions. D’une part, la Mach 2 avec son style sportif et ses guidons clip-on. D’autre part, la L’Ultraviolette F77 SuperStreet orientée confort avec une ergonomie plus naturelle pour la conduite urbaine à Paris ou ailleurs. Grâce à cette diversité, chaque utilisateur peut trouver la configuration qui lui convient.

L’Ultraviolette F77 entend bien conquérir Paris

Pink Mobility assure la distribution exclusive de la marque sur le territoire à travers son réseau de concessionnaires. C’est en fait un spécialiste français des scooters électriques. Ce partenariat stratégique présage un service après-vente de qualité et une proximité avec les utilisateurs français. En bonus, l’Ultraviolette F77 qui arrive à Paris est accessible avec un simple permis A1 ou même un permis B complété par une formation de 7 heures.

Les prix de lancement sont particulièrement attractifs jusqu’au 31 juillet 2025. Comptez 8 990 euros pour la Mach 2 et 9 290 euros pour la SuperStreet. Après quoi, on prévoit une hausse respective à 9 990 et 10 390 euros. Cette stratégie tarifaire agressive pourrait séduire les Parisiens qui recherchent performance et accessibilité.

