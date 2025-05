De l’écran à la réalité, découvrez Veridis, une toute nouvelle moto électrique

La scène de la moto électrique s’anime avec l’arrivée de Veridis. Ce projet est né de la collaboration entre Trevor Motorcycles et le duo créatif Otis West et Luke Robbins.

À la croisée de la tradition flat track et de l’avant-gardisme technologique, la moto électrique Veridis fait déjà parler d’elle. Ses principaux points forts sont son design novateur et sa volonté de bousculer les conventions. De l’idée à la première présentation, cette moto incarne l’énergie d’une génération qui veut électrifier la mobilité et les esprits.

Veridis, une moto électrique high-tech et audacieuse

Tout commence lors d’une rencontre fortuite entre Otis West et Luke Robbins en février 2024 à Londres. L’ingénieur passionné et le designer inspiré ont une ambition commune. C’est de réinventer la moto électrique en cassant les codes visuels et techniques des modèles existants, d’où la naissance de Veridis.

Otis et Luke ont ensuite découvert Trevor Motorcycles en Belgique, célèbre pour ses plateformes innovantes. Ils ont alors trouvé le partenaire idéal pour aboutir cette machine résolument tournée vers l’avenir. L’équipe met donc six mois pour passer du concept 2D au prototype roulant de la moto électrique Veridis. Pour cela, ils ont combiné inspiration flat track classique et recherche de performance maximale.

Côté innovations, cette nouvelle moto se distingue par son châssis repensé pour la course. Elle bénéficie d’une batterie abaissée, d’une géométrie du train avant optimisée et d’un nouveau bras oscillant pour encaisser les contraintes du circuit. Le design final s’inspire de l’aéronautique. La moto électrique Veridis prend alors forme grâce à une carrosserie entièrement imprimée en composites carbone via des procédés 3D de pointe. Avec cette approche, elle reste légère tout en conservant rigidité et allure ultra-moderne.

Créativité sans frontières et ADN racing

L’aventure Veridis est aussi une leçon de synergie. Le dialogue constant entre ingénierie de précision et design d’avant-garde nourrit chacune des itérations du projet. D’une part, Otis optimise la mécanique pour rendre la moto électrique Veridis compétitive en piste. D’autre part, Luke façonne une identité visuelle reconnaissable, taillée pour marquer les esprits.

Le duo a, par ailleurs, profité du soutien constant de Jeroen-vincent Nagels et Philippe Stella, les fondateurs de Trevor Motorcycles. C’est ainsi qu’ils ont pu avancer vite dans la conception de leur deux-roues électrique. Ils ont donc enchaîné les phases de prototypage et d’ajustements pour atteindre l’excellence.

Dévoilée en 2025 au mythique Bike Shed Show, la moto électrique Veridis est plus qu’un simple concept. Elle illustre ce que pourrait être la moto électrique de demain, entre puissance, créativité et respect des codes racing. Sa fabrication, à la croisée de l’artisanat high-tech et de l’esprit compétition, prouve que l’électrique n’a pas dit son dernier mot.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn