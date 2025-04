Plus de 1300 km en 24 heures, cette moto électrique a réussi ce défi !

La Verge TS Pro est la moto électrique qui a réussi à couvrir plus de 1300 km en une journée. Quelles sont ses caractéristiques ?

La moto électrique Verge TS Pro a réalisé une performance inouïe de plus de 1300 km en 24 h. Cette prouesse démontre non seulement son endurance, mais aussi sa capacité à repousser les limites de la mobilité électrique. Revisitez cette prouesse qui redéfinit les standards de l’innovation et de l’autonomie.

Une moto électrique avec une autonomie record de 1300 km

Réaliser 1368 km, en une journée n’est pas une mince affaire. D’ailleurs, rouler sur plus de 1300 km est encore plus un exploit pour une moto électrique. Grâce à sa conception novatrice, la Verge TS Pro a montré qu’elle est bien plus qu’un concept futuriste. Elle constitue un véhicule hautement performant. D’autant plus qu’elle a réalisé ce voyage dans des conditions réelles. Des routes montagneuses et de longues autoroutes se sont même alternées.

La TS Pro s’équipe en outre d’une autonomie qui peut atteindre 350 km par charge. Elle profite également de son système de recharge rapide qui lui permet de regagner 80 % de batterie en 35 min. Ce point clé a joué un rôle décisif dans ce défi. La moto électrique a ainsi réussi à maintenir une cadence élevée pendant tout le parcours de 1300 km. Cette performance repose par ailleurs sur l’aérodynamisme ainsi que la fiabilité du moteur sans moyeu. Mais aussi, la flexibilité d’une plateforme conçue pour l’endurance.

Verge TS Pro, innovation et refonte de la conception

Le moteur unique de la Verge TS Pro s’intègre directement à la roue arrière. Il fait partie des éléments qui ont permis à la moto électrique de traverser 1300 km en 24 h. En éliminant les chaînes, courroies ou pièces mobiles inutiles, cette conception fait avant tout gagner en efficacité. Elle révolutionne aussi complètement l’approche des motos électriques. En fait, ce design minimaliste fournit un couple colossal de 1 000 Nm. On peut ainsi accélérer de 0 à 100 km/h en à peine 3,5 s.

Outre ses capacités techniques, la TS Pro procure une expérience futuriste grâce à sa plateforme intelligente Starmatter. Cette technologie est connectée et capable de recevoir des mises à jour à distance. Elle optimise donc les performances de la moto électrique, ce qui lui a été d’une très grande aide sur une distance de 1300 km. Cela dit, grâce à elle, l’engin bénéficie également d’une adaptabilité constante pour s’ajuster aux besoins de ses pilotes. Quant au prix de départ, il est d’environ 30 000 euros.

"Il fait plus de 1300 kilomètres en moins de 24 heures avec sa Verge électrique"



J'en veux une ! 😳 pic.twitter.com/02MfjbR7Xc — Captain Merrill Stubing (@7IM37) April 2, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn