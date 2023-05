Mika Hakkinen a conçu cette moto électrique ultra-luxueuse !

Mika Hakkinen, double champion du monde, signe une collaboration avec Verge pour créer le modèle d’une nouvelle moto électrique ultra-luxueuse. Ce modèle signature ne sera produit qu’à 100 exemplaires, ce qui en fait une rareté extrêmement exclusive.

Mika Hakkinen et Verge Motorcycles ont commencé à travailler ensemble au début de l’année 2023. A ce moment-là, Mika Hakkinen avait été nommé membre du conseil consultatif de la compagnie. En outre, Hakkinen fait partie des actionnaires de Verge Motorcycles. Ce modèle signature illustre ce que deux acteurs majeurs de l’industrie ont de mieux à offrir.

Verge et Mika Hakkinen présentent une moto électrique ultra-luxueuse

Certes, Verge n’a encore livré aucun de ses 3 modèles présentés à ce jour. Cependant cette firme finlandaise continue de lancer d’autres variantes de sa moto électrique premium. En effet, la Verge TS a été annoncée pour le début de l’année 2024. Tandis que la TS Pro arrivera en septembre. Et la TS Ultra est censée débarquer au cours du dernier trimestre. Enfin, la Signature se prépare pour une livraison dans le courant du mois d’octobre 2023.

Inspirée de la Verge TS, la moto électrique luxueuse de Mika Hakkinen se distingue par sa conception unique. Elle combine un design à la fois audacieux et élégant complété par des technologies propres de Verge. Le design géométrique de la Mika Hakkinen Signature Edition s’impose dès le départ. Les pentes des crêtes s’élèvent et descendent. Cela crée une myriade de formes trapézoïdales et ajoutant des arêtes vives à l’allure de la superbike.

Cette moto électrique haut de gamme est conçue à partir des matériaux de qualité la rendant unique. Par exemple, ses carénages sont en fibre de carbone tandis que son revêtement en céramique le protège des rayures. De plus, les éléments et les amortisseurs entièrement noirs, associés au gris foncé de la surface et à l’argent, confèrent à la moto une allure puissante et élégante.

La moto électrique luxueuse de Mika Hakkinen, perfectionnée en tout point

La Signature représente la moto électrique la plus avancée du marché. À la place du moteur électrique habituel monté au milieu ou dans le moyeu, ce modèle utilise un moteur électrique sans moyeu monté sur la jante de la roue arrière. Voilà une innovation brevetée et récompensée internationalement, développée par Verge.

Ce moteur sans moyeu développe une puissance de 136,4 CV associée à un couple de 1 000 Nm. Cette puissance permet à la luxueuse moto électrique Mika Hakkinen de dépasser les 200 km/h et de réaliser un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

Verge ne fournit pas de données précises sur la batterie. Il affirme cependant que la signature électrique est capable d’atteindre une autonomie de 350 km. Produite en série limitée à 100 exemplaires, la Verge Mika Hakkinen Signature Edition est disponible au prix de 80 000 euros. Il est possible de faire les précommandes peuvent être effectuées sur le site web de Verge.