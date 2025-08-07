GT ou maxi-scooter ? La Honda Forza 750 2026 brouille les frontières avec sa technologie !

A tous les fans de moto ! Entre une GT performante et un maxi-scooter urbain, la nouvelle Forza 750 2026 joue sur tous les tableaux ! Avec sa technologie embarquée, ce bijou technologique fait trembler la concurrence. Mais qu’en est-il réellement ?

En ayant sorti ce modèle, Honda n’a pas fini de surprendre. Certains disent que c’est un hybride d’exception pour ceux qui refusent de choisir entre sportivité et confort. Toutefois, voyons cela de plus près.

Nouvelles couleurs et confirmations techniques pour ce géant urbain

Honda vient de dévoiler les détails tant attendus de sa Forza 750 2026. Et les amateurs de deux-roues ont de quoi se réjouir. Ce maxi-scooter connecté haut de gamme conserve son moteur bicylindre. Il fait 745 cm3 développant 58 chevaux.

Mais il se pare désormais de nouvelles teintes qui devraient faire tourner les têtes en ville. Parmi les nouveautés, une robe bleu métallisé profond qui vient s’ajouter aux traditionnels noir et rouge. Un petit lifting esthétique qui pourrait bien séduire une nouvelle clientèle .

Technologie de pointe pour un confort royal

Sous son allure rafraîchie, la moto de chez Honda, la Forza 750 2026 garde ses atouts phares. Sa transmission automatique DCT à double embrayage, système de freinage combiné ABS, et pas moins de quatre modes de conduite (Sport, Standard, Pluie et Personnalisé).

Le tableau de bord numérique full-TFT de 6,5 pouces reste inchangé, tout comme les équipements premium. Il y a l’option chauffage des poignées, siège ergonomique et espace de rangement sous selle capable d’accueillir deux casques intégraux. Cela conforte sa réputation de Rolls-Royce des scooters.

Un challenger face à la concurrence européenne

Avec ce restylage, Honda vise clairement les modèles premium comme le BMW C 400 X ou le Yamaha TMAX. La Forza 750 se distingue donc par son moteur plus puissant que ses concurrents directs.

Toutefois, son poids est de 235 kg à sec et cela reste son point faible. Les nouveaux coloris pourraient cependant faire la différence auprès des acheteurs cherchant autant le prestige que les performances. Reste à voir si cette mise à jour suffira à détrôner les best-sellers du segment.

Prix et disponibilité : le compte à rebours est lancé

Honda n’a pas encore communiqué le tarif exact de cette édition 2026. Mais on s’attend à une fourchette proche des 9 500 €, comme le modèle précédent. Les premières livraisons devraient commencer dès le premier trimestre 2026, selon les concessionnaires européens interrogés. Une bonne nouvelle pour ceux qui rêvent d’allier élégance et puissance dans leurs trajets urbains.

Et maintenant ? La course aux innovations continue

Si cette mise à jour reste cosmétique, elle montre que Honda compte bien garder sa place dans le marché très concurrentiel des maxi-scooters. Les rumeurs parlent déjà d’une version 100 % électrique pour 2027.

Mais en attendant, la Forza 750 2026 a de quoi séduire les puristes de la mécanique. Entre son look raffiné et ses performances inchangées, ce deux-roues prouve qu’on peut concilier prestige et utilité au quotidien. Entre tradition et modernité, la Forza 750 continue d’écrire sa légende sur le bitume.

