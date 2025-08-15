Honda EV Fun Concept: La moto qui prouve que l’électrique sera le futur !

Avec son EV Fun Concept, Honda envoie un signal fort : l’électrique n’est plus une option, mais l’avenir incontournable des deux-roues. Ce roadster primé « Best of the Best » au Red Dot 2025 combine l’agilité d’une sportive thermique (équivalente à une CBR650R) avec les atouts de l’électrique : accélérations foudroyantes, silence mécanique et design épuré.

Malgré une autonomie urbaine modeste (100 km), sa recharge rapide CCS2 et son châssis ultra-léger en font une pionnière crédible, annonçant une gamme de 30 modèles électriques d’ici 2030. La révolution est en marche, et elle a des courbes de folie !

Honda EV Fun Concept : L’électrique qui veut réinventer le plaisir moto

Honda vient de frapper un grand coup dans l’univers des deux-roues électriques avec son EV Fun Concept, récompensé par un Red Dot « Best of the Best 2025 ». Ce sportive naked, première vraie moto électrique performante du géant japonais. Ce modèle promet d’allier l’agilité d’un milieu de gamme thermique (comparable à une CBR650R) à des sensations inédites.

On devrait avoir une accélération « écrasante » sans vibration, un silence mécanique et on voit que le design épuré où le bloc-batterie fixe permet un châssis ultra-slim. Un pari audacieux pour un constructeur qui mise enfin sur l’émotion pure dans l’électrique, loin des scooters aseptisés.

Un teaser qui en dit long

Le 2 septembre 2025, Honda lèvera le voile sur ce qui semble être le modèle de production. Le teaser dévoile déjà des évolutions majeures par rapport au concept d’EICMA 2024 : un écran TFT rectangulaire dernier cri, un triple clamp redessiné et un switchgear gauche plus élaboré.

Le single-sided swingarm, clin d’œil à la CB1000R, et le cadre arrière flottant sont conservés pour un look résolument futuriste. Reste à savoir si Honda ajoutera un système d’exploitation intégré digne de Cypher III+ chez Zero, un détail qui pourrait faire la différence.

Performances et limites : le grand écart

Avec des accélérations comparables à un 650cc thermique, l’EV Fun veut séduire les motards exigeants. Mais son talon d’Achille reste l’autonomie : seulement 100 km (62 miles) en ville. Un choix assumé pour privilégier la légèreté, compensé par une recharge rapide CCS2 (compatible voitures).

Dommage que Honda n’ait pas opté pour ses batteries Mobile Power Pack amovibles, pourtant déjà utilisées sur d’autres modèles. De quoi laisser sceptiques les amateurs de road-trips, même si l’argument « plaisir urbain » pourrait convaincre les riders citadins.

Une stratégie électrique enfin offensive

Ce modèle s’inscrit dans un virage radical pour Honda, qui vise 30 modèles électriques d’ici 2030. Derrière l’EV Fun se profile déjà une gamme complète : le concept urbain (type scooter), un cruiser et des sportives carénées sont dans les cartons.

Preuve que le constructeur, longtemps timoré sur l’électrique, compte bien rattraper son retard face à des concurrents comme Zero ou Harley-Davidson. Son atout maître ? Un réseau de concessions mondial et un savoir-faire industriel inégalé pour démocratiser ces machines.

Révolution ou coup d’essai ?

Entre audace design (lignes horizontales « taillées au couteau ») et conservatisme technique (batterie fixe), l’EV Fun résume les contradictions d’un secteur en transition. Si son prix reste mystérieux, elle pourrait devenir la première électrique « grand public » à concilier performance et accessibilité. Reste à voir si les motards accepteront ses compromis… ou attendront la version 2.0.

Une chose est sûre : avec ce modèle, Honda envoie un message clair – l’électrique n’est plus l’avenir, mais le présent. Rendez-vous le 2 septembre 2025 pour le verdict final.

