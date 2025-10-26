9 minutes de charge pour 100 km : la BBM Hiro défie la recharge lente

Et si recharger sa moto électrique devenait aussi rapide que de prendre un café ? La BBM Hiro relève le défi avec une innovation qui pulvérise les records : seulement 9 minutes pour récupérer 100 km d’autonomie !

Cette petite moto sportive électrique promet de mettre fin à l’angoisse de la borne de recharge. L’ère des longues attentes est révolue – l’électrique entre dans une nouvelle dimension où le temps de recharge rivalise avec les pleins d’essence.

BBM Hiro : la révolution électrique qui ne connaît pas le compromis

Et si une moto électrique pouvait enfin rivaliser avec les thermiques sur tous les tableaux ? C’est le défi relevé par la BBM Hiro, créée par une jeune entreprise installée près de Bilbao. Conçue par les frères français Benoît et Guillaume Barras, cette moto allie performances dignes d’une sportive, recharge ultra-rapide et démarche écologique. Son secret ? Un partenariat avec Saroléa, la marque belge au palmarès prestigieux, qui apporte son savoir-faire technique et son héritage de 170 ans.

Un héritage artisanal au service de l’innovation

Avant de se lancer dans l’électrique, les frères Barras dirigeaient Angry Lane, un atelier de customisation basé à Hong Kong. Leur philosophie : créer non pas une simple moto, mais une plateforme modulaire capable de s’adapter aux désirs de chaque rider. Comme l’explique Benoît Barras, « chaque motard recherche quelque chose d’unique ». Cette approche sur mesure se ressent dans chaque courbe de la Hiro. Elle allie l’âme d’une pièce artisanale aux performances d’une usine.

Des performances qui pulvérisent les préjugés

La BBM Hiro ne plaisante pas avec la puissance. Son moteur délivre 94 chevaux et 150 Nm de couple, le tout disponible instantanément. Avec une vitesse de pointe de 190 km/h et un régime maximal de 12 000 tr/min, elle se mesure sans complexe aux sportives 1000 cm3. Le plus impressionnant ? Son poids de seulement 200 kg, rendu possible par un châssis équilibré et un centre de gravité bas, lui confère une agilité exceptionnelle.

La recharge express qui change la donne

Le véritable coup de génie de la Hiro réside dans sa capacité à recharger 100 km d’autonomie en seulement 9 minutes grâce à la technologie CCS2. Elle atteint 80% de batterie en 15 minutes sur borne rapide, et se recharge complètement en 2h40 sur une prise domestique classique. Ces performances transforment la recharge en simple pause, éliminant définitivement l’angoisse de l’autonomie.

Une approche durable et évolutive

La batterie de 12,96 kWh utilise des cellules lithium-ion 3C et un refroidissement passif. Innovation majeure : elle est réparable et évolutive, permettant aux propriétaires de moderniser certains composants sans changer l’ensemble. Les carénages en bio composite renforcent cette démarche écologique. Tandis que l’autonomie de 220 km en ville couvre la majorité des usages.

L’avenir de la mobilité électrique

Présentée à 16 900 €, la Hiro s’adresse aux riders exigeants qui refusent les compromis. Premier modèle d’une future gamme modulaire, elle incarne la philosophie de BBM : allier performance technique et sensibilité artisanale. Comme le résume Guillaume Barras, il s’agit de répondre « à ce que les motards sont en droit d’attendre ». La Hiro ouvre ainsi une nouvelle ère où l’électrique rime enfin avec plaisir, liberté et responsabilité.

