Comment regarder UFC Fight Night : Petrino vs. Pedro gratuitement ?

Le 02 mars, l'UFC Apex à Las Vegas vibrera au rythme du combat explosif entre le Brésilien Vitor Petrino et l'expérimenté Tyson Pedro. Profitez de cette confrontation excitante et découvrez comment regarder UFC Petrino vs. Pedro gratuitement.

L'UFC Apex de Las Vegas sera le théâtre d'un combat au sommet entre deux talents confirmés de la catégorie poids lourds ce 02 mars. D'un côté, Vitor Petrino, le prodige brésilien invaincu en 10 apparitions sur le ring, animé par la fougue de ses 24 ans et une soif de victoires intacte. De l'autre, Tyson Pedro, le robuste vétéran australien de 32 ans, fort de ses 10 succès en 14 combats, déterminé à prouver que l'expérience peut encore l'emporter sur la jeunesse.

Ce face-à-face entre deux gladiateurs au sommet de leur art promet d'être explosif. Suivez le guide pour regarder Petrino vs. Pedro gratuitement.

Comment regarder UFC Petrino vs. Pedro gratuitement ? Ne ratez pas le combat UFC entre Petrino et Pedro, intense et rempli d'adrénaline, diffusé gratuitement sur MatchTV. Plongez dans l'excitation des arts martiaux mixtes à son apogée et vivez des sensations fortes et spectaculaires. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Petrino vs. Pedro : Le prodige impétueux face au guerrier endurci

Lorsque Vitor Petrino et Tyson Pedro s'affronteront sur le ring de l'UFC Apex le 02 mars, deux styles de combat s'opposeront. D'un côté, il y a Petrino, le jeune prodige brésilien de 24 ans au corps d'athlète, qui est invaincu en 10 combats professionnels. De l'autre, il y a Pedro, le robuste vétéran australien de 32 ans, dont le corps balafré montre qu'il a livré de nombreux combats.

C'est un duel entre la fougue de la jeunesse et la sagesse de l'expérience. En effet, Petrino compte sur sa vitesse et ses coups explosifs pour mettre ses adversaires KO. Pedro, lui, mise sur sa résistance et sa connaissance approfondie des arts martiaux pour user ses opposants avec le temps. Le Brésilien, nouvelle star de l'UFC après ses 3 victoires rapides l'an passé, n'est encore jamais allé plus loin que le 2ème round. De ce fait, l'Australien a bien l'intention de l'amener en terrain inconnu.

De plus, ce combat oppose deux parcours. Le premier s'agit de la montée en flèche de Petrino, devenu la coqueluche du public en un an seulement. Quant au second, il s'agit de la quête de rachat de Pedro, vétéran respecté, mais qui cherche à rebondir après des défaites récentes. Le 2 mars, le jeune Brésilien aura fort à faire face au guerrier australien expérimenté. Une chose est sûre, il y aura des étincelles !

Regarder UFC Petrino vs. Pedro gratuitement sur les chaînes étrangères

Les fans de MMA pourront voir le combat entre Petrino et Pedro sur MatchTV, la chaîne sportive numéro 1 en Russie. Celle-ci diffuse les plus grands événements sportifs internationaux et locaux. Elle couvre beaucoup les arts martiaux mixtes et l'UFC. De plus, MatchTV détient les droits exclusifs de diffusion de l'UFC en Russie. Ainsi, le 02 mars, elle retransmettra en direct et gratuitement toute la soirée UFC Fight Night, avec le combat attendu entre Petrino et Pedro.

Cependant, la chaîne n'est accessible qu'en Russie. Pour contourner cela, il faut utiliser un VPN pour le streaming depuis l'étranger. À ce titre, NordVPN est une bonne solution.

En effet, le leader mondial du VPN dispose de près de 6 000 serveurs ultra-rapides dans plus de 60 pays. Il permet ainsi de se connecter facilement à un serveur russe et d'accéder à MatchTV dans le monde entier.

Par ailleurs, avec les serveurs rapides et la bande passante illimitée de NordVPN, regardez le combat en HD sans aucune latence. Profitez d'une navigation sécurisée et d'une adresse IP masquée, garantissant un streaming totalement anonyme.

Enfin, NordVPN offre une expérience utilisateur optimale grâce à son interface intuitive et facile à utiliser. Que vous soyez sur ordinateur, tablette ou smartphone, vous pouvez profiter de MatchTV sur grand écran en quelques clics.

Regarder l'UFC Petrino vs. Pedro gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Petrino vs. Pedro ?

La nuit de combat débutera à l'UFC APEX, Las Vegas, NEVADA, le samedi 02 mars à 22 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 03 mars à 01 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l'événement :

V. Petrino (Brésil) vs. T. Pedro (Australie)- Poids mi-lourds

J. Rozenstruik (Suriname) vs. S. Gaziev (Barheïn) – Poids lourds

M. Yaha (Emirates Arabes Unis) vs. B. Marotte (États-Unis) – Poids légers

E. Anders (États-Unis) vs. J. Pickett (États-Unis) – Poids moyens

A. Perez (États-Unis) vs. M. Mokaev (Angleterre) – Poids mouches

J. Alvarez (Espagne) vs. L. Klein (Slovaquie) – Poids légers

Y. Ghemmouri (France) vs. V. Oliveira (Brésil) – Poids coqs

A. Zahabi (Canada) vs. J. Basharat (Afghanistan) – Poids Coqs

A-K. Al-Selwady (États-Unis) vs. L. Radzhabov (Tadjikistan) – Poids Légers

J. Knutsson (Suède) vs. J. Polastri (Brésil) – Poids Pailles

M. Schnell (États-Unis) vs. S. Erceg (Australie) – Poids Mouches

CL. Duncan (Angleterre) vs. C. Ribeiro (Brésil) – Poids Moyens