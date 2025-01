UFC Fight Night : Comment regarder Dern vs Ribas 2 gratuitement ?

Dans l’histoire des UFC, il y a des combats qui, au-delà de l’aspect sportif, marquent un tournant. Celui-ci pourrait bien être l’un de ceux-là. Le 12 janvier 2025, à l’UFC Apex, Mackenzie Dern et Amanda Ribas se lanceront dans un duel où chaque mouvement, chaque décision, chaque seconde sera cruciale. Une revanche qui s’annonce explosive et qui nous laissera sans voix. Découvrez comment regarder UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2 gratuitement ?



Comment regarder Dern vs Ribas 2 gratuitement ? Le moment tant attendu approche. Dern et Ribas s’apprêtent à s’affronter une deuxième fois dans un combat chargé de revanche et d’intensité. Pour ne rien manquer de ce face-à-face captivant, branchez-vous sur Canal Goat ! La chaîne brésilienne propose une diffusion en direct et gratuite, pour que vous viviez chaque échange avec passion, directement depuis votre écran. Voici comment profiter de l’action en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Le 12 janvier 2025, Mackenzie Dern et Amanda Ribas se retrouveront dans un UFC où chaque décision compte, et où les styles se heurtent de manière brutale et fascinante.

Cette revanche, entre la numéro 6 et la numéro 10 de la division, promet bien plus qu’une simple rencontre entre deux combattantes talentueuses. Dern, qui a connu une série de hauts et de bas, entre éclatantes victoires et quelques défaites douloureuses, sait que cette fois-ci, chaque coup compte. Ribas, quant à elle, revient plus déterminée que jamais après un parcours semé d’embûches. Sa victoire contre Dern en 2019 est encore fraîche dans les mémoires, mais cette fois, le combat sera totalement différent.

Une seule question demeure : qui des deux parviendra à imposer sa domination dans cet octogone impitoyable ?

Mackenzie Dern vs. Amanda Ribas 2 : une nuit de combat, un duel de destins

Le 12 janvier 2025, la scène du MMA mondial sera secouée par l’un des duels les plus excitants et imprévisibles de ces dernières années. Mackenzie Dern et Amanda Ribas se retrouvent dans un combat de revanche qui pourrait tout changer. Qui des deux arrivera à dominer l’octogone et décrocher un ticket pour la gloire ?

Après leur premier affrontement en 2019, où Ribas avait triomphé avec une décision unanime, beaucoup se demandent si ce succès sera répétable ou si Dern a su évoluer. Mackenzie, la star du jiu-jitsu brésilien, a un arsenal de compétences au sol qui fait trembler ses adversaires, mais Ribas, avec sa rapidité et son jeu de frappes en clinch, semble avoir trouvé la clé pour neutraliser son jeu.

Nous ne sommes pas dans un combat où l’on peut simplement prédire l’issue en se basant sur les statistiques. L’alchimie entre ces deux combattantes est tout autre. Le combat, qui s’annonce explosif, nous offrira des rebondissements inattendus. Le public saura vite si Dern est prête à renverser la vapeur et à effacer l’échec de leur premier affrontement. Mais Ribas, quant à elle, est plus déterminée que jamais à prouver que sa victoire passée n’était pas un accident.

Au-delà de la rivalité qui se tisse entre elles, c’est l’avenir de ces deux combattantes qui est en jeu. Un pas de plus dans cette division ultra-compétitive pourrait signifier la possibilité d’un combat pour le titre. Mais une défaite pourrait bien les éloigner de ce rêve, ou même les reléguer à l’ombre des anciennes gloires.

Le suspense est total : Mackenzie Dern saura-t-elle se relever de son passé et réaliser une performance parfaite ? Amanda Ribas, avec son mental d’acier, saura-t-elle résister à la pression d’une revanche qui pourrait changer sa carrière ?

UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2 : un combat à ne pas manquer sur Canal Goat

Le mois de janvier 2025 s’ouvre avec une soirée qui promet de secouer l’univers du MMA. La guerre entre Mackenzie Dern et Amanda Ribas pour la revanche ultime dans la catégorie des poids paille se profile comme un événement à couper le souffle. Un combat intense, brut, qui mettra en jeu bien plus qu’une victoire : la gloire et la reconnaissance. Mais voilà, cette nuit d’affrontement, on doit tout simplement la vivre. Et une question se pose : comment regarder UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2 gratuitement ? C’est là que Canal Goat entre en jeu !



La chaîne brésilienne est une pépite pour tous les fans de MMA. Diffusant l’événement en direct et gratuitement, Canal Goat permet à ses abonnés de profiter de UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2 dans une qualité exceptionnelle. Le problème ? Canal Goat est géobloqué en France. Une contrainte frustrante, mais pas insurmontable.

En effet, pour contourner cette restriction, il nous suffit de nous tourner vers NordVPN, un outil indispensable pour les fans de sport. Avec plus de 6700 serveurs dans 111 pays, nous pouvons facilement nous connecter à un serveur brésilien. Nous pourrons suivre de combat sur Canal Goat comme si nous étions à Rio de Janeiro, pour un streaming ultra rapide, sans coupures ni lags. Le tout, de manière totalement sécurisée grâce à la fonction Kill Switch qui bloque toute connexion internet en cas de coupure, pour protéger notre vie privée.

Et cerise sur le gâteau ? Ce VPN pour le streaming propose un essai gratuit de 30 jours, une occasion en or de profiter de cette solution sans aucun engagement. Alors, pourquoi hésiter ? UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2 est l’événement à ne pas manquer en janvier, et nous avons toutes les cartes en main pour le regarder sans contrainte..



Regarder UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2 gratuitement – FAQ

Quand et où se déroule le combat entre Mackenzie Dern et Amanda Ribas ?

Le combat aura lieu le dimanche 12 janvier, avec la carte principale débutant à 01 h du matin. L’événement se tiendra au UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Quelle est la carte complète de l’événement ?

Voici le programme des combats pour l’événement UFC Fight Night : Dern vs Ribas 2,

Carte principale

Mackenzie Dern (USA) vs Amanda Ribas (Brazil) : Women’s Strawweight

Santiago Ponzinibbio (Argentina) vs Carlston Harris (Guyana) : Welterweight

Cesar Almeida (Brazil) vs Abdul Razak Alhassan (Ghana) : Middleweight

Chris Curtis (USA) vs Roman Kopylov (Russia) : Middleweight

Christian Rodriguez (USA) vs Austin Bashi (USA) : Featherweight

Punahele Soriano (USA) vs Uros Medic (Serbia) : Welterweight

Préliminaire

Jose Johnson (USA) vs Felipe Bunes (Brazil) : Flyweight

Marco Tulio (Brazil) vs Ihor Potieria (Ukraine) : Middleweight

Thiago Moises (Brazil) vs Trey Ogden (USA) : Lightweight

Preston Parsons (USA) vs Jacobe Smith (USA) : Welterweight

Ernesta Kareckaite (Lithuania) vs Nicolle Caliari (Brazil) : Women’s Flyweight

Magomed Gadzhiyasulov (Bahrain) vs Bruno Lopes (Brazil) : Light Heavyweight

Fatima Kline (USA) vs Viktoriia Dudakova (Russia) : Women’s Strawweight

Nurullo Aliev (USA) vs Joe Solecki (USA) : Lightweight

