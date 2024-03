Comment regarder UFC Fight Night : Blanchfield vs. Fiorot gratuitement ?

Manon Fiorot, une combattante française de MMA, affrontera Erin Blanchfield lors de l'UFC Fight Night le 31 mars à Atlantic City, dans le New Jersey. Vous souhaitez savoir comment regarder l'UFC Blanchfield vs. Fiorot gratuitement ? Suivez le guide.

L'atmosphère sera électrique, les cœurs battront au rythme des poings qui volent, et les spectateurs retiendront leur souffle à chaque échange. Erin, avec sa technique affûtée, affrontera Manon, la combattante française.

Cette rencontre en 5 rounds promet un spectacle époustouflant. D'un côté, l'Américaine Blanchfield qui est redoutable dans sa catégorie. De l'autre, la Française Fiorot, qui après 5 années à briller sur les rings professionnels, tentera de décrocher sa première victoire en main event UFC. Ce choc des titans est à ne manquer sous aucun prétexte ! Suivez le guide pour regarder UFC Blanchfield vs. Fiorot gratuitement.

Comment regarder UFC Blanchfield vs. Fiorot gratuitement ? Ne ratez pas le combat UFC entre Blanchfield et Fiorot diffusé gratuitement sur MatchTV. Suivez toutes les actions et vivez des sensations fortes et spectaculaires. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer gratuitement NordVPN 30j

Blanchfield vs. Fiorot : un combat épique pour la première place

Le duel entre Erin Blanchfield et Manon Fiorot s'annonce épique. Erin Blanchfield, classée deuxième au niveau mondial, n'a encore jamais subi de défaite depuis son arrivée à l'UFC. Son parcours récent est d'ailleurs impressionnant, notamment avec sa victoire acharnée contre Taila Santos. Ce combat promet d'être intense et captivant pour les amateurs de MMA. Avant cela, elle avait enchaîné les finitions expéditives contre Jessica Andrade, Molly McCann et JJ Aldrich, autant d'adversaires redoutables.

Quant à Manon Fiorot, la n°3 mondiale, elle reste sur un succès retentissant acquis en septembre dernier face à l'ancienne championne Rose Namajunas lors de l'UFC Paris. Cette performance majeure fait suite à d'autres victoires contre d'ex-prétendantes comme Katlyn Chookagian, Jennifer Maia, ainsi que l'actuelle challengeuse chez les coqs, Mayra Bueno Silva. La Française, surnommée The Beast, a ainsi prouvé qu'elle était une combattante d'exception et sans pitié sur le ring.

Ces deux parcours impressionnants et ces deux styles radicalement différents s'affronteront donc le 31 mars prochain. La plus infime erreur de l'une ou de l'autre pourrait s'avérer fatale et déterminer celle qui repartira avec le statut de prétendante n°1 au titre mondial. Un rendez-vous immanquable !

Regarder UFC Blanchfield vs. Fiorot gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour ne rien rater du choc Blanchfield vs Fiorot, MatchTV sera l'incontournable. Cette chaîne russe, référence des sports de combat, diffusera l'UFC le 30 mars. Détentrice des droits exclusifs en Russie, MatchTV couvre tous les grands événements MMA. Des arts martiaux locaux aux compétitions internationales, elle régale les passionnés.

Cependant, son accessibilité se limite au territoire russe. Alors, si vous voyagez, un VPN pour le streaming comme NordVPN devient indispensable pour contourner les restrictions.

Grâce à son vaste réseau de 6000 serveurs répartis dans 60 pays, NordVPN vous connectera aisément à la Russie. Ainsi, vous pourrez suivre Blanchfield vs Fiorot en direct. Son interface intuitive et ses performances haut de gamme garantissent une expérience fluide. Profitez même d'un essai gratuit pour tester sereinement ce service VPN premium.

Regarder l'UFC Blanchfield vs. Fiorot gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Blanchfield vs. Fiorot ?

Les préliminaires débuteront le samedi 30 mars à 00 h et le dimanche 31 mars à 04 h du matin pour les matchs principaux.

Où se déroule l'évènement ?

Le championnat se déroulera à Boardwalk Hall, Atlantic City, NEW JERSEY.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l'événement :

Matchs principaux :

E. Blanchfield (États-Unis) vs. M. Fiorot (France) – Poids mouches

V. Luque (Brésil) vs. J. Buckley (États-Unis) – Poids mi-moyens

C. Weidman (États-Unis) vs. B. Silva (Brésil) – Poids moyens

N. Ruziboev (Ouzbékistan) vs. S. Dumas (États-Unis) – Poids moyens

V. Jandiroba (Brésil) vs. L. Godínez (Mexique) – Poids pailles

Matchs préliminaires :

A. Petroski (États-Unis) vs. J. Malkoun (Australie) – Poids moyens

P. Sabatini (États-Unis) vs. N. Landwehr (États-Unis) – Poids plumes

B. Algeo (États-Unis) vs. K. Nelson (Canada) – Poids plumes

J. Arce (États-Unis) vs. H. Burns (Brésil) – Poids plumes

D. Buzukja (États-Unis) vs. C. Matthews (États-Unis) – Poids plumes

V. Dudakova (Russie) vs. M. Gatto (Brésil) – Poids mouches

A. Pacheco (États-Unis) vs. C. Loughran (Irlance) – Poids coqs

C. Njokuani (Etats-Unis) vs. R. McKee (Irlande du Nord) – Poids moyens

I. Aslan (Turquie) vs. A. Turkalj (Suède) – Poids mi-lourds