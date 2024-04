Comment regarder UFC 300 – Pereira vs. Hill gratuitement ?

C'est le grand jour ! L'UFC 300 s'annonce comme l'un des événements les plus attendus de l'année dans le monde du MMA. Avec pas moins de trois titres en jeu, vous allez vivre une soirée riche en rebondissements. Et le choc tant attendu entre le champion « Poatan » et le challenger « Sweet Dreams » sera l'affiche principale de la soirée. Vous voulez savoir comment regarder l'UFC 300 gratuitement ? Laissez-nous vous guider !

Le 14 avril prochain, les fans de MMA vont être servis ! L'UFC 300 se déroule au T-Mobile Arena à Paradise, dans le Nevada, et plusieurs titres seront en jeu ce soir-là.

Cependant, le moment le plus attendu sera sans aucun doute le combat pour la ceinture des mi-lourds. Le champion Alex Pereira aura fort à faire face à Jamahal Hill, qui rêve de reconquérir le titre qu'il a dû abandonner l'an dernier sur blessure. Ces deux guerriers vont se livrer une lutte sans merci pour régner sur la catégorie reine de l'UFC. Cette nuit de combat s'annonce mémorable. Alors, prêts à regarder l'UFC 300 sans dépenser un seul centime ?

Comment regarder l'UFC 300 gratuitement ? Pour regarder l'UFC 300 gratuitement, il faut avoir une adresse IP russe, vu que c'est la chaîne MatchTV qui a les droits de diffusion. Bien que cela puisse sembler complexe, des solutions existent pour y accéder facilement depuis l'étranger. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

UFC 300 : une soirée qui s'annonce palpitante

L'UFC 300, l'un des événements MMA le plus attendu de l'année, se tiendra le 14 avril prochain au T-Mobile Arena de Paradise, dans le Nevada. Concernant le combat principal, c'est celui qui va opposer le champion des poids mi-lourds, Alex « Poatan » Pereira, à l'ancien détenteur du titre, Jamahal « Sweet Dreams » Hill. Deux des meilleurs combattants de la catégorie qui vont se livrer un duel à couper le souffle !

D'un côté, il y a Pereira, qui est une véritable bête de l'octogone. Depuis son arrivée à l'UFC, il a enchaîné les titres ! D'abord champion des poids moyens après avoir battu son rival de toujours Adesanya, il a ensuite décroché la ceinture des mi-lourds en dominant le redoutable Prochazka. Aujourd'hui, c'est une véritable star montante de l'organisation.

En face, vous aurez Jamahal Hill, un combattant qui a déjà connu les joies du titre, mais qui a dû le laisser filer à cause d'une blessure. Mais le voilà de retour, plus déterminé que jamais à récupérer sa couronne ! Avec son style de combat ultra-complet, entre frappe et lutte, il sera sûrement un sacré os à ronger pour le champion Pereira.

En bref, cette affiche s'annonce épique ! D'autant plus que les meilleurs combattants de la MMA vont se disputer plusieurs titres. Vous aurez droit à une soirée ruche en rebondissements et en émotions fortes.

La carte complète de l'UFC 300

L'UFC 300 va être une soirée de MMA où vous verrez des combattants de différentes catégories de poids. Ça s'annonce vraiment mémorable avec plein de talent, de détermination et de compétition de haut niveau. Voici la carte complète de l'événement.

Matchs principaux :

A. Pereira (Brésil) vs. J. Hill (États-Unis) – Poids mi-lourds

Z. Weili (Chine) vs. Y. Xiaonan (Chine) – Poids paille

J. Gaethje (États-Unis) vs. M. Holloway (États-Unis) – Poids légers

C. Oliveira (Brésil) vs. A. Tsarukyan (Arménie) – Poids légers

B. Nickal (États-Unis) vs. C. Brundage (États-Unis) – Poids moyens

Matchs préliminaires :

J. Procházka (République tchèque) vs A. Rakić (Autriche) – Poids mi-lourds

C. Kattar (États-Unis) vs. A. Sterling (États-Unis) – Poids plumes

H. Holm (États-Unis) vs. K. Harrison (États-Unis) – Poids coq

S. Yusuff (Nigéria) vs. D. Lopes (Brésil) – Poids plumes

J. Turner (États-Unis) vs. R. Moicano (Brésil) – Poids légers

J. Andrade (Brésil) vs. M. Rodriguez (Brésil) – Poids paille

Bobby Green (États-Unis) vs. Jim Miller (États-Unis) – Poids légers

D. Figueiredo (États-Unis) vs. C. Garbrandt (Brésil) – Poids coqs

Découvrez l'UFC 300 en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Vous ne voudriez pas manquer l'affrontement entre Pereira et Hill ? Bonne nouvelle pour vous ! Leur combat sera diffusé gratuitement le 14 avril sur la chaîne sportive russe Match TV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Et croyez-le, cette plateforme est LA référence pour suivre tous les grands événements de MMA, dont l'UFC 300 !

Cependant, pour pouvoir profiter pleinement de cette retransmission, vous allez devoir faire appel à un petit coup de pouce technologique. Pas de panique, ce n'est pas sorcier ! Tout ce qu'il vous faut, c'est un VPN pour le streaming, mais de qualité, comme NordVPN.

Avec cet outil, vous pourrez contourner les restrictions géographiques et accéder à l'intégralité des contenus de Match TV, y compris les combats en direct. De plus, votre connexion sera sécurisée, vos données protégées.

Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous connecter à un serveur situé en Russie via NordVPN. Vous pourrez alors regarder le choc tant attendu entre Pereira et Hill sur Match TV, sans aucune limitation. Et croyez-moi, ces deux guerriers risquent de nous offrir une soirée palpitante, remplie de rebondissements et d'émotions fortes !