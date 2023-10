Coupe du monde de rubgy : Comment regarder les quarts de finale gratuitement ?

Huit équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Les Pays de Galles, l’Argentine, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, les Fidji, la France et l’Afrique du Sud ont émergé en tant que leaders de leurs groupes respectifs lors de la phase de poules. Découvrez comment regarder les quarts de finale gratuitement.

Après un mois intense de phases de poules, la Coupe du Monde de Rugby 2023 entre maintenant dans sa phase cruciale. Les quarts de finale, l’étape décisive de la compétition, se profilent à l’horizon. Ils sont prévus pour le weekend du 14 et du 15 octobre. Les nations restantes se préparent à s’affronter, toutes désireuses de remporter le précieux trophée de champion du monde.

Les quarts de finale promettent d’être des rencontres explosives, où seuls les plus forts survivront pour continuer leur quête vers la gloire. Les équipes se sont préparées intensivement pour cette étape clé, affûtant leurs tactiques et leur forme physique pour l’occasion. Suivez le guide pour regarder les quarts de finale gratuitement.

Comment regarder les quarts de finale gratuitement ? Pour ne rien rater des quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023, vous avez plusieurs options à votre disposition. En effet, les diffuseurs officiels, TF1 et M6, retransmettent gratuitement tous les matchs en streaming. Pour vivre l’intensité de chaque instant de la compétition, rendez-vous sur la plateforme Molotov, accessible sur divers appareils. Si vous êtes à l’étranger et souhaitez accéder librement aux diffusions en streaming, pensez à utiliser un service VPN réputé tel que NordVPN. Voici comment faire : Installez à un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Connectez-vous à un serveur en France

Profitez de l’action en direct ou en replay pour vous replonger dans chaque mouvement Essayer NordVPN gratuitement

Quarts de finale : l’élite du rugby mondial s’affronte avec ferveur

Avec la fin de la phase de poules, les quatre confrontations des quarts de finale sont désormais dévoilées et auront lieu le week-end prochain.

Ils débutent par un duel entre le Pays de Galles et l’Argentine. Les Gallois, leaders de la poule C, affrontent les Argentins, seconds de la poule D. Cette première rencontre des phases finales aura lieu au stade Vélodrome de Marseille le samedi 14 octobre à 17 heures.

Ensuite, la Nouvelle-Zélande cherchera à prendre sa revanche contre l’Irlande, bien que la qualification en demi-finale soit l’objectif principal. Ayant subi deux défaites lors de leur dernière confrontation en 2021, les All Blacks visent la victoire. Ce choc se tiendra au Stade de France le samedi 14 octobre à 21 heures.

Le lendemain, les Fidji font leur retour en quart de finale après 16 ans d’absence. Ils affronteront l’Angleterre, première de la poule D. Les Anglais chercheront à effacer la défaite subie contre les Fidjiens à Twickenham juste avant la Coupe du Monde. Le stade Vélodrome de Marseille accueillera ce troisième quart de finale, Angleterre-Fidji, le dimanche 15 octobre à 17 heures.

Enfin, le XV de France se mesure à l’Afrique du Sud pour clore cette série. Malgré leur deuxième place, les Springboks sont incontestablement l’une des équipes les plus redoutables de la compétition. Ce quart de finale prend ainsi des airs de finale. De plus, il promet un spectacle exceptionnel pour ce le dimanche 15 octobre à 21 heures au Stade de France.

Plongez dans l’intensité des quarts de finale la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec Molotov

Les quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 sont une véritable source d’excitation pour les amateurs de ce sport. Les confrontations à venir offrent aux fans une opportunité en or de suivre en direct et gratuitement ces matchs sur les chaînes TF1 et M6. Bientôt, ils pourront soutenir leur équipe favorite et ressentir l’effervescence du jeu en temps réel.

Cependant, pour une expérience de visionnage encore plus flexible, Molotov s’impose comme une solution astucieuse. Cette plateforme de streaming offre aux téléspectateurs la possibilité de profiter de ces rencontres sur tous leurs écrans connectés. Cette accessibilité sans précédent permet aux supporters de suivre chaque moment décisif, où qu’ils se trouvent en France.

Pour visionner les quarts de finale depuis l’étranger sur Molotov, NordVPN est la solution idéale. Ce VPN pour le streaming vous permet de contourner les restrictions géographiques.

NordVPN se distingue par sa connexion sécurisée et rapide, garantissant une expérience de streaming fluide. Vous pourrez ainsi profiter des quarts de finale comme si vous étiez en France.

Grâce à NordVPN, vous avez accès à Molotov depuis l’étranger, vous assurant de ne rien manquer de l’action passionnante de la Coupe du Monde de Rugby. Profitez de l’excitation du tournoi où que vous soyez dans le monde.

Regarder les quarts de finale rugby 2023 gratuitement : programmation

Voici le programme complet des quarts de finale :

Pays de Galles / Argentine : 14 octobre à Marseille à 17h

Irlande / Nouvelle-Zélande : 14 octobre à Saint-Denis à 21h

Angleterre / Fidji : 15 octobre à Marseille à 17h

France / Afrique du Sud : 15 octobre à Saint-Denis à 21h