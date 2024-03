MMA : Comment regarder PFL Paris – Lazy King vs. Jack Grant gratuitement ?

La fièvre monte, les fans trépignent d'impatience ! Le soir du 7 mars, l'Accor Arena de Paris vibrera aux accents de la guerre sacrée du MMA. Dans l'affrontement très attendu opposant Lazy King à Jack Grant, deux styles, deux volontés s'entrechoqueront avec fureur. Chaque coup échangé sera une démonstration brûlante de la beauté brutale de cet art intransigeant. Retenez votre souffle et préparez-vous à assister à un spectacle d'une intensité rare ! Découvrez comment regarder MMA Lazy King vs. Jack Grant gratuitement.

L'heure est venue de célébrer l'apogée des arts martiaux mixtes. Sur l'emblématique terre battue de l'Accor Arena, deux titans vont faire trembler les murs. D'un côté, Lazy King, le foudroyant ambassadeur français déterminé à soumettre.

Face à lui, Jack Grant, la terrifiante lame anglaise, affamée de gloire et de conquête. Quand ces deux volcans entreront en éruption, nulle âme n'échappera à l'explosion dévastatrice. Chaque seconde sera un hymne brutal à la ténacité, à la technique paradoxale, au dépassement de soi par le feu du combat.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Pour ne pas rater une seule seconde du choc légendaire entre Abdoul « Lazy King » Abdouraguimov et Jack Grant, il vous faudra bénéficier d'une adresse IP basée aux États-Unis. Seule cette configuration vous permettra d'accéder au stream gratuit de la chaîne YouTube officielle du PFL, normalement réservé au public américain. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé aux USA

Visionner librement le match Essayer NordVPN gratuitement 30j

Lazy King VS Jack Grant : Deux monstres prêts à déchirer l'arène parisienne

D'ici quelques heures, l'Accor Arena de Paris va être le théâtre d'une bataille épique entre deux combattants d'exception. D'un côté, Lazy King, véritable prodige des arts martiaux mixtes made in France. À seulement 28 ans, ce phénomène a déjà conquis les cimes en devenant double champion de l'ARES FC. Son style percutant, mêlant fougue débridée et technique léchée, a fait de lui l'une des attractions les plus électrisantes du circuit européen. Après un premier combat tonitruant sous la bannière du PFL, le Lazy King entend bien confirmer les immenses promesses placées en lui.

Dans le coin opposé, l'impitoyable Jack Grant. Cet anglais arrogant est un véritable chasseur de têtes, taillé dans un granit de ténacité brute. Féroce prédateur, il a longtemps couru les plus prestigieuses organisations comme le Bellator ou le Cage Warriors.

Après un séjour forcé sur la touche, Grant est de retour avec une seule obsession : dévorer tout sur son passage pour enfin connaître la consécration au plus haut niveau.

Lorsque ces deux forces de la nature s'entrechoqueront, un séisme de violence sublime fera trembler les fondations mêmes du sacro-saint octogone ! Aucun répit, aucune échappatoire dans cette folle danse barbare qui poussera les deux guerriers au seuil du supplice.

Jusqu'au bout, nous retiendrons notre souffle devant ce spectacle d'une intensité rare. Ce jeudi 07 mars, bien plus qu'un simple combat sera en jeu. Cette lutte acharnée incarnera l'essence même du MMA, célébrée dans toute sa beauté crue et impitoyable. La gloire n'appartiendra qu'au dernier homme debout, celui qui aura définitivement dompté ses propres limites pour s'élever au panthéon des légendes.

Carte complète

Voici la carte complète de l'événement du 07 mars :

Matchs principaux :

Cédric Doumbé (France) vs. Baki Chamsoudinov (Tchétchénie/Russie) – Poids mi-moyens

Abdoul Abdouraguimov (Russie) vs. Jack Grant (Angleterre) – Poids mi-moyens

Ibrahim Mané (France) vs. Chequina Noso Pedro (Angola) – Tournoi des 77 kg

Yazid Chouchane (France) vs. Ignacio Capella (Espagne) – Tournoi des 70 kg

Jakub Kaszuba (Pologne) vs. Kane Mousah (Angleterre) – Poids légers

Matchs préliminaires :

Yassin Najid (France) vs. Daniele Miceli (Italie) – Tournoi des 70 kg

Patrick Habirora (France) vs. Claudio Pacella (Italie) – Poids plumes

Marian Dimitrov (Bulgarie) vs. Ethan Kartal (Angleterre) – Poids coqs

Connor Hughes (Angleterre) vs. Anatolij Baal (Allemagne) – Poids légers

Alex Chizov (Russie) vs. Daniele Scatizzi (Italie) – Poids mi-moyens

Tomasz Langowski (Pologne) vs. Florin Zendeli (Albanie) – Poids moyens

Mark Ewen (Pays-Bas) vs. Andreeas Binder (Roumanie) – Poids lourds-légers

Younes Najid (France) vs. Kevin Del (Brésil) – Poids coqs

Michael Groguhe (Allemagne) vs. Islem Masraf (Tunisie) – Poids moyens

Programmation

Les combats préliminaires débuteront vers 17h à l'Accor Arena. La carte principale est prévue à partir de 20h environ.

Où regarder MMA Lazy King vs. Jack Grant gratuitement ?

Ce jeudi 7 mars, l'Accor Arena de Paris sera l'épicentre d'un séisme dont les répliques résonneront dans le monde entier du MMA ! Dans le choc principal, le « Lazy King » Abdoul Abdouraguimov croisera le fer avec Jack Grant, assoiffé de consécration.

Deux monstres sacrés, aux antipodes en termes de tempérament, mais mus par la même soif d'immortalité sur le ring. Qu'adviendra-t-il lorsque l'ouragan de feu croisera la lame de glace ?

Si les chaînes nationales françaises ne prévoient pas de diffuser cette rencontre, les fans européens peuvent pousser un souffle de soulagement ! D'après les informations lâchées sur Twitter par Nolan King, la chaîne YouTube officielle du PFL retransmettra en clair les 5 derniers combats.

Evidemment, ce stream gratuit est en théorie réservé au public américain. Toutefois, il existe un moyen très simple de contourner ces géo-blocages à la noix : souscrire à un VPN de qualité. Et pour une telle soirée de gala, on ne peut que vous recommander NordVPN, fleuron incontesté du marché.

Cette solution vous permettra de modifier virtuellement votre position et d'apparaître comme si vous vous connectiez depuis les États-Unis. Il vous suffira de sélectionner un serveur US rapide et sécurisé parmi le vaste réseau mondial proposé par le service panaméen.

Cette aubaine vous offrira une place de choix pour assister EN DIRECT et GRATUITEMENT à l'impitoyable désordre que promettent de semer Abdouraguimov et Grant dans l'octogone ! Le choc tectonique approche à grands pas !