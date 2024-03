MMA : Comment regarder PFL Paris – Doumbè vs Baki gratuitement ?

La passion du MMA bat son plein ! Ce jeudi 07 mars, l'explosif Cédric Doumbé affronte le redoutable Baki dans un choc des titans. Une opportunité en or de vibrer aux exploits de ces guerriers. Suivez notre guide pour regarder MMA Doumbè vs Baki gratuitement. Frissons, sueur et rage pure seront au menu de cette soirée de légende !

La fièvre monte, l'adrénaline pulse à travers les veines des fans de MMA ! Le soir du 07 mars, l'Accor Arena de Paris va s'embraser pour un affrontement légendaire. Dans l'octogone, Cédric Doumbé, le faucon franco-camerounais, et Baki Chamsoudinov, le féroce combattant russe, vont s'affronter dans une guerre sans merci.

Deux invaincus, deux styles diamétralement opposés, mais une seule obsession : la victoire ! Poing après poing, projection après projection, ces gladiateurs modernes défieront les limites de la douleur.



Aux portes du panthéon du MMA français, une nouvelle page d'épopée se prépare à être écrite dans le sang et la sueur. Vous êtes prêts à rugir avec les braves ? Découvrez nos astuces pour regarder MMA Doumbè vs Baki gratuitement.

Doumbè vs Baki : L'APOCALYPSE qui fera trembler l'Accor Arena

Le monde du MMA retiendra son souffle ce jeudi 7 mars ! Dans l'enceinte électrisante de l'Accor Arena à Paris, deux légendes vivantes de l'Hexagone vont entrer en collision.

D'un côté, Cédric « The Best » Doumbé, l'ancien roi incontesté du kickboxing devenu phénomène du MMA avec un impressionnant palmarès de 5 victoires par KO en autant de combats. De l'autre, Baysangur « Baki » Chamsoudinov, le jeune prodige tchétchène de 22 ans, invaincu en 8 combats professionnels et déjà considéré comme l'avenir du MMA français.

Quand la foudre de Doumbé, ses poings d'acier forgés au feu des rings de kickboxing, affronte la furie bravoure et les redoutables techniques de lutte de Baki, nous assisterons à un véritable choc des titans ! Une opposition de styles radicalement différents qui promet une guerre sans merci entre deux guerriers au sommet de leur art.

Les pronostics sont partagés, mais une chose est sûre : ce duel entre le striker et le grappler sonnera l'heure de vérité pour l'un des deux combattants invaincus. Qui cédera le premier sous les coups ? Qui succombera au terrifiant jeu de sol adverse ? Quelle volonté de fer triomphera ce soir-là ?

Une seule certitude : ce sera un spectacle de haut vol, un déluge de sueur, de souffrance et de gloire pure où les plus grandes valeurs du MMA – respect, courage, abnégation – seront une fois de plus célébrées. Préparez-vous pour l'un des plus grands combats jamais vus sur le sol français. Le choc Doumbé vs Baki sera légendaire !

Carte complète

Découvrez ci-dessous la carte complète de l'événement :

Matchs principaux :

Cédric Doumbé (France) vs. Baki Chamsoudinov (Tchétchénie/Russie) – Poids mi-moyens

Abdoul Abdouraguimov (Russie) vs. Jack Grant (Angleterre) – Poids mi-moyens

Ibrahim Mané (France) vs. Chequina Noso Pedro (Angola) – Tournoi des 77 kg

Yazid Chouchane (France) vs. Ignacio Capella (Espagne) – Tournoi des 70 kg

Jakub Kaszuba (Pologne) vs. Kane Mousah (Angleterre) – Poids légers

Matchs préliminaires :

Yassin Najid (France) vs. Daniele Miceli (Italie) – Tournoi des 70 kg

Patrick Habirora (France) vs. Claudio Pacella (Italie) – Poids plumes

Marian Dimitrov (Bulgarie) vs. Ethan Kartal (Angleterre) – Poids coqs

Connor Hughes (Angleterre) vs. Anatolij Baal (Allemagne) – Poids légers

Alex Chizov (Russie) vs. Daniele Scatizzi (Italie) – Poids mi-moyens

Tomasz Langowski (Pologne) vs. Florin Zendeli (Albanie) – Poids moyens

Mark Ewen (Pays-Bas) vs. Andreeas Binder (Roumanie) – Poids lourds-légers

Younes Najid (France) vs. Kevin Del (Brésil) – Poids coqs

Michael Groguhe (Allemagne) vs. Islem Masraf (Tunisie) – Poids moyens

Programmation

La soirée PFL Paris 2 aura lieu ce jeudi 7 mars à l'Accor Arena de Paris. Les premiers combats préliminaires débuteront vers 17 h, suivis des matchs principaux à partir de 20 h environ, avec le choc Doumbé vs Baki attendu autour de 22 h 30.

Où regarder le duel Doumbè vs Baki gratuitement ?

Ce jeudi 7 mars, l'Accor Arena de Paris sera le théâtre du choc légendaire entre Cédric « The Best » Doumbé et le redoutable Baki Chamsoudinov. Un affrontement de styles radicalement opposés entre le kickboxeur démentiel et le lutteur impitoyable qui promet des étincelles dans l'octogone !

En France, il ne sera pas possible de suivre ce duel explosif en direct et gratuitement sur les chaînes nationales. Mais pas de panique ! Nolan King vient de lâcher une bombe sur Twitter : la chaîne YouTube officielle du PFL diffusera EN CLAIR les 5 derniers combats de la soirée, dont l'impitoyable Doumbé vs Baki !

Bien sûr, cette diffusion est strictement réservée au public américain. Un coup bas pour nous, Européens ? Et bien non ! Il est possible de contourner les géoblocages et de regarder le stream en souscrivant à un VPN. Cet outil vous permet de changer virtuellement votre position dans n'importe quel pays.

Il suffira ainsi de vous connecter à un serveur situé aux États-Unis pour débloquer l'accès au stream YouTube.

Quel VPN choisir pour regarder MMA Doumbè vs Baki gratuitement ?

