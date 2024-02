Koh-Lanta : comment regarder l’émission depuis l’étranger ?

Koh-Lanta 2024 démarre ce soir avec une nouveauté : les colliers d’immunité révolutionnaires. Cette saison promet son lot de rebondissements avec 20 candidats prêts à en découdre. Découvrez comment regarder Koh-Lanta depuis l’étranger ?

Plongez dans l’univers captivant de Koh-Lanta, l’émission de survie incontournable. En 2024, Les Chasseurs d’immunité promettent des rebondissements à couper le souffle. Diffusée sur TF1 à partir du 13 février, cette nouvelle saison s’annonce palpitante. Toujours animée par Denis Brogniart, l’aventure s’annonce intense et pleine de surprises.

Pour pimenter le jeu, la production a instauré des colliers d’immunité aux pouvoirs inédits. Ces précieux objets stratégiques seront dissimulés à des endroits inattendus, mettant les candidats au défi de les dénicher. Suivez cette aventure épique et découvrez comment regarder Koh-Lanta depuis l’étranger.

Comment regarder Koh-Lanta depuis l’étranger ? Pour regarder Koh-Lanta depuis l’étranger, vous pouvez utiliser Molotov. Ce service de streaming vous permettra d’accéder gratuitement à l’émission sur TF1 depuis tous vos écrans connectés. Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en France

Visionner librement l’émission sur https://www.molotov.tv/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Koh-Lanta : Les chasseurs d’immunité

La nouvelle saison de Koh-Lanta s’annonce pleine de rebondissements et de stratégies ! C’est le mardi 13 février à 21 h 10 sur TF1 que les fans pourront découvrir cette édition 2024, qui ne manquera pas de surprises. Sous-titrée « Les chasseurs d’immunité« , cette saison inédite fait la part belle aux fameux colliers, plus nombreux que jamais.

Dissimulés un peu partout sur le camp et les îles environnantes, ces précieux talismans recèlent cette fois des pouvoirs exceptionnels. Leur détenteur pourra ainsi totalement retourner le cours du jeu à son avantage ! De quoi dynamiter les stratégies et rendre chaque épreuve encore plus haletante. Comme l’a expliqué Julien Magne, le producteur, il faudra ruser et rester vigilant pour espérer mettre la main sur ces sésames tant convoités. Car des indices seront disséminés çà et là pour guider les plus malins. Bref, une édition placée sous le signe du suspense et des rebondissements permanents !

En ce qui concerne le décor, aucun changement n’est à signaler. En effet, l’aventure se déroulera aux Philippines, un lieu de tournage apprécié pour sa beauté et sa praticité par les équipes techniques. Cela promet un terrain de jeu idéal pour les 20 candidats de cette saison anniversaire, remplie de promesses. Alors, prêts à chasser l’immunité ? Accrochez-vous, le parcours s’annonce semé d’embûches !

Molotov TV : Redécouvrez la télévision connectée

De nos jours, il est facile de suivre ses programmes télévisés préférés lors de ses déplacements, grâce à des services de streaming très pratiques. C’est le cas de Koh-Lanta, le célèbre jeu d’aventure diffusé sur TF1. Si vous êtes fan de l’émission et que vous vous apprêtez à voyager pendant la diffusion des prochains épisodes, pas de panique !

En effet, vous pourrez vous abonner à une plateforme de streaming comme Molotov, accessible depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. Où que vous soyez, chez vous ou à l’autre bout du monde, vous pourrez alors visionner les épisodes en direct ou en rattrapage. L’application est disponible via différents navigateurs web comme Chrome et Firefox, pour une flexibilité maximale.

Grâce à la magie de la vidéo en streaming, vous ne raterez donc aucun moment fort de Koh-Lanta 2024. Que ce soit les épreuves physiques ou les stratégies machiavéliques des candidats, vous suivrez cette nouvelle saison pleine de rebondissements comme si vous étiez dans votre salon !

Vous êtes fan de Koh-Lanta et vous voulez suivre la nouvelle saison 2024 ? Bonne nouvelle, c’est possible même depuis l’étranger ! La plateforme française Molotov diffuse l’émission. Cependant, elle n’est accessible gratuitement qu’en France.

Heureusement, il existe une astuce simple : le VPN. Il s’agit d’un outil qui vous permet de changer virtuellement de pays. Ainsi, avec un réseau virtuel privé ayant un serveur en France, vous pourrez débloquer l’accès à Molotov.

Pour ce faire, connectez-vous au serveur français d’un VPN réputé comme NordVPN. Vous obtiendrez alors une adresse IP localisée en France. Dès lors, vous pourrez vous inscrire sur Molotov et profiter de Koh-Lanta en direct chaque semaine, et ce, depuis n’importe où dans le monde.

De plus, NordVPN offre 30 jours d’essai gratuit. C’est idéal pour tester le service et regarder les premiers épisodes de la saison sans rien débourser. Avec cette solution simple, vous n’avez plus d’excuses pour rater vos émissions préférées, même lorsque vous voyagez !

Koh-Lanta : FAQ sur l’émission

Quand débutera Koh-Lanta 2024 ?

La diffusion de Koh-Lanta : « Les Chasseurs d’Immunité » débutera le mardi 13 février 2024 à partir de 21 h 10 sur TF1.

Quel sera le lieu de tournage de Koh-Lanta en 2024 ?

Cette année encore, Koh-Lanta sera tourné aux Philippines, un site apprécié pour ses paysages à couper le souffle et sa praticité logistique.