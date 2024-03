F1 : Comment regarder le Grand Prix d’Australie (Melbourne) gratuitement ?

Le Grand Prix d'Australie, troisième manche de la saison 2023 de F1, promet d'être historique. Cette épreuve tant attendue se déroulera du 22 au 24 mars 2024 à Melbourne. Découvrez comment regarder le Grand Prix d'Australie (Melbourne) gratuitement.

La passion de la course automobile vibre au cœur de Melbourne. Chaque année, le Grand Prix d'Australie attire les meilleurs pilotes sur le circuit de l'Albert Park. Ce tracé fluide niché dans un écrin de verdure promet des moments électrisants. Plus qu'une simple épreuve, c'est une véritable ode à la vitesse dans un décor alliant nature et urbanité.

L'an dernier, Max Verstappen régnait en maître sur ces virages techniques. Alors, qui décrochera les lauriers en 2024 ? Quelles écuries défieront les favoris ? L'adrénaline et la rivalité seront au rendez-vous pour ce spectacle automobile légendaire. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix d'Australie (Melbourne) gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix d'Australie (Melbourne) gratuitement ? Actuellement, il est possible de regarder tous les GP F1 sur la chaîne publique belge RTBF. Ce 24 mars, vous pouvez ainsi suivre le Grand Prix d'Australie en direct et gratuitement. Voici comment suivre l'évènement sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer gratuitement NordVPN 30j

Grand Prix d'Australie : une course pleine de suspens à Melbourne

Du 22 au 24 mars, Melbourne vibrera au rythme des moteurs. Sur le mythique circuit de l'Albert Park, un spectacle à couper le souffle attend les fans. Fluidité du tracé et technique des virages : cette piste dévoile ses atours. Son écrin naturel ajoute une touche bucolique à l'expérience.

Depuis 1996, l'Albert Park accueille cette épreuve de légende. Ses larges voies invitent aux dépassements spectaculaires. Entre urbanité et nature, le décor promet des émotions intenses, un rendez-vous immanquable pour les mordus. Sur les lieux ou derrière l'écran, préparez-vous à vibrer au rythme des bolides !

Comme chaque année depuis son existence, le Grand Prix de Melbourne est très attendu par les écuries et pilotes du monde entier. D'autant plus qu'il s'agit de l'une des plus grandes courses de la saison de F1. Si Lewis Hamilton s'est imposé en 2021, Max Verstappen a triomphé en 2022 lors de ce parcours unique. La compétition promet ainsi d'être acharnée cette année encore.

Vous êtes du genre à aimer l'adrénaline et la compétition de haut niveau ? Le Grand Prix d'Australie est alors un rendez-vous à ne pas manquer. Préparez-vous à vivre des moments intenses et riches en émotions grâce à ce spectacle automobile exceptionnel !

Suivre Grand Prix d'Australie en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Depuis des années, la chaîne belge RTBF (https://www.rtbf.be/) diffuse l'intégralité des courses. Son atout ? Des commentaires francophones en direct et sans frais.

Vous préférez l'option suisse ? Rendez-vous sur RTS Sport (rts.ch/sports/programmes). Ici, c'est la même configuration. C'est-à-dire que les retransmissions sont intégrales et les commentaires sont en français.

Le seul bémol si vous résidez en France, c'est que l'accès nécessitera un VPN pour le streaming. Cette solution contournera aisément les restrictions géographiques. Alors, préparez-vous à une expérience TV digne d'un pilote de Grand Prix, des courses haletantes, sans dépenser un sou.

Recourir à NordVPN pour regarder le Grand Prix d'Australie (Melbourne)

Vous avez déjà la bougeotte avant le Grand Prix d'Australie ? Rassurez-vous, où que vous soyez, NordVPN sera votre laissez-passer. Cette solution VPN de premier choix vous évitera les tracas des géo-blocages. Que ce soit pour accéder aux chaînes RTBF ou RTS Sport, diffusant en direct, tout sera débloqué.

Les performances de NordVPN font référence sur le marché. Grâce à son immense réseau optimisé pour le streaming, plus aucun souci de ralentissements !

Son interface des plus intuitives vous connectera en quelques clics à la Belgique ou la Suisse. Comme si vous y étiez, chaque dépassement sera à portée d'écran.

Le must ? NordVPN offre 30 jours d'essai gratuit. L'opportunité parfaite de tester tranquillement ce service premium et de vibrer sans frais au rythme du Grand Prix. D'où vous suiviez la course, NordVPN vous garantira une expérience immersive et sans accroc. Préparez les snacks, l'adrénaline sera au rendez-vous !

Grand Prix d'Australie (Melbourne) : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 d'Australie (Melbourne) ?

Le GP se déroulera du 22 au 24 mars 2024. La course commencera le dimanche 24 mars à 05 h du matin.

Où se déroulera le GP F1 d'Australie (Melbourne) ?

Le GP F1 d'Australie 2024 se déroulera sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne.