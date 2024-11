UFC : Comment regarder Fight Night: Yan vs. Figueiredo gratuitement ?

Yan et Figueiredo se préparent à entrer dans l’arène de Macau chacun portant le poids de son parcours, de ses victoires, de ses défaites… et de cette soif de conquête. Les deux combattants n’ont jamais été aussi affamés de victoire. Nous vous dévoilons toutes les astuces pour regarder Fight Night : Yan vs. Figueiredo gratuitement et en intégralité.

Nous le savons, Yan est un stratège implacable, un maître du rythme et des techniques calculées. Bien sûr, Figueiredo avec sa puissance explosive et son audace brute, ne lâche jamais rien. Chaque round promet d’être une montée d’adrénaline pure.

Au Galaxy Arena, aucun d’eux ne reculera. Mais qui l’emportera ? Entre Yan qui attend le moment parfait pour frapper et Figueiredo qui pourrait exploser à tout instant, impossible de deviner ce qui nous attend ! Préparez-vous à des surprises, à des moments de silence intense suivis d’explosions de puissance.

Comment regarder Fight Night : Yan vs. Figueiredo gratuitement ? Nous y sommes. La Fight Night tant attendue est là. Cet après-midi, Canal Goat nous ouvre les portes de l’octogone pour un moment qui s’annonce épique : Yan vs. Figueiredo. Et le tout gratuitement !

Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

UFC Fight Night : qui l’emportera entre Yan et Figueiredo ?

Imaginez un combat où chaque seconde compte, où chaque mouvement peut basculer le destin. C’est ce qui nous attend lors du Fight Night : Yan vs. Figueiredo, un combat à ne manquer sous aucun prétexte.

D’un côté, Yan, ce technicien hors pair, qui a forgé son style au fil de ses victoires et défaites. Fort de son expérience en boxe et de son entraînement intensif en Russie, il sait maîtriser ses coups et épuiser son adversaire jusqu’à trouver la faille. L’ancien champion poids coq de l’UFC a également prouvé à maintes reprises sa capacité à résister, analyser, puis frapper avec une efficacité redoutable. Ses points forts ? Sa technique infaillible et sa puissance de frappe, qui en ont fait un adversaire redouté dans l’arène. C’est un combattant endurant, qui sait faire durer le combat, forçant souvent son adversaire à s’épuiser avant de saisir sa chance.

Face à lui, Deiveson Figueiredo, ancien champion poids mouche, un combattant explosif et imprévisible. Figueiredo est tout l’opposé de Yan : agressif, rapide, avec un flair pour les soumissions techniques. Son style de combat, alliant capoeira et MMA, fait de lui un attaquant audacieux. Mais c’est justement cette fougue qui pourrait être sa faiblesse : un excès de confiance qui, face à la précision de Yan, peut se révéler handicapant.

Alors, qui sortira vainqueur de ce face-à-face ? Si Yan parvient à rester calme, à analyser chaque mouvement de Figueiredo, il pourrait tirer parti de sa technique pour le mener à l’usure. Mais il suffirait d’une seule erreur pour que le Brésilien lance une attaque décisive. Cet après-midi nous allons plonger dans une bataille où l’expérience et l’instinct seront mis à rude épreuve. Le suspens est total, et c’est exactement cette incertitude qui rend cette Fight Night aussi excitante.

Programmation de l’évènement

Petr Yan (Russie) vs Deiveson Figueiredo (Brésil) : Poids coqs

Xiaonan Yan (Chine) vs Tabatha Ricci (Brésil) : Poids pailles

Kenan Song (Chine) vs Muslim Salikhov (Russie) : Poids mi-moyens

Cong Wang (Chine) vs Gabriella Fernandes (Brésil) : Poids mouches

Volkan Oezdemir (Suisse) vs Carlos Ulberg (Nouvelle-Zélande) : Poids mi-lourds

Ozzy Diaz (États-Unis) vs Mingyang Zhang (Chine) : Poids mi-lourds

Kangjie Zhu (Chine) vs Bin Xie (Chine) : Poids plumes

Su Young You (Chine) vs Baergeng Jieleyisi (Chine) : Poids coqs

Kiru Sahota (Angleterre) vs Dong Hoon Choi (Corée du Sud) : Poids mouches

Xiaocan Feng (Chine) vs Ming Shi (Chine) : Poids pailles

Carlos Hernandez (États-Unis) vs Nyamjargal Tumendemberel (Mongolie) : Poids mouches

Lone’er Kavanagh (Angleterre) vs Jose Ochoa (Pérou) : Poids mouches

Long Xiao (Chine) vs Quang Le (Vietnam) : Poids coqs

Hayisaer Maheshate (Chine) vs Nikolas Motta (Brésil) : Poids légers

Entrez dans l’arène avec Canal Goat : Yan vs Figueiredo en direct et gratuit !

Dans le monde du MMA, certains combats sont plus attendus que d’autres, et le duel entre Yan et Figueiredo en fait définitivement partie. Ce n’est pas juste un combat : c’est un jeu de force et de stratégie, où chaque coup peut tout renverser.

Grâce à Canal Goat, nous n’allons pas simplement regarder ce combat, nous allons le vivre. La réalisation de cette chaîne YouTube brésilienne est tellement pointue qu’elle nous transporte littéralement dans la cage. Aucun détail ne nous échappe : les coups, les esquives, la tension dans les regards. Et les commentaires d’experts ajoutent une autre dimension à notre expérience. Leur analyse précise et passionnée nous fera entrer dans l’esprit de chaque combattant. On ressentira chaque décision, chaque stratégie comme si on faisait partie de l’action.

Seul bémol : Canal Goat est géobloqué en France. Une déception ? Oui, mais pas pour longtemps. Car avec NordVPN, tout devient possible. En nous connectant à un serveur au Brésil, toutes les restrictions disparaissent. Ce VPN pour le streaming est clé qui nous ouvre l’accès à cette expérience immersive, sans interruption, et sans le moindre compromis.

Et pour couronner le tout ? C’est entièrement gratuit. Canal Goat et NordVPN nous offrent l’UFC comme on l’a toujours rêvé : intense, captivant et sans aucun obstacle. Ce combat entre Yan et Figueiredo ? Il est temps de le vivre en direct.

Regarder Fight Night : Yan vs. Figueiredo gratuitement – FAQ

Quand et où se déroule l’UFC Macau ?

L’UFC Macau aura lieu le samedi 23 novembre 2024 au Galaxy Arena, à Macao, Chine.

Quels sont les horaires des combats ?

Carte préliminaire : Début à 10h00 (heure locale) le samedi 23 novembre.

Carte principale : Début à 13h00 (heure locale) le même jour.

