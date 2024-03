UFC : Comment regarder Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier gratuitement ?

Ce samedi 9 mars, tous les regards seront tournés vers Miami. Le phénomène français Benoît Saint-Denis affrontera le redoutable Dustin Poirier lors de l'UFC 299. Découvrez comment regarder Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier gratuitement !

La nuit promet d'être folle pour tous les mordus d'arts martiaux. Miami sera l'épicentre de l'UFC 299, où les jeunes loups tenteront de détrôner les vieilles légendes.

En tête d'affiche, Sean O'Malley défendra sa ceinture face à Marlon Vera dans un duel détonant. Cependant, c'est l'affrontement entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier que tout le monde attend avec impatience. Le prodige tricolore aura une occasion en or d'inscrire son nom au panthéon en terrassant l'illustre vétéran. Assisterons-nous à l'avènement d'une nouvelle superstar ou au retour au premier plan d'un titan ? Suivez le guide ci-dessous pour ne rien rater de ce choc gratuit !

Comment regarder Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier gratuitement ? Pour ne rien rater de l'affrontement entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier sans débourser un centime, il existe une petite astuce. La chaîne russe MatchTV diffusera l'événement sur ses antennes. Cependant, elle réclamera une adresse IP locale pour accéder au stream. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier : un duel de titans lors de l'UFC 299

La fièvre monte déjà pour les fans de MMA français ! Ce samedi 9 mars, Miami sera le théâtre d'un événement d'anthologie avec l'UFC 299. Si l'affrontement entre Sean O'Malley et Marlon Vera pour la ceinture des coqs promet déjà des étincelles, c'est un autre duel qui fait véritablement vibrer l'Hexagone.

Lors de ce combat, Benoît Saint-Denis tentera de franchir un nouveau palier en défiant l'illustre Dustin Poirier, numéro 3 mondial chez les légers. Il s'agit d'une occasion en or pour le prodige tricolore de 28 ans d'inscrire son nom au panthéon ! Surnommé le « God of War » par ses fans, le Nîmois à la carrière fulgurante n'a fait qu'accroître sa popularité ces derniers mois. Désormais connu et apprécié bien au-delà des frontières, Saint-Denis aura fort à faire face au vétéran Poirier. Paré pour la guerre totale qui s'annonce, l'ancien militaire a parfaitement conscience du défi, mais aussi des lacunes à exploiter chez son adversaire.

Concernant Poirier ou The Diamond, il sort d'une lourde défaite par KO face à Justin Gaethje lors de l'UFC 291. Ce revers de parcours compte pourtant des victoires de prestige à son actif, avec notamment deux succès retentissants face au légendaire Conor McGregor. Malgré ce récent accroc, l'Américain de 34 ans reste un combattant hors pair, habitué des plus grandes scènes. Son CV en impose face à Saint-Denis, invaincu depuis 2021, mais encore un peu tendre pour la haute-sphère.

Ce duel des générations entre l'insatiable vétéran et la fougueuse jeune garde promet d'être une véritable guerre des tranchées ! D'un côté la technique affûtée et l'expérience de Poirier, de l'autre la puissance brute et la soif de gloire de Saint-Denis. Deux monstres qui ne reculeront devant rien pour s'imposer. Un choc des titans à ne manquer sous aucun prétexte !

Vivez gratuitement toutes les actions du combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier sur les chaînes étrangères

Le choc entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier fait déjà saliver les mordus de MMA ! Pour vivre cette guerre des titans, c'est la chaîne russe MatchTV qu'il faudra suivre. Cette chaîne sportive diffuse toutes les grandes compétitions internationales, dont l'UFC dont elle a l'exclusivité en Russie. D'ailleurs, le 09 mars, elle gâtera ses fans avec l'intégralité de l'UFC 299 en clair, dont le co-main event de Benoît Saint-Denis vs. Dustin Poirier !

Cependant, comment capter MatchTV depuis l'étranger ? La solution passe par un VPN de qualité comme NordVPN. Ce mastodonte panaméen est le leader mondial dans sa catégorie. Il déploie un réseau gargantuesque de près de 6 000 serveurs rapides comme l'éclair, répartis dans 61 pays. Quelques clics suffiront pour vous connecter à la Russie et accéder au stream.

Grâce aux serveurs ultra-rapides de NordVPN et à sa bande passante illimitée, vous pourrez suivre le combat en full HD sans aucun ralentissement. Mieux, la navigation sécurisée et l'adresse IP masquée assureront un visionnage 100 % anonyme, sans souci de géo-blocage !

Le petit plus ? NordVPN brille par une interface design et ultra-compatible, disponible sur tous les supports, du PC à la Smart TV. L'expérience streaming sera d'une fluidité absolue. Enfin, les plus courageux pourront même essayer le service gratuitement avant de s'engager !

Regarder Benoît Saint-Denis vs. Dustin Poirier gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Benoît Saint-Denis vs. Dustin Poirier ?

Le combat débutera à Kaseya Center, MIAMI, FLORIDA, le dimanche 10 mars à 02 h du matin pour les matchs préliminaires et le dimanche à 04 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l'événement :

Matchs principaux :

B. Saint-Denis (France) vs. D. Poirier (États-Unis) – Poids légers

S. O'Malley (États-Unis) vs. M. Vera (Équateur) – Poids coqs

K. Holland (États-Unis) vs. M. Page (Angleterre) – Poids mi-moyens

G. Burns (Brésil) vs. J.D. Maddalena (Australie) – Poids mi-moyens

P. Yan (Russie) vs. S. Yadong (Chine) – Poids coqs

Matchs préliminaires :

C. Blaydes (États-Unis) vs. J. Almeida (Brésil) – Poids lourds

K. Cerminara (États-Unis) vs. M. Barber (États-Unis) – Poids mouches

M. Gamrot (Pologne) vs. R. dos Anjos (Brésil) – Poids légers

P. Munhoz (Brésil) vs. K. Phillips (États-Unis) – Poids coqs

M. Pereira (Brésil) vs. M. Oleksiejczuk (Pologne) – Poids moyens

R. Despaigne (Cuba) vs. J. Parisian (États-Unis) – Poids lourds

CJ Vergara (États-Unis) vs. A. Almabayev (Kazakhstan) – Poids mouches

J. Wood (Ecosse) vs. M. Moroz (Ukraine) – Poids mouches