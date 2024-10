Découvrez la Redmi Watch 5 Lite de Xiaomi : super abordable et disponible sur le marché européen !

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée qui ne coûte pas cher, Xiaomi a récemment commercialisé la Redmi Watch 5 Lite dans plusieurs pays européens, y compris en France. Après la Redmi Watch 5 Active, ce modèle est également très intéressant.

Si comme moi, vous êtes amateurs de nouveautés, celle-ci vous ravira sans doute. Elle est bardée d’options alors que c’est un appareil considéré comme étant une entrée de gamme.

La Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, une smartwatch attendue

En commençant par le commencement, je sais que la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite est sortie en Inde en septembre 2024. Mais maintenant, elle est enfin arrivée en Europe ce mois d’octobre. Cette montre connectée ressemblant à une Apple Watch pourrait même avoir plus de succès que ce produit.

Je ne crois pas me tromper en disant que c’est parce que cette smartwatch est moins chère. D’autant plus qu’elle est efficace. En effet, il est mentionné qu’elle est pleine de belles options. Parmi celles-ci, vous pouvez compter sur un écran AMOLED carré de 1,96 pouce dont la résolution est de 410 x 502 pixels et un rapport écran/corps de 75,80 %.

Les caractéristiques connectées de cette montre

Ensuite, en termes de batterie, les futures propriétaires de cet appareil seront heureux de l’utiliser. Elle peut fonctionner jusqu’à 18 jours en mode économie d’énergie. C’est ce que dit la marque chinoise qui produit et commercialise la Xiaomi Redmi Watch 5 LitePuis. En usage normal on a droit à 12 jours et si vous l’utilisez longtemps, elle peut tenir 7 jours en mode AOD.

Puis, en plus de sa grande autonomie, j’ai lu que cette montre connectée peut recevoir des appels Bluetooth grâce à deux microphones intégrés. C’est très intéressant. Et il s’avère même qu’elle comporte un outil d’annulation du bruit permettant d’améliorer la qualité des appels.

Sinon, vous avez droit à un assistant vocal, un calendrier et une gestion des tâches. Pour s’orienter j’ai également vu que cette smartwatch compte sur 5 systèmes de navigation par satellite (GNSS) pour suivre vos mouvements. Cela permet de ne pas se perdre dans un environnement connecté.

Une tocante digitale idéale pour le sport

Pour suivre, je ne serai pas contre le fait d’utiliser une Xiaomi Redmi Watch 5 Lite lorsque je me rends à la salle de sport. Il est dit que ce modèle peut enregistrer plus de 150 modes d’entraînement. Plus besoin de compter le nombre de flexions ou de squats que je ferai. Ma montre s’en chargera pour moi.

Et en termes de statistiques, il paraît qu’il n’y a pas à s’en faire, car cette smartwatch peut parfaitement mesurer votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, la qualité de votre sommeil et votre niveau de stress. C’est ce que font tous les modèles avancés de ce genre. Mais franchement, je dirais que c’est génial d’avoir ces options sur une tocante digitale pas chère.

Enfin, il est important de dire que ce modèle est réputé étanche jusqu’à 5ATM. C’est toujours bon de se dire qu’on dépense son argent pour un produit durable. Puis, le client peut choisir entre des boîtiers de couleur or clair ou en noir avec des bracelets en TPU ton sur ton. Sinon, vous pouvez acheter un bracelet coloré en jaune citron, vert menthe et rose bonbon.

