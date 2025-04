Realme veut conquérir ton poignet (et tes oreilles) en 2025 !

in

Le fabricant realme vient de dévoiler sa feuille de route IoT pour l’année 2025. Au programme : une nouvelle génération d’écouteurs sans fil et de montres connectées, pensées pour tous les profils. L’accent est mis sur l’accessibilité, la performance audio et l’intégration parfaite avec les smartphones de la marque. Un pari audacieux pour séduire les jeunes utilisateurs et renforcer l’écosystème realme.

Une offre audio repensée pour couvrir tous les segments

realme entend marquer un tournant sur le marché des accessoires audio en 2025. Après le bon accueil réservé à ses Buds Air7, lancés avec la série 14 Pro, la marque chinoise entend capitaliser sur cette dynamique. Elle propose donc une gamme plus large d’écouteurs sans fil. realme tient aussi bien à cibler les petits budgets que les utilisateurs exigeants. Dès le mois de mai, un nouveau modèle d’entrée de gamme sera commercialisé au tarif agressif de 29,99 €. Sous le nom de série T200, ces écouteurs mettront en avant un son clair, une autonomie renforcée, et une compatibilité fluide avec les smartphones realme.

Ce positionnement vise un public large, désireux d’accéder à la technologie TWS sans compromis sur les fonctionnalités essentielles. Mais la montée en gamme est également au cœur de la stratégie. Pour la fin de l’année, realme promet une évolution de sa série Air, avec une réduction de bruit active améliorée, un rendu audio spatial, et un design premium plus affirmé. Cette orientation confirme l’ambition de séduire les jeunes générations, sensibles à l’esthétique autant qu’à la performance sonore.

Une incursion dans l’OWS, pour une expérience d’écoute alternative

Fait notable : realme introduira également une gamme OWS (Open Wearable Stereo). Ce type de dispositif audio, qui permet une écoute plus “ouverte” sans isolation complète, répond aux attentes des utilisateurs. Ces derniers recherchent à la fois un confort de port prolongé et une bonne perception de l’environnement. Une orientation qui pourrait séduire les amateurs de sport ou les citadins. Cette nouvelle ligne viendra compléter l’offre existante et s’intégrera stratégiquement aux lancements des futurs smartphones de la marque. C’est une manière habile de renforcer la cohérence de l’écosystème realme. Elle permet aussi de créer des synergies entre les produits.

Une montre connectée plus autonome et centrée sur la santé

Sur le front des montres connectées, realme mise sur la simplicité fonctionnelle. Le modèle attendu en fin d’année mettra l’accent sur les fonctions essentielles : suivi de l’activité physique, analyse des données de santé, et autonomie prolongée. Cette montre sera pensée pour un usage quotidien, sans excès de fonctionnalités superflues, mais avec une intégration logicielle optimisée pour les utilisateurs de smartphones realme. Une stratégie qui s’inscrit dans la logique d’un produit abordable mais fiable, capable de rivaliser avec les montres d’entrée et de milieu de gamme déjà bien implantées sur le marché.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

