[COMPARATIF] Meilleur smartphone Realme : lequel choisir ?

Les smartphones Realme affichent en général un meilleur rapport prix/performances. Ils se distinguent souvent par des spécifications performantes, comme les derniers processeurs ou des vitesses de chargement ultra rapides.

Realme fait partie des acteurs relativement récents sur le marché des smartphones. Cependant, cette jeune pousse chinoise a secoué l’industrie du mobile en proposant une gamme de téléphones uniques et souvent très performants à des prix compétitifs. Découvrez dans ce comparatif le meilleur téléphone à bas prix et celui de milieu de gamme pour plus d’options à des prix similaires.

Realme 9 5G : un smartphone à la fois élégant et abordable

Le Realme 9 5G constitue un smartphone assez performant pour son prix. Des compromis ont été faits pour intégrer la connectivité 5G, mais il reste assez esthétique. Ressemblant à la version Pro de la gamme, il a un cadre et un arrière en plastique, mais a une couleur accrocheuse qui a l’air bonne et clinquante.

L’écran de 6,6 pouces est moins excitant étant donné qu’il s’agit d’un écran LCD, mais il présente un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui s’avère utile pour la navigation.

Par ailleurs, l’appareil photo principal de 50 Mpx fournit des images décentes sous un bon éclairage, avec un joli ton naturel pour les résultats. Cependant, l’absence d’un objectif ultra-large et les capteurs de profondeur et de macro de seulement 2 Mpx semblent un peu pauvres. Néanmoins, en tant que téléphone budgétaire, le Realme 9 5G couvre les bases essentielles si vous n’êtes pas un photographe.

Poids : 191 g

Système d’exploitation : Android 12

Taille de l’écran : 6,6 pouces

Résolution : 1080 x 2412

CPU : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695

Batterie : 5,000mAh

Points forts

Design intelligent

Bon appareil photo principal

Points faibles

Pas d’objectif ultra-large

Écran moyen

Realme 9 Pro Plus : la meilleure entrée de gamme

Le Realme 9 Pro Plus vaut certainement la peine d’être pris en considération compte tenu de son prix peu élevé. En effet, il offre un niveau de performance plus élevé que les autres appareils de la même gamme. Ce smartphone dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque intégré au scanner d’empreintes digitales, bien que caché parmi les menus. Plus encore, il arbore le même design aux couleurs changeantes, et embarque une grosse batterie de 4,500mAh.

Par ailleurs, il offre des performances supérieures à la moyenne pour la gamme de prix. Son appareil photo fonctionne particulièrement bien dans des conditions de faible luminosité. Par ailleurs, son appareil photo principal de 50 Mpx, son ultra grand-angle de 8 Mpx et son macro de 2 Mpx fournissent des images claires et nettes.

Poids : 182g

Système d’exploitatio n : Android 12

Taille de l’écran : 6,4 pouces

Résolution : 1080 x 2400

CPU : MediaTek Dimensity 920 5

Batterie : 4,500mAh

Points forts

Rapport qualité-prix exceptionnel

Parfait pour la photographie en basse lumière

Points faibles

L’écran ne fonctionne qu’à 90 Hz

Le moniteur de fréquence cardiaque est caché dans les menus.

Realme GT : une merveille de la gamme Android

Le Realme GT gagne facilement sa place de meilleur combiné de l’entreprise, et il constitue probablement l’un des modèles phares de ce comparatif. Realme en profite pour donner le coup d’envoi de sa toute nouvelle gamme de smartphones, également appelée la ligne GT.

Le Realme GT dispose d’un chipset haut de gamme Snapdragon 888, d’une recharge filaire super rapide de 65W. En outre, il possède un arrière distinctif en faux cuir brisé par une bande noire, et un corps facilement transportable grâce à sa petite taille.

Le véritable argument décisif, cependant, est le prix bas du Realme GT. En effet, il se place dans la catégorie milieu de gamme. Cela compense largement les quelques petits défauts constatés sur le téléphone, notamment sa tendance à chauffer et le fait qu’il soit équipé de quelques applications bloatware.

Poids : 186g

Système d’exploitation : Android 11

Taille de l’écran : 6,43 pouces

Résolution : 1080 x 2400

CPU : Snapdragon 888

Batterie : 4,500mAh

Points forts

Il a un design distinctif

Il se recharge très rapidement

Points faibles

Le téléphone chauffe souvent

L’interface utilisateur comporte des bloatware

Realme X3 SuperZoom : Le petit dernier de la famille des X3

La série Realme X a été remplacée par la ligne GT, il semble qu’aucune autre ne sorte, et le X3 SuperZoom était l’un des derniers. Cette version de smartphone semble répondre aux demandes insatisfaites du grand public. Ses six caméras et sa batterie longue durée constituent un ensemble impressionnant également. La commutation de l’OSIE (Object and Semantic Images and Eye-tracking) améliore la plage dynamique et la fidélité des couleurs du contenu.

Ce n’est pas un téléphone parfait – ce à quoi il faut s’attendre pour un modèle d’entrée de gamme de cette liste des meilleurs smartphones Realme. Parmi ses principales faiblesses, citons son design peu inspirant, l’écran LCD et le fait que la stratégie de l’appareil photo était clairement de privilégier la quantité à la qualité, avec des résultats parfois incohérents.

Poids : 202g

Système d’exploitation : Android 10

Taille de l’écran : 6,6 pouces

Résolution : 1080 x 2400

CPU : Snapdragon 855 Plus

Batterie : 4,200mAh

Points forts

Il a une longue autonomie et se recharge rapidement.

C’est un téléphone puissant

Points faibles

Son design est peu inspirant

Les performances de l’appareil photo sont irrégulières

Realme 9 : le meilleur smartphone 4G

Le Realme 9 se trouve au cœur de la gamme 2022 de l’entreprise. Cette offre budgétaire a toujours quelque chose pour plaire à la foule, en particulier à ceux qui n’ont pas besoin de la 5G. En s’en tenant à la 4G, Realme a pu épargner plus de budgets pour l’écran, la batterie et les caméras – qui sont tous excellents pour le prix.

En effet, la Real 9 4G dispose d’un objectif de caméra principale de 108MP. Sa batterie longue durée de 5000mAh signifie qu’il n’est pas nécessaire de trouver un chargeur trop souvent. Son écran AMOLED de 6,4 pouces offre un taux de rafraîchissement décent de 90 Hz.

Le Realme 9 4G souffre de performances médiocres, mais ceux qui recherchent un téléphone à usage quotidien plutôt qu’un appareil de jeu peuvent s’en servir.

Poids : 178g

Dimensions : 160,2 x 73,3 x 8 mm

Système d’exploitation : Android 12

Taille de l’écran : 6,4 pouces

Résolution : 1080 x 2400

CPU : Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G

Batterie : 5,000mAh

Points forts

Bonne capacité de prise de photos

Batterie longue durée

Points faibles

Pas de 5G

Performances médiocres

Realme GT Neo 3 : chargement le plus rapide

Le Realme GT Neo 3 se distingue par sa vitesse d’exécution. Son chargeur filaire de 150 W permet de recharger complètement la batterie en moins de 15 minutes et d’en récupérer la moitié en seulement cinq minutes. La contrepartie de cette charge rapide est une batterie légèrement plus petite, mais sa longévité est tout à fait acceptable. Le portable se montre également rapide dans d’autres domaines, grâce à la puce phare Dimensity 8100.

En outre, le Realme GT Neo 3 offre un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, qui fonctionne bien dans la plupart des lumières. Il dispose également d’un excellent appareil photo principal de 50 Mpx, même si l’absence de téléobjectif en décevra certains.

Avec des performances rapides pour le prix, et un style raisonnable, le Realme GT Neo 3 est un meilleur compromis.

Poids : 188g

Système d’exploitation : Android 12

Taille de l’écran : 6,7 pouces

Résolution : 1080 x 2412

CPU : MediaTek Dimensity 8100

Batterie : 5,000mAh

Points forts

Performances de haut niveau

Charge rapide de 150 W

Points faibles

Pas de téléobjectif – objectif ultra-large médiocre.

Petite batterie

Realme 8 Pro : le champion du meilleur prix chez Realme

Le Realme 8 Pro constitue une alternative peu coûteuse et conviviale aux énormes terminaux qui occupent souvent ce segment de marché. De plus, il possède un appareil photo principal de très haute résolution, une vitesse de chargement impressionnante et un dos en plastique texturé agréable à tenir.

La résolution élevée du Realme 8 Pro permet de télécharger facilement des photos sur un ordinateur, de les éditer et de les recadrer. L’écran a une résolution de 1080 x 2400. C’est la même résolution qu’utilisent la plupart des jeux, des applications ou des services de streaming

Il ne convient pas à tout le monde. Si vous voulez un grand écran, la 5G, un écran à taux de rafraîchissement élevé ou la meilleure puissance de traitement possible, vous trouverez peut-être qu’il manque un truc ou deux. Mais si vous avez simplement besoin d’un téléphone utile et économique, c’est un excellent choix.

Poids : 176g

Système d’exploitation : Android 11

Taille de l’écra n : 6,4 pouces

Résolution : 1080 x 2400

CPU : Snapdragon 720G

Batterie : 4,500mAh

Points forts

Il tient bien dans la main

Ses appareils photo sont bons pour le prix

Points faibles

Le taux de rafraîchissement de l’écran n’est que de 60 Hz.

Il n’est pas compatible avec la 5G

Smartphone Realme : FAQ

Realme était-il un meilleur fabricant de téléphones ?

Realme a été loué à maintes reprises en raison de son excellent rapport qualité-prix. Ses smartphones bénéficient généralement des meilleures spécifications que l’on n’a pas l’habitude de trouver à un prix aussi élevé. En particulier au niveau des puces, ils ont moins d’aspérités que les téléphones bon marché d’autres marques.

Bien sûr, un téléphone Realme ne rivalisera pas avec un appareil haut de gamme en termes de spécifications ou de fonctionnalités, mais son prix peu élevé compense cela.

Pourquoi choisir un Realme ?

Les terminaux Realme sont souvent plus petits et se concentrent sur le design et les vitesses de charge. Leur conception svelte les rend souvent plus faciles à utiliser en tant que combinés de tous les jours. Cependant, en ce qui concerne les jeux ou le streaming, ils risquent de manquer la cible en raison de l’espace limité de leur écran.

Quelles sont les principales gammes de téléphones Realme ?

Realme a lancé la ligne GT en 2021, qui remplace la série X. Elle offre des spécifications de premier ordre à des prix de milieu de gamme. L’autre ligne principale comprend la série numérotée, comme le Realme 7 ou 8. Ces téléphones sont souvent accompagnés de versions 5G et Pro, et leurs prix les placent dans la catégorie budget.