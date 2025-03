realme 14 Pro : le premier smartphone thermochromique arrive !

realme frappe fort avec sa nouvelle série 14 Pro, présentée officiellement lors du MWC 2025. Cette gamme introduit le premier smartphone thermochromique, capable de changer de couleur avec la température. Les realme 14 Pro et 14 Pro+ sont dotés d’une batterie longue durée de 6 000 mAh et d’un système triple flash pour des portraits nocturnes impeccables. Avec une offre Early Bird dès le 3 mars, la marque promet une expérience inédite aux premiers acheteurs.

Une innovation majeure pour le segment milieu de gamme

Le 3 mars prochain, à l’occasion du Mobile World Congress (MWC) 2025 à Barcelone, realme présentera officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, la série realme 14 Pro. Connue pour son audace en matière d’innovation, la marque asiatique révèlera un modèle unique en son genre : le premier smartphone capable de changer de couleur en fonction de la température ambiante.

Conçu en collaboration avec le studio de design industriel danois Valeur Designers, le realme 14 Pro affiche un design inspiré des teintes naturelles des coquillages. Son dos thermochromique passe du blanc nacré au bleu vif lorsque la température descend sous les 16 degrés. Cette caractéristique offre une esthétique à la fois unique et personnalisable. Une prouesse technologique qui s’ajoute à une conception ultrafine, avec une épaisseur inférieure à 8 mm selon les modèles.

Un smartphone taillé pour la photographie nocturne

La photographie mobile franchit un nouveau cap avec le realme 14 Pro+. Ce modèle introduit le système triple flash « Magic Glow », une première mondiale dans l’univers des smartphones. Ce dispositif inédit reproduit un éclairage digne d’un studio photo, même en conditions de faible luminosité. Les noctambules et amateurs de photographie y trouveront un allié de taille.

Ce n’est pas tout : realme a doté le 14 Pro+ d’un téléobjectif périscope habituellement réservé aux modèles premium. Associé au capteur Sony IMX882, il permet un zoom optique jusqu’à 120X, une prouesse pour un smartphone de cette gamme. De plus, le capteur principal Sony IMX896 OIS de 50 MP assure une qualité d’image comparable à celle d’un appareil photo réflex.

Une autonomie inégalée et des performances optimisées

L’endurance est un autre point fort de la série 14 Pro. Avec une batterie Titan de 6 000 mAh, elle promet jusqu’à 17 heures de lecture vidéo et 10 heures de jeu continu sur des titres gourmands comme Honor of Kings. Un exploit rendu possible grâce à la technologie Flex Pack, qui allonge la durée de vie de la batterie de 20 %.

Sous le capot, le realme 14 Pro+ est propulsé par la puce Snapdragon 7s Gen 3, tandis que la version 14 Pro est équipée du chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G. Ces processeurs sont associés à une RAM dynamique allant jusqu’à 26 Go et à un stockage interne de 512 Go. Cet ensemble garantit des performances fluides et une expérience utilisateur optimale.

La résistance fait partie des priorités de Realme. La série 14 Pro bénéficie des certifications IP66, IP68 et IP69, ce qui lui assure une protection avancée contre l’eau et la poussière ainsi qu’une robustesse de niveau militaire. Avec cette nouvelle gamme, realme confirme son ambition d’apporter des technologies de pointe à des prix accessibles. Une stratégie qui pourrait bien redistribuer les cartes du marché des smartphones milieu de gamme.

