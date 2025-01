realme 14 Pro, le premier smartphone qui change de couleur selon la température

realme dévoile la série 14 Pro, qui intègre une technologie unique de changement de couleur. Conçus avec Valeur Designers, ces smartphones redéfinissent l’esthétique et les fonctionnalités haut de gamme.

Une innovation inspirée de la nature

Je découvre que la série 14 Pro introduit une technologie inédite dans le monde des smartphones. Ces appareils changent de couleur en fonction de la température ambiante grâce à des pigments thermochromiques avancés. En dessous de 16 degrés, le smartphone passe du blanc nacré au bleu vif. Cette transformation rappelle les créatures marines capables de changer d’apparence, cette gamme offre ainsi une expérience visuelle captivante. Cette innovation n’est pas qu’esthétique. Elle illustre la collaboration entre realme et le studio scandinave Valeur Designers, reconnu pour ses travaux avec Bang & Olufsen. « Grâce à notre collaboration avec le studio Valeur Designers, la série 14 Pro élève l’esthétique et les fonctionnalités des smartphones de realme vers de nouveaux sommets », déclare Chase Xu, Vice-président et CMO de realme.

Un design exclusif et respectueux de l’environnement

Le modèle phare Pearl White se distingue par une texture perlée unique, inspirée des coquillages. Chaque coque arrière présente un motif exclusif, obtenu à partir de fibres fusionnées et de poudre de coquillage naturelle. Selon realme, ces matériaux sont biosourcés et renouvelables. Cela témoigne de son engagement en faveur de la durabilité. Les smartphones sont également certifiés IP66, IP68 et IP69 pour garantir une résistance à l’eau et à la poussière. Ce niveau de robustesse, certifié par TÜV Rheinland, assure une protection optimale contre les chutes et les immersions.

Des performances à la hauteur du design

Le realme 14 Pro+ propose un écran quadri-incurvé, une première dans son segment à offrir un ratio écran/corps de 93,8 %. Cette caractéristique améliore la fluidité des interactions et optimise l’expérience utilisateur. Côté photographie, la série introduit le système « Ocean Oculus » avec triple flash MagicGlow, idéal pour les portraits nocturnes. Ces fonctionnalités avancées, combinées à une esthétique soignée, répondent aux besoins des jeunes utilisateurs avides d’innovation. Avec la série 14 Pro, realme allie technologie, design et durabilité. Ce smartphone, qui change de couleur et intègre des fonctionnalités avancées, redéfinit les standards du haut de gamme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



