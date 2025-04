Tonte automatique et mulching : le combo parfait pour votre jardin avec EGO Power+

in

EGO Power+ entre sur le marché des robots tondeuses avec deux modèles puissants, autonomes et connectés. Une réponse innovante aux défis de l’entretien des grands espaces verts. Dotés d’une connectivité avancée et d’une sécurité renforcée, ils s’adaptent aux terrains les plus exigeants. Avec l’application EGO Connect, piloter sa tondeuse devient un jeu d’enfant, directement depuis un smartphone.

Deux robots pour tondre jusqu’à 4 000 m² sans lever le petit doigt

Avec le lancement des RM2000E et RM4000E, EGO Power+ entend bien redéfinir les standards du jardinage autonome. Déjà reconnu pour ses outils sans fil, le fabricant franchit un cap avec ses premières tondeuses robotisées. Objectif : faire gagner du temps sans sacrifier la qualité. Le RM2000E, adapté aux surfaces jusqu’à 2000 m², et le RM4000E, capable de couvrir le double, s’adressent aux particuliers exigeants comme aux semi-professionnels.

Dotés d’un plateau de coupe de 24 cm à trois lames pivotantes et d’une hauteur réglable entre 2 et 9 cm, ces robots assurent une tonte régulière, même sur des terrains vallonnés. Leur adhérence est renforcée par de grandes roues conçues pour gérer les pentes jusqu’à 50 %. En effet, ces modèles ont été pensés pour s’adapter aux réalités des jardins complexes. Un point particulièrement intéressant pour les propriétés arborées, souvent problématiques pour les systèmes GPS classiques.

Une connectivité qui change tout

Le pilotage à distance via l’application EGO Connect constitue un autre argument de poids. Une fois le fil de délimitation installé, l’utilisateur peut gérer chaque aspect de la tonte depuis son smartphone : lancement, arrêt, programmation ou encore localisation en temps réel.

Le robot tondeuse embarque une connectivité 4G qui améliore la réception même dans les zones boisées, souvent sujettes à des pertes de signal. En complément, la marque a mis l’accent sur la sécurité. Chaque appareil est protégé par un code PIN et équipé d’un traceur GPS. En cas de tentative de vol, l’utilisateur peut facilement localiser son robot. Ce niveau de contrôle rassure, notamment pour un investissement qui débute à 1999 € pour le modèle RM2000E et grimpe à 2499 € pour le RM4000E.

Vers une pelouse plus saine… sans effort

Au-delà du confort, ces robots intègrent une approche plus durable de l’entretien. Grâce au mulching, l’herbe coupée reste au sol et enrichit naturellement la terre. Le robot travaille en continu, ce qui favorise une croissance dense et limite la prolifération des mauvaises herbes. Cette logique d’entretien progressif, souvent impossible à suivre avec une tondeuse classique, pourrait bien séduire un public à la recherche de solutions discrètes mais efficaces.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

