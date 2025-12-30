Test du Laifen LFHD Neo : Le challenger qui souffle un vent de fraîcheur sur le haut de gamme

Le marché des sèche-cheveux a longtemps été divisé en deux mondes distincts : les appareils basiques, bruyants et peu onéreux d’un côté, et l’hégémonie technologique (et tarifaire) de Dyson de l’autre. Mais depuis quelque temps, des outsiders viennent bousculer l’ordre établi. C’est le cas de Laifen, qui nous revient avec son modèle LFHD Neo. Après avoir passé plusieurs semaines à dompter ma crinière avec cet appareil, voici mon verdict complet.

Jusqu’à présent, choisir un sèche-cheveux performant impliquait souvent de casser sa tirelire. Avec le Laifen LFHD Neo, la marque promet une expérience « luxe » à un tarif bien plus doux. S’agit-il d’une simple copie ou d’une véritable innovation capable de rivaliser avec les ténors du secteur ? J’ai testé ce petit concentré de technologie sous toutes les coutures, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas de souffle.

Caractéristiques techniques

Moteur : Brushless haute vitesse (110 000 tr/min).

: Brushless haute vitesse (110 000 tr/min). Vitesse du flux d’air : 22 m/s, séchage 3x plus rapide.

: 22 m/s, séchage 3x plus rapide. Puissance : 1500 W (selon certains sites, 1100W selon d’autres).

: 1500 W (selon certains sites, 1100W selon d’autres). Ions négatifs : +200 millions pour brillance, douceur et anti-frisottis.

: +200 millions pour brillance, douceur et anti-frisottis. Contrôle température : Intelligent, 100x/seconde pour protéger les cheveux.

: Intelligent, 100x/seconde pour protéger les cheveux. Niveaux de chaleur : Froid, tiède, chaud, avec alternance possible.

: Froid, tiède, chaud, avec alternance possible. Niveaux de vitesse : 2 (plus bouton marche/arrêt).

: 2 (plus bouton marche/arrêt). Mode Enfant : Flux doux et chaleur réduite.

: Flux doux et chaleur réduite. Poids : Ultra-léger, environ 390 g (sans accessoires).

: Ultra-léger, environ 390 g (sans accessoires). Niveau sonore : Très faible, 59 dB.

: Très faible, 59 dB. Accessoires : 2 ou 3 buses magnétiques (lissage, diffuseur, concentrateur).

: 2 ou 3 buses magnétiques (lissage, diffuseur, concentrateur). Cordon : 1.80m à 2.5m selon les versions.

L’élégance minimaliste

Dès la réception du colis, le ton est donné. Laifen soigne très bien sa présentation. La boîte, épurée, rappelle les standards des produits high-tech (smartphones ou montres connectées) plutôt que ceux du petit électroménager classique. En sortant l’appareil de son écrin, la première chose qui frappe, c’est sa compacité. Nous sommes loin des séchoirs traditionnels au long nez encombrant. En fait, le design du Neo est tubulaire, moderne et parfaitement équilibré.

Une ergonomie pensée pour le confort

La prise en main se révèle immédiate. Le manche abrite le moteur, ce qui déplace le centre de gravité vers la paume de la main. Résultat ? Même après dix minutes d’utilisation, aucune fatigue ne se fait sentir dans le poignet. Avec ses 407 grammes sur la balance, il se fait vite oublier.

Côté commandes, la simplicité prime. On retrouve deux boutons au dos du manche :

Un curseur pour gérer les deux vitesses de flux d’air. Un bouton poussoir pour alterner entre les températures.

Par ailleurs, j’apprécie particulièrement le système de filtre magnétique situé au bas du manche. Il se retire en une fraction de seconde pour le nettoyage, ce qui garantit ainsi une longévité accrue au moteur en évitant l’accumulation de poussière.

Une puissance redoutable

Avant de passer à la pratique, jetons un œil sous le capot. Le Laifen Neo ne joue pas dans la cour des petits. Il embarque un moteur brushless (sans balais) capable de tourner à 110 000 tours/minute. Pour vous donner un ordre d’idée, c’est six à sept fois plus rapide qu’un sèche-cheveux traditionnel. Cette vitesse de rotation engendre un flux d’air puissant de plus de 22 m/s. L’objectif n’est pas de « cuire » le cheveu avec une chaleur excessive, mais de chasser l’eau mécaniquement par la puissance du souffle.

Technologie Ionique et gestion de la chaleur

En outre, le fabricant annonce l’intégration d’un générateur d’ions négatifs (200 millions/cm³). Cette technologie a pour vocation de neutraliser l’électricité statique et de lisser les écailles du cheveu pour plus de brillance. De surcroît, le Neo intègre un microprocesseur intelligent. Ce dernier contrôle la température du flux d’air 100 fois par seconde pour éviter toute surchauffe qui pourrait endommager la fibre capillaire. Une promesse rassurante sur le papier, que j’ai eu hâte de vérifier en conditions réelles.

Expérience utilisateur, ça décoiffe !

Passons maintenant au cœur du sujet : le séchage. Ayant des cheveux mi-longs et plutôt épais, l’épreuve du séchage matinal est souvent une corvée chronophage. J’ai donc branché le Laifen Neo avec beaucoup d’attentes.

Vitesse et efficacité

Dès l’allumage, la puissance de ce sèche-cheveux surprend. Même au niveau 1, le flux d’air est soutenu. Au niveau 2, c’est une véritable tempête contrôlée. Là où je passais habituellement 12 à 15 minutes pour obtenir un séchage complet, le Laifen Neo a plié l’affaire en moins de 7 minutes. Le gain de temps est indéniable. Entre autres, le flux d’air concentré offre une précision remarquable. On ne sent pas l’air partir dans tous les sens, ce qui facilite grandement le brushing, même sans être un expert de la coiffure.

L’anneau LED intuitif

L’un des aspects les plus plaisants à l’usage reste l’anneau LED situé au dos de la tête de l’appareil. Il change de couleur en fonction de la température choisie :

Bleu : Air froid (pour fixer la coiffure).

Air froid (pour fixer la coiffure). Jaune/Orange : Air tiède (50°C, idéal pour le séchage quotidien).

Air tiède (50°C, idéal pour le séchage quotidien). Rouge : Air chaud (80°C, pour un séchage rapide ou des cheveux très mouillés).

Toutefois, ma fonctionnalité favorite reste le mode alterné. En maintenant le bouton de température appuyé pendant deux secondes, l’appareil active un cycle qui alterne automatiquement entre air chaud et air froid toutes les quelques secondes. Cela préserve le cuir chevelu de la chaleur excessive tout en séchant efficacement. C’est un vrai plus pour le confort.

Acoustique et accessoires

Le bruit est souvent le point noir de ces appareils. De ce fait, Laifen a travaillé sa copie. Le son produit n’est pas silencieux, certes, mais sa fréquence est différente. Au lieu du grondement grave et vibrant des vieux modèles, le Neo émet un sifflement plus aigu, rappelant une turbine d’avion, mais à un volume contenu (environ 59 dB selon mes relevés amateurs). Par conséquent, il est tout à fait possible d’écouter un podcast ou de tenir une conversation (en haussant un peu la voix) pendant son utilisation. Cela rend l’expérience bien moins agressive pour les oreilles au réveil.

Les embouts magnétiques

Concernant les accessoires, le Neo est livré avec un concentrateur d’air. La fixation est magnétique, ce qui rend le changement d’accessoire ludique et instantané. L’aimant est suffisamment puissant pour que l’embout ne tombe pas si l’on heurte accidentellement la brosse, mais assez souple pour pivoter à 360°. Néanmoins, je regrette légèrement que le diffuseur (pour les cheveux bouclés) ne soit pas toujours inclus dans le pack de base selon les revendeurs. Il est donc nécessaire de faire un achat séparé.

Résultats sur le cheveu

Après deux semaines d’utilisation quotidienne, le constat est positif. Mes cheveux semblent moins secs qu’avec mon ancien appareil. La promesse des ions négatifs semble tenue : je note une quasi-absence d’électricité statique, même en portant des pulls en laine, et un lissage naturel plus facile à obtenir. La brillance est également au rendez-vous. En évitant la chaleur extrême, le cheveu conserve mieux son hydratation naturelle. C’est visible à l’œil nu et sensible au toucher.

Laifen LFHD Neo Un puissant sèche-cheveux Voir l’offre Verdict Au terme de ce test, il m’est difficile de revenir à un sèche-cheveux conventionnel. Le Laifen LFHD Neo réussit le pari d’offrir une expérience premium, proche de celle du leader du marché, mais pour une fraction du prix. Sa puissance de séchage en fait un allié redoutable pour la salle de bain. Si vous cherchez à réduire votre temps de préparation le matin sans sacrifier la santé de vos cheveux. Bien entendu, tout n’est pas parfait. On aurait aimé un câble d’alimentation un peu plus long pour les prises éloignées du miroir, ou une housse de transport incluse systématiquement. Mais face aux performances délivrées, ces détails pèsent peu dans la balance. On aime La puissance du moteur (séchage ultra-rapide)

Le design léger et ergonomique

Le mode « Cycle » chaud/froid très agréable

Le rapport qualité/prix excellent On aime moins Le câble un peu court (1,8m)

Le diffuseur parfois vendu séparément

Le son aigu qui peut surprendre au début

Pour d’autres articles de test de produits phares, rendez-vous dans la rubrique Tests.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.