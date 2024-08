Le RoboUP T1200 Pro marque une évolution significative dans le domaine des tondeuses à gazon autonomes, en tirant parti des enseignements des modèles précédents. Nous l'avons mis à l'épreuve pour évaluer ses performances réelles.

Après un début prometteur mais semé d'embûches avec le T1000, la start-up RoboUP revient en 2024 avec une version améliorée, conçue pour répondre aux critiques concernant la batterie et la détection des obstacles. Dans cet article, nous testons ce nouveau modèle pour voir comment il se comporte vraiment. Est-ce que le T1200 Pro tient ses promesses en matière de navigation sans fil et de fiabilité ? Ou bien reste-t-il encore des défis à relever pour cette jeune entreprise ? Nous vous dévoilons tout dans notre test complet.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 62 x 44,5 x 25 cm

Test du RoboUP T1200 Pro : Design et ergonomie

Le RoboUP T1200 Pro mise sur un design simple et fonctionnel, tout en conservant les caractéristiques qui ont fait la popularité de son prédécesseur, le T1000. Disponible en gris ou en rouge, ce robot tondeuse arbore des lignes arrondies et une fabrication soignée. Cependant, son boîtier en plastique léger peut sembler un peu fragile.

À l'avant, on retrouve deux caméras : l'une utilise l'intelligence artificielle pour détecter et éviter les obstacles, tandis que l'autre assure la navigation grâce à la technologie VSLAM. Ses grandes roues arrière, dotées de crampons, offrent une bonne adhérence. Et les capteurs ultrasoniques sur les côtés améliorent la détection des obstacles.

Le RoboUP T1200 Pro est aussi équipé de phares LED, d'un bouton d'arrêt d'urgence rouge bien visible et d'un petit écran LCD pour un contrôle facile. La station de recharge, quant à elle, est compacte et complète ce design pensé pour l'ergonomie et la praticité.

Test du RoboUP T1200 Pro : Installation et prise en main

L'installation du RoboUP T1200 Pro se révèle relativement simple et intuitive, même pour les utilisateurs moins expérimentés en technologie. De plus, le robot tondeuse est livré avec tout le nécessaire, y compris :

la station de charge ;

un récepteur RTK pour le GPS ;

des câbles d'extension ;

des lames de rechange.

La première étape consiste à choisir un emplacement adéquat pour la station de charge. Dans cette optique, il faut laisser suffisamment d'espace autour pour faciliter le stationnement du robot. Le récepteur RTK, quant à lui, doit être placé dans un endroit dégagé pour garantir une bonne réception GPS. Ensuite, l'application mobile guide l'utilisateur à travers les différentes étapes de la configuration, rendant le manuel d'instructions presque inutile.

Après avoir connecté le RoboUP T1200 Pro via Bluetooth et paramétré le Wi-Fi, vous pouvez cartographier votre jardin. Vous avez la possibilité de réaliser cette opération automatiquement ou manuellement, selon la forme de votre terrain. Ainsi, malgré quelques petites frustrations avec les mises à jour, la prise en main de ce robot tondeuse se fait globalement sans encombre. Elle reste globalement satisfaisante, mais vous pouvez toujours la comparer avec d'autres modèles, comme ceux de la marque EcoFlow ou ou d'iRobot.

Test du RoboUP T1200 Pro : Fonctionnalités de l'application dédiée

L'application dédiée au RoboUP T1200 Pro se distingue par sa simplicité d'utilisation et ses fonctionnalités complètes. Elle offre une prise en main intuitive, même pour les novices. Après avoir connecté le robot tondeuse à votre réseau Wi-Fi, elle vous guide pour configurer le fonctionnement de l'appareil de manière personnalisée. Vous pouvez, par exemple, ajuster la carte de votre jardin, ajouter des zones à éviter pour protéger vos fleurs préférées, ou encore programmer des horaires de tonte.

L'application vous permet aussi de régler la hauteur de coupe entre 30 et 60 mm. De plus, elle vous donne la possibilité d'activer un mode pluie, qui renvoie automatiquement le robot à sa station en cas de mauvais temps. Bien que certains réglages, comme la hauteur de coupe, pourraient offrir plus de précision, elle reste intuitive et bien pensée. L'interface est claire et les options pratiques pour gérer efficacement la tonte de votre pelouse depuis votre smartphone.

Test du RoboUP T1200 Pro : Efficacité de la navigation

Le RoboUP T1200 Pro est capable de naviguer avec une précision remarquable, grâce à ses capteurs modernes et à sa technologie de pointe. Ses capteurs ultrasoniques latéraux lui permettent d'éviter facilement les obstacles comme les pots de fleurs ou les murs. Mais ce qui le rend vraiment impressionnant, c'est son système à l'avant : deux caméras dédiées à la détection des obstacles. La caméra AI reconnaît avec exactitude les objets et les êtres vivants, tandis que la caméra VSLAM aide à tracer les contours de la pelouse. Lors des tests, la tondeuse connectée a montré une navigation impeccable, même face à des obstacles complexes, tout en conservant une réception GPS fiable.

Test du RoboUP T1200 Pro : Performance et autonomie

Lors des tests, le RoboUP T1200 Pro a su couvrir efficacement des surfaces allant jusqu'à 1 200 m². Son autonomie, elle, est comprise entre 100 et 130 minutes par charge, en faisant un excellent allié pour l'entretien de votre pelouse. De plus, ce robot tondeuse permet de régler la hauteur et l'angle de coupe, offrant ainsi un résultat précis et net. Son motif de coupe est généralement très propre, même s'il arrive parfois que certaines bandes d'herbe soient oubliées. Pour éviter ce problème, il est conseillé de tondre en suivant un motif en damier.

L'un des points forts du RoboUP T1200 Pro est sa batterie qui se recharge en seulement 70 minutes, ce qui assure une grande efficacité. Cependant, quelques imperfections sont constatées dans la navigation, notamment autour des bords et des obstacles. Malgré ces difficultés, le robot tondeuse reste un choix solide pour ceux qui souhaitent obtenir une pelouse impeccable sans trop d'efforts.

RoboUp T1200 Pro Un parfait robot tondeuse pour les grands budgets Voir l'offre Verdict Le RoboUP T1200 Pro marque une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, surtout en termes de navigation et de reconnaissance d'objets. Il offre une performance solide et une utilisation simplifiée, mais son prix élevé et quelques petits défauts de conception limitent son attrait. Si vous êtes prêt à investir dans une technologie avancée, ce modèle est un bon choix, même s'il n'est pas exempt de quelques imperfections. On aime Tonte sans câble périphérique, reconnaissance des objets performante

Bon rapport qualité-prix, grande surface de tonte On aime moins Application limitée, impossibilité de corriger les zones de tonte

Comportements imprévisibles, ignorance des limites manuelles par l'IA

