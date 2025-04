Oubliez le WiFi classique : passez au WiFi câblé !

in

Le WiFi câblé s’impose comme la solution idéale pour une connexion Internet optimale dans tout le logement. Grâce à son installation simple et universelle, il garantit un débit maximal, partout et pour tous !

Une réponse aux limites du WiFi classique

Malgré un abonnement fibre, nombreux sont les foyers confrontés à des coupures ou à des lenteurs dès que l’on s’éloigne de la box. Obstacles physiques, distance ou appareils connectés simultanément nuisent à la qualité du signal. Une frustration d’autant plus forte que les usages numériques ne cessent de croître : télétravail, streaming, gaming ou domotique. Le WiFi câblé répond à ce besoin puisqu’il s’appuie sur un réseau Ethernet domestique. Chaque pièce dispose de son propre point d’accès WiFi via les prises murales. Cela assure ainsi un débit constant, sans interférences.

Une installation simple, durable et compatible avec tous les équipements

Facile à mettre en œuvre, même dans l’ancien, ce système est indépendant des opérateurs et s’adapte à tous les logements. Il évite les conflits d’usage, et surtout, ne nécessite aucune reconfiguration en cas de changement de box. Une campagne de sensibilisation, soutenue par la filière électrique et le site Promotelec, entend démocratiser cette alternative, portée aussi par une websérie animée par l’électricien Nicolas Paul.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

