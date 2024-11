Améliorez votre WiFi domestique avec le TP-Link RE655BE

in

Le marché de la connectivité domestique franchit une nouvelle étape grâce au lancement du RE655BE par TP-Link, un répéteur WiFi 7 aux performances inégalées. Il se présente comme une solution incontournable pour faire face aux nouveaux usages numériques.

Avec l’essor du télétravail, des loisirs connectés et des appareils intelligents, les besoins en WiFi ne cessent de croître. Ce répéteur de dernière génération est conçu pour étendre la couverture réseau et maximise le débit. Il garantit une expérience sans interruption même dans les foyers les plus connectés.

Vitesses impressionnantes et une couverture sans faille

Ce qui impressionne immédiatement, ce sont les performances. Le RE655BE de TP-Link est équipé de quatre antennes externes et délivre un WiFi 7 tri-bande qui atteint jusqu’à 9,3 Gbps. Cela permet de regarder des séries en 8K ou de jouer en ligne sans latence, même en simultané. Cette prouesse repose notamment sur l’utilisation de la bande 6 GHz, qui minimise les interférences pour un spectre plus large. La nouvelle technologie des canaux 320 MHz assure des performances jusqu’à 3,8 fois supérieures à celles du WiFi 6E.

L’itinérance adaptative intelligente est une autre innovation marquante. Elle permet de se déplacer d’une pièce à l’autre sans craindre de perdre la connexion. On reste ainsi connecté au point le plus optimal afin d’avoir une stabilité indispensable pour le télétravail ou le gaming en ligne.

Fonctionnalités pensées pour une flexibilité totale

Le RE655BE ne se contente pas de proposer des vitesses fulgurantes ; il assure également une grande polyvalence. J’ai été particulièrement frappé par le fonctionnement multi-liens (MLO). Cela optimise les transferts de données et réduit la latence. Avec le 4K-QAM, il est possible de transporter davantage de données en un seul paquet. Il améliore ainsi la distribution du signal dans toute la maison.

Pour ceux qui ont des besoins spécifiques, comme un espace de vie multi-usage ou des chambres équipées de téléviseurs et de consoles de jeu de dernière génération, ce répéteur est un atout indéniable. De plus, il est compatible avec le standard EasyMesh, ce qui permet de créer un réseau maillé avec d’autres appareils TP-Link. La présence d’un port 2,5 Gbps est un autre avantage. Il permet une connexion rapide pour les appareils filaires exigeants ou un passage en mode point d’accès. Le RE655BE sera commercialisé courant novembre 2024, au prix de 199,90 euros TTC. Avec cette innovation, TP-Link continue de répondre aux exigences croissantes de nos environnements connectés pour un réseau domestique sans faille.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

