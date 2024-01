[BON PLAN] – TP-Link Deco XE75 : la connectivité ultime à un prix exceptionnel

Plongez dans une nouvelle ère de connectivité avec le TP-Link Deco XE75, un système WiFi 6E Mesh AXE5400Mbps révolutionnaire. Conçu pour redéfinir vos attentes en matière de réseau domestique, le Deco XE75 offre une expérience tri-bande puissante, une couverture étendue et une sécurité avancée. Ce routeur transforme chaque coin de votre maison en une zone de connectivité fiable.

Une offre promotionnelle à ne pas manquer

En ce moment, profitez d’une réduction exceptionnelle de 12%. Cette réduction fait passer le prix du TP-Link Deco XE75 de 396,99 euros à seulement 349,99 euros. Ce qui vous permet d’économiser 47 euros sur cette solution réseau haut de gamme.

Paiement facilité en 4 fois

On facilite encore plus l’accès à cette technologie de pointe en vous offrant la possibilité de payer en 4 fois, chaque tranche étant de seulement 89,51 euros, frais inclus. Ne manquez pas cette opportunité d’améliorer votre réseau domestique de manière abordable et progressive.

Zoom sur le TP-Link Deco XE75

Puissance tri-bande et vitesse époustouflante : WiFi 6E à son apogée

Le TP-Link Deco XE75 propose une véritable expérience tri-bande avec l’ajout d’une bande de fréquence 6 GHz dédiée. Cette bande offre une vitesse incroyable jusqu’à 5400 Mbps pour jusqu’à 200 appareils connectés. Que vous soyez un passionné de gaming ou un amateur de streaming 8K, ce système garantit une réactivité maximale sans compromis, même avec de multiples appareils connectés.

Stabilité, faible latence et couverture étendue : la magie du WiFi 6E Mesh

Grâce à la toute nouvelle bande de 6 GHz, éliminez les interférences des anciens appareils pour une stabilité inégalée et une latence réduite. Avec une couverture étendue jusqu’à 670 m², le TP-Link Deco XE75 assure une connexion fiable et rapide dans toute votre maison, idéale pour les grandes demeures.

Compatibilité totale et flexibilité sans limite

Remplacez facilement votre WiFi existant avec le Deco XE75 compatible avec toutes les Box. Ajoutez d’autres terminaux Deco à tout moment pour étendre votre couverture WiFi. Vous pouvez choisir parmi une gamme variée de modèles Deco pour personnaliser votre réseau Mesh selon vos besoins spécifiques.

L’application Deco vous guide dans la configuration et offre un contrôle total sur votre réseau, où que vous soyez. Facilitez-vous la vie en gérant votre réseau de manière intuitive et efficace.

Sécurité maximale : WPA3 et TP-Link HomeShield

Bénéficiez d’une sécurité totale avec le chiffrement WPA3 et les fonctionnalités avancées de TP-Link HomeShield. Contrôle parental, antivirus et gestion des priorités (QoS) assurent une expérience en ligne plus sûre pour toute la famille.

Recommandations pour une performance optimale

Optimisez votre expérience en équipant votre PC d’un adaptateur réseau WiFi 6E et en utilisant des terminaux compatibles avec WiFi 6E. Assurez-vous de tirer le meilleur parti de votre abonnement à la fibre optique et du TP-Link Deco XE75 en suivant ces recommandations d’utilisation. Profitez d’une connectivité exceptionnelle sans compromis !