J’ai testé la Tydom Home de Delta Dore ! Est-ce la box idéale pour piloter votre maison connectée ? 

De nombreuses solutions comme Somfy TaHoma, Jeedom ou Homey misent aujourd’hui sur l’ouverture et la compatibilité avec un maximum d’appareils. Face à ces alternatives, la Tydom Home de Delta Dore joue la carte de la simplicité et de la sécurité des données. C’est une approche qui plaira à ceux qui, comme moi, recherchent une option fiable et intuitive, sans se perdre dans des réglages complexes.

Quand j’ai reçu la Tydom Home de Delta Dore, je me suis demandé si cette box allait vraiment simplifier ma maison connectée ou si elle finirait par rejoindre le club des gadgets oubliés. Chauffage, volets roulants, éclairages, alarme… Tout promettait d’être centralisé dans une seule application, Tydom, avec la possibilité de tout gérer à distance. Une promesse séduisante sur le papier, mais qu’en est-il en réalité ? Je l’ai testée de fond en comble et voici mon verdict !

Caractéristiques techniques

Alimentation : Secteur (230 V)

: Secteur (230 V) Lieu d’utilisation : Intérieur

: Intérieur Portée radio : Jusqu’à 300 m

: Jusqu’à 300 m Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C

: -10 °C à 40 °C Dimensions : 100 mm x 100 mm x 26 mm

: 100 mm x 100 mm x 26 mm Contrôle à distance : Via smartphone, tablette ou commande vocale

Que dire du design et de la qualité de fabrication ?

Quand j’ai déballé la Tydom Home, elle m’a tout de suite fait bonne impression. Son design minimaliste et épuré s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur. Compacte, légère et discrète, cette petite box blanche aux bords arrondis ressemble davantage à un hub de streaming qu’à un appareil domotique. Où que vous souhaitiez la poser, elle sait se faire oublier, et c’est exactement ce que j’attends d’un tel dispositif.

Au toucher, la finition est agréable et le logo Delta Dore subtilement en relief ajoute une touche de sobriété élégante. Autre point appréciable : la LED frontale qui signale l’état de la connexion sans être trop intrusive. Elle reste discrète, mais bien visible en cas de besoin.

Côté installation, je dois avouer que la marque a fait du bon boulot. Il suffit de brancher la box sur une prise secteur et de la connecter à un routeur via Wi-Fi ou via Ethernet. Puis, vous n’avez plus qu’à télécharger l’application Tydom et à suivre les instructions pour l’appairer avec ses appareils connectés. C’est du plug & play comme on l’aime, sans besoin d’être un expert en domotique. En quelques étapes, ma maison connectée est prête à être pilotée !

Quid des fonctionnalités clés de la Tydom Home de Delta Dore

Comme toutes les autres box domotiques, ce modèle permet de centraliser tous les équipements connectés en une seule interface. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications : tout est géré depuis l’application Tydom. J’ai pu, par exemple, piloter l’éclairage, régler l’intensité lumineuse, automatiser l’ouverture des volets et ajuster la température de mon chauffage en quelques clics. L’intégration avec le système de sécurité est aussi un vrai plus. Armer l’alarme et accéder aux caméras de surveillance, dont la Tycam Home, se fait sans effort.

En outre, l’un des aspects les plus pratiques reste la création de scénarios personnalisés. J’ai programmé un mode réveil qui ouvre automatiquement les volets, augmente le chauffage et allume les lumières en douceur. À l’inverse, un mode départ éteint tout, ferme les volets et active l’alarme en un seul geste. Pour simuler ma présence en cas d’absence, j’ai testé l’activation automatique des lumières et des volets à des horaires aléatoires. C’est une fonctionnalité rassurante contre les cambriolages.

En quelques mots, l’application est intuitive et bien pensée. Elle permet de visualiser le statut des appareils et de programmer des routines adaptées aux habitudes du foyer. Toutefois, elle reste moins flexible que des solutions domotiques plus avancées comme la box open-source Jeedom ou Home Assistant. J’aurais aimé des scénarios encore plus poussés, avec des déclencheurs plus complexes. Cependant, pour un utilisateur à la recherche de simplicité et d’efficacité, la Tydom Home de Delta Dore fait parfaitement le job.

L’un des points forts de la box domotique, c’est son intégration avec les assistants vocaux. J’ai testé la commande vocale avec Alexa et Google Assistant, et l’expérience s’est révélée fluide et intuitive. Un simple “Alexa, ferme les volets du salon” ou “Ok Google, baisse le chauffage” permet de piloter mes équipements sans lever le petit doigt. C’est un vrai confort au quotidien, surtout quand on a les mains prises ou qu’on veut tout gérer à la voix.

Cependant, j’ai rapidement remarqué une limite : pas de compatibilité native avec Apple HomeKit, Zigbee ou Z-Wave. Pour ceux qui, comme moi, utilisent des objets connectés d’autres marques, cela réduit les possibilités d’intégration. Impossible, par exemple, de connecter facilement des capteurs Zigbee ou de centraliser tous mes appareils dans un seul écosystème.

Si vous êtes déjà équipé en produits Delta Dore, ce n’est pas un problème. Tout fonctionne à merveille dans cet environnement. Mais si vous aimez personnaliser votre installation domotique avec des équipements de différents fabricants, l’absence de ces protocoles pourrait être frustrante. Une ouverture plus large vers d’autres écosystèmes aurait clairement été un plus.

Les performances et l’expérience utilisateur

Lors de mes tests, j’ai particulièrement apprécié la réactivité du Tydom Home. Que ce soit pour ouvrir les volets roulants ou allumer une lumière, l’exécution des commandes est quasi instantanée. Il faut moins d’une seconde pour que les éclairages s’activent, et à peine plus pour accéder aux flux vidéo des caméras. Certes, un léger temps de chargement de 2 à 3 secondes est perceptible lorsqu’on consulte les images en direct, mais rien de réellement gênant au quotidien.

Côté connectivité, le Wi-Fi fonctionne bien. Cependant, j’ai vite constaté qu’une connexion Ethernet offre une stabilité bien meilleure, surtout si plusieurs appareils sont connectés en simultané. Pour une expérience fluide et sans latence, je recommanderais donc de privilégier cette option.

L’application, elle, est bien pensée et permet de gérer l’accès aux équipements pour différents membres du foyer. Il est possible d’attribuer des niveaux d’autorisation, ce qui est pratique pour éviter que tout le monde puisse modifier les réglages essentiels. Un bon point pour la gestion familiale ou pour partager l’accès avec des invités sans compromettre la sécurité du système.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn