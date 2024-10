Delta Dore dévoile la caméra intérieure Tycam Home

En octobre 2024, Delta Dore dévoile la Tycam Home, une caméra intérieure connectée qui allie sécurité, design discret et innovation. Ce dispositif vise à répondre à l’augmentation inquiétante des cambriolages en France et s’intègre dans l’écosystème de la maison connectée, sans abonnement ni compromis esthétique.

Tycam Home, une réponse à l’insécurité croissante

Avec plus de 500 cambriolages par jour en 2024, la sécurité des logements devient une priorité absolue en France. Delta Dore, acteur majeur du logement connecté, se positionne avec la Tycam Home, une caméra intérieure haute performance. Grâce à ce dispositif, je découvre une approche complète qui conjugue surveillance efficace et respect de la vie privée. Son mode intimité, désactivable en un clic, masque l’objectif pour garantir un contrôle total sur l’utilisation de la caméra.

La Tycam Home se distingue également par sa simplicité d’utilisation. Via l’application Tydom, je peux accéder aux flux vidéo en direct, où que je sois. Je peux recevoir des notifications en temps réel en cas de mouvement suspect. L’idée est de permettre aux utilisateurs de gérer leur sécurité à distance et de réagir rapidement, même lorsqu’ils sont à plusieurs kilomètres de chez eux.

Technologie et design au service de la sécurité

Ce qui rend la Tycam Home particulièrement attrayante, c’est sa capacité à s’intégrer harmonieusement dans tout type d’intérieur. Exit les dispositifs encombrants : cette caméra au design épuré peut se poser sur un meuble ou se fixer au plafond pour une couverture optimale. Delta Dore mise ici sur une approche sans compromis entre fonctionnalité et esthétique.

Je constate également que la caméra propose une surveillance renforcée grâce à sa vision Full HD, une motorisation à 360° et une portée nocturne jusqu’à 20 mètres. Avec un angle de vue de 130°, elle élimine les angles morts et suit les déplacements en continu. Cette technologie permet d’identifier précisément si le mouvement détecté provient d’une personne ou d’un animal. Cela réduit ainsi les fausses alertes.

Un écosystème pensé pour la sérénité

Delta Dore a conçu la Tycam Home comme une brique essentielle d’un écosystème plus large. Compatible avec le système d’alarme Tyxal et la box Tydom, elle peut fonctionner en synergie avec d’autres dispositifs comme la Tycam Guard pour la surveillance extérieure ou des détecteurs de fumée et de fuite d’eau. Avec cette stratégie, je vois que l’entreprise offre aux utilisateurs une solution complète et adaptable pour protéger leur domicile.

La sirène intégrée de 90 dB et l’interphonie apportent une couche supplémentaire de dissuasion. Ces fonctionnalités permettent d’interagir directement avec les intrus ou de rassurer à distance les enfants de retour à la maison. Ce dispositif propose ainsi bien plus qu’une simple caméra : c’est un outil conçu pour offrir à chacun la tranquillité d’esprit au quotidien. Avec un prix catalogue de 229 euros hors taxes, la Tycam Home s’impose comme un acteur incontournable du marché des caméras connectées. Elle illustre l’engagement de Delta Dore à concilier innovation, sécurité et simplicité d’utilisation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

