Fini le bazar dans votre navigateur : testez AI Tab Commands d’Opera One

Opera One franchit une nouvelle étape grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle à la gestion des onglets. Grâce à AI Tab Commands, les utilisateurs peuvent piloter leur navigation simplement avec des instructions en langage naturel à Aria, l’IA du navigateur. Fini le chaos des onglets ouverts en pagaille : cette innovation permet de regrouper, trier et fermer les pages en un clin d’œil.

Une commande, des onglets organisés : l’IA s’invite dans la navigation

Avec AI Tab Commands, Opera One signe une innovation concrète dans un domaine que peu de navigateurs osent repenser : la gestion des onglets. Grâce à Aria, son assistant IA intégré, Opera permet désormais aux utilisateurs de commander leur navigateur en langage naturel. Plus besoin de manipuler chaque onglet manuellement : une simple requête suffit pour fermer, regrouper ou trier des pages selon leur contenu.

La démarche se veut résolument fluide. Un raccourci clavier – Ctrl + / sur Windows ou CMD + / sur Mac – ouvre la ligne de commande. L’utilisateur peut alors écrire une instruction comme “ferme tous les onglets YouTube” ou “regroupe les onglets sur l’intelligence artificielle”. L’assistant exécute l’ordre, sans que l’on ait à passer par des menus complexes. Autre option : le clic droit sur un onglet lorsque cinq sont ouverts ou plus. Cela déclenche alors un menu contextuel d’AI Tab Management. Pour Joanna Czajka, directrice produit chez Opera, cette nouveauté marque un tournant :

« Pour ceux qui ont l’habitude de jongler avec une multitude d’onglets, cette fonctionnalité change la donne. »

Un système pensé pour la confidentialité, sans compromis sur l’expérience

Ce qui distingue AI Tab Commands d’un simple gadget, c’est l’approche en matière de sécurité. Seule la commande en texte clair est transmise aux serveurs d’Opera ; aucune autre donnée n’est partagée. Le contenu des onglets reste traité localement, sur l’appareil de l’utilisateur. Une précision qui peut faire la différence à l’heure où la protection des données personnelles est devenue un critère de confiance.

La promesse ? Une navigation plus claire, plus organisée, sans céder à la complexité ou à l’intrusion. Puisqu’elle regroupe automatiquement des onglets liés à une même thématique, Aria permet de structurer visuellement l’information. Une avancée particulièrement utile lors de recherches multitâches ou de sessions de veille numérique. Comme le souligne Joanna Czajka : « Nous franchissons une nouvelle étape en étant les premiers à intégrer une gestion avancée des onglets par l’IA directement dans le navigateur. »

Opera affirme ses ambitions sur le terrain de l’IA embarquée

Cette annonce ne tombe pas du ciel. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large, celle du programme AI Feature Drops. Déployée progressivement dans Opera One, mais aussi dans Opera GX et Opera Air, l’IA Aria évolue. Elle intègre désormais un mode d’écriture assisté, ainsi que des réponses améliorées pour les recherches produits, recettes ou jeux vidéo. Une façon pour Opera de positionner son navigateur non plus seulement comme un outil, mais comme un compagnon intelligent du quotidien numérique. Cette gestion des onglets par l’IA, si elle s’impose, risque fort de devenir un nouveau standard auquel les concurrents devront rapidement s’adapter.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn