Une expérience sonore et multitâche optimisée avec Opera et Spotify

Le célèbre navigateur Opera s’associe à Spotify pour offrir une expérience musicale unique. Avec Spotify intégré directement dans Opera One R2, fini les interruptions entre navigation et musique. Une nouveauté qui promet de séduire les mélomanes.

Un navigateur qui s’écoute autant qu’il se regarde

Quand j’ai découvert cette collaboration entre Opera et Spotify, je me suis demandée comment cela allait changer mes habitudes en ligne. Opera, connu pour ses innovations constantes, frappe encore fort avec son navigateur Opera One R2. La grande nouveauté ? Spotify devient le lecteur musical par défaut, directement accessible depuis la barre latérale.

D’après une étude d’Opera, 66 % des utilisateurs écoutent de la musique sur leur téléphone et ce, même lorsqu’ils travaillent sur leur ordinateur. Moi aussi, je jongle souvent entre mon PC et mon smartphone pour gérer ma musique. Avec cette intégration, tout devient simple. Plus besoin de passer d’un onglet à un autre. La musique est là, au même endroit que mes recherches ou mes documents.

Spotify Premium gratuit pour les utilisateurs d’Opera

Pour couronner le tout, Opera propose une offre alléchante : trois mois de Spotify Premium gratuits pour les utilisateurs éligibles. Adieu les publicités et bonjour les playlists hors ligne et la meilleure qualité sonore. Une aubaine, surtout si vous n’êtes pas encore abonné à Spotify. Joanna Czajka, Product Director chez Opera, explique : « Nos utilisateurs aiment écouter de la musique et des podcasts tout en naviguant. Avec Spotify intégré dans la barre latérale d’Opera One, tout est désormais à portée de clic. » Une phrase qui résume parfaitement cette vision d’un écosystème fluide et pratique.

Une expérience pensée pour tous les moments

Ce partenariat n’est pas juste une nouveauté gadget. Il répond à des besoins concrets. Les utilisateurs peuvent détacher le lecteur et le repositionner où ils veulent sur leur écran. En réunion ou en appel ? Le lecteur baisse automatiquement le volume ou met la musique en pause, avant de reprendre dès que c’est fini. Pour moi, cette fonctionnalité est un véritable plus. Elle élimine les distractions inutiles et optimise mon temps de travail. Et ce n’est que le début : dès 2025, cette intégration sera aussi disponible sur Opera pour Android.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



