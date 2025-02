realme C75 : robustesse extrême et autonomie record

Le realme C75 arrive sur le marché français et promet de redéfinir les attentes des consommateurs en matière de durabilité et de performance. À un prix compétitif de 199 €, ce smartphone allie robustesse, technologie avancée et une expérience utilisateur fluide. Grâce à ses caractéristiques techniques de pointe, il s’impose comme un leader dans son segment.

Un nouveau standard en matière de durabilité

Le realme C75 n’est pas seulement un smartphone robuste, il est aussi l’un des plus résistants de sa catégorie. Doté de la certification IP69, il est le premier appareil de ce segment à offrir une protection complète contre les jets d’eau à haute température, les éclaboussures et une immersion prolongée. Cette certification unique garantit aux utilisateurs une durabilité bien supérieure à celle des autres modèles de smartphones.

Pour renforcer cette performance, le téléphone intègre également la technologie SonicWave Water Ejection. Ce système expulse 50 % de l’eau contenue dans le haut-parleur, ce qui assure une meilleure résistance aux environnements humides. De plus, le C75 est le premier smartphone à recevoir la certification « Rugged Smartphone » de TÜV Rheinland ainsi que la norme militaire MIL-STD 810H. Ces distinctions garantissent une résistance optimale aux chocs et aux impacts.

Une batterie de longue durée et une charge ultra-rapide

L’un des points forts du realme C75 réside dans sa batterie de 5 828 mAh. Avec une autonomie de plus de 23 jours en mode veille, cette batterie garantit un smartphone fiable. Elle répond aux besoins des utilisateurs, même dans les conditions les plus exigeantes. La technologie de charge rapide de 45W permet de recharger l’appareil en quelques minutes. En seulement cinq minutes de charge, le téléphone offre trois heures de conversation. La batterie est conçue pour durer : elle a une durée de vie de quatre ans et est résistante aux perforations et à la compression. De plus, grâce à la fonction de charge inversée, il est possible de recharger d’autres appareils. Cette fonctionnalité apporte une touche de praticité.

Un design élégant avec des performances augmentées par l’IA

Malgré sa conception robuste, ce realme ne néglige pas l’esthétique. Son design Nature Power, avec ses textures géométriques et son décor en aluminium, allie élégance et solidité. Disponible en deux coloris raffinés, Lighting Gold et Storm Black, il se distingue par un revêtement nano-optique qui garantit des textures nettes et soignées. Avec seulement 7,99 mm d’épaisseur et un poids de 196 g, le C75 reste fin et léger. Il intègre pourtant une batterie d’une capacité impressionnante. Côté performances, ce smartphone n’est pas en reste.

Équipé d’une puce G92 Max et de 24 Go de RAM dynamique, il permet d’exécuter facilement plusieurs tâches à la fois, de jouer à des jeux exigeants et d’exécuter des applications lourdes sans ralentir. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) permet d’optimiser les performances en temps réel, notamment grâce à la fonctionnalité AI Clear Face qui améliore instantanément la netteté des portraits flous. Disponible depuis hier, 4 février 2025, il sera proposé à un prix promotionnel de 199 € pour la version 8 Go + 128 Go, exclusivement sur Amazon. Ce smartphone combine des fonctionnalités haut de gamme, une robustesse inégalée avec un excellent rapport qualité-prix.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.