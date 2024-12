Futur de la technologie portable : Les smartwatch incontournables de 2025

Une nouvelle génération de smartwatch arrive en 2025. Elles offrent des fonctionnalités innovantes et des designs améliorés. Les géants comme Google, Apple, Samsung et même Fitbit prévoient de lancer leurs derniers modèles, avec des avancées prometteuses.

Il faut donc s’attendre à ce qu’elles aient des capacités de suivi de la santé perfectionnées. Les utilisateurs pourront sans doute également bénéficier d’une meilleure intégration avec leurs appareils. Cela inclut un affichage plus lumineux, une batterie plus performante et une étanchéité renforcée. Mais voici plutôt la liste des futures montres connectées qui sortiront cette année-là !

L’Apple Watch Series 11

Chez Apple, la Watch Series 11 est le modèle très attendu de l’année prochaine. C’est la version qui suivra forcément la Series 10. Elle devrait apporter des mises à jour plus au modèle actuel. Attendez-vous donc à un design plus fin, un meilleur mécanisme de bracelet, et peut-être un système d’attache magnétique.

Bien que la rétrocompatibilité soit sacrifiée. La montre pourrait aussi offrir des avancées dans le suivi de la santé, notamment pour la tension artérielle. Mais l’intégration de la technologie Micro LED reste incertaine. La sortie est prévue pour septembre 2025.

La Samsung Galaxy Watch 8

Ensuite, après la sortie de la Galaxy Watch 7, les spéculations vont bon train sur la Galaxy Watch 8. Bien que la Watch 7 ait apporté des améliorations comme une puce Exynos plus rapide et un GPS double bande, son design reste proche de celui de la Watch 6.

Les rumeurs évoquent un design « squircle » pour la Galaxy Watch 8. Elle aura sans doute un écran plus spacieux et une esthétique inspirée de l’Apple Watch. Samsung pourrait aussi introduire des technologies avancées de suivi de la santé, comme la surveillance de la glycémie.

La Google Pixel Watch 4

Pour suivre, les rumeurs sur la smartwatch Google Pixel Watch 4 de 2025 évoquent des améliorations majeures. Une lunette tactile innovante permettrait de contrôler la montre par des tapotements le long du bord. Un « Fit Score » offrirait des données de santé personnalisées, prenant en compte l’IMC, la couleur de peau et plus.

Le suivi de la santé pourrait inclure des mesures continues. Elles apporteraient des risques comme les maladies cardiaques. L’autonomie de la batterie pourrait être étendue grâce à une nouvelle puce. Et la précision GPS serait améliorée. Enfin, une version « Ultra » robuste pourrait aussi voir le jour.

L’Apple Watch Ultra 3

Le modèle outdoor de l’Apple Watch Ultra pourrait avoir une 3ème version. Elle est initialement attendue lors de l’événement « It’s Glowtime » avec l’iPhone 16. Il est prévu pour septembre 2025. Apple pourrait utiliser ce temps supplémentaire pour affiner le modèle.

Bien que l’écran microLED ait été annulé, l’Ultra 3 pourrait adopter un écran OLED plus économe en énergie. Le design devrait rester similaire à celui du modèle précédent, avec un boîtier en titane de 49 mm et une finition Space Black. Et les fonctions de santé comme la surveillance de la tension artérielle pourraient être retardées. Peu de changements matériels sont attendus, mais des améliorations logicielles sont probables.

Le Fitbit Charge 7

Par la suite, Google n’a pas oublié Fitbit même si la marque fitness ne produira plus de modèles. Le Charge 7 sera donc le dernier en lice. Ce tracker conservera le design incurvé de son prédécesseur, disponible en noir, beige et orange. Et parmi les nouveautés, des capteurs cÉDA pour surveiller la pression artérielle en continu, ainsi que la compatibilité avec Google Assistant et Google Wallet seront au rendez-vous.

L’Apple Watch SE 3

Enfin, l’Apple Watch SE 3 est une smartwatch qui pourrait arriver en 2025 avec un design similaire à l’actuel modèle. Elle sera peut-être légèrement plus grande, car elle sera inspirée de la Series 8. Elle intégrerait le processeur amélioré de la Series 9. Mais quelques compromis seront faits, notamment sur le suivi de la santé. Un capteur ECG serait attendu.

