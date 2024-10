Mise à jour majeure Fitbit : Découvrez les NOUVELLES fonctionnalités qui vont changer votre montre

Même si Fitbit est avalé par Google, cela n’empêche pas les bracelets connectés de la marque de bénéficier d’une mise à jour majeure qui leur sera grandement utile.

La dernière en date permet d’introduire un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de profiter plus amplement de leur smartband. Voici ce qu’il en est.

Une mise à jour majeure des fonctions santé et fitness de Fitbit

Désormais, si vous avez un bracelet Fitbit Versa, Charge ou Sense la mise à jour actuelle est majeure et vous permettra de consulter et de comprendre plus facilement toutes vos données de santé et de fitness.

En effet, Fitbit a connu une période difficile ces dernières années. Ses dernières montres Sense 2 et Versa 4 étaient moins performantes que leurs prédécesseurs. D’autant plus que Fitbit a récemment laissé entendre que la marque pourrait ne plus produire de smartwatch sous son logo.

Par conséquent, la sortie de cette mise à jour est une très bonne chose. Cela sera d’une grande utilité pour les amateurs d’activités sportives et pour les personnes qui aiment garder un œil sur leur santé.

Les nouvelles fonctions auxquelles les utilisateurs de Fitbit ont droit

Au début du mois, la mise à jour majeure des smartband Fitbit donne donc accès au score quotidien de préparation. C’est une fonction qui n’était auparavant disponible que derrière le mur payant de Fitbit Premium.

Google, qui est maintenant la société mère de Fitbit a également supprimé des fonctionnalités populaires telles que les tableaux de bord avec des amis. Toutefois, il semble que les choses s’améliorent enfin pour les propriétaires de Fitbit.

Actuellement, il y a quelques changements bienvenus dans les applications Android et iPhone. Cela devrait faciliter l’évaluation des données relatives à la santé et à la forme physique.

Une touche de Google

Repéré par 9to5Google, la mise à jour majeure de Google à l’application Fitbit est géniale. Cela a permis de faire en sorte que son esthétique soit conforme à ses codes. Les sections de l’application consacrées à la gestion du stress, à l’humeur et à la pleine conscience ont été modifiées.

Mais c’est une bonne chose. La version 4.26.1 de l’application Fitbit pour Android voit l’arrivée de ce nouveau design comme un positif à l’association de ces deux plateformes. Et l’application semble désormais beaucoup plus uniforme.

Cela a facilité l’identification des tendances en matière de santé. Il est maintenant plus aisé d’identifier les facteurs de stress ou les moments où n’êtes pas bien dans votre peau.

Une amélioration pour les utilisateurs de Fitbit

L’application Fitbit a toujours été un peu désordonnée. Certaines sections étaient plus détaillées que d’autres, ce qui donnait l’impression d’un manque d’organisation. Mais Google y à remédier en ajoutant des onglets par jour et par semaine à plusieurs sections de statistiques.

Comme le géant américain a absorbé Fitbit, ces changements bénéficieront à tous les propriétaires de ces appareils. En effet, les propriétaires de Pixel Watch doivent toujours utiliser l’application Fitbit pour voir toutes leurs données.

Bien que les mois et les années à venir pour les propriétaires de Fitbit soient un peu incertains, l’application s’améliore et n’est pas laissée à l’abandon. Seul le temps dira ce qu’il en est de la durée de prise en charge des appareils actuels.

