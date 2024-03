[BON PLAN] – Réhaussez votre expérience de gaming avec l’écran Lenovo Legion R27i-30

Plongez dans l'univers du gaming avec l'écran gaming Lenovo Legion R27i-30. Avec sa réduction de 13% et la possibilité de payer en 4 fois, profitez dès maintenant d'une expérience de jeu immersive à un prix avantageux.

Une offre exceptionnelle pour un écran exceptionnel

Pour seulement 199,90 euros au lieu de 229,90 euros, l'achat du Lenovo Legion R27i-30 vous fait économiser 30 euros. De plus, avec la facilité de paiement en 4 fois, cette offre devient encore plus accessible pour les passionnés de jeux vidéo.

Une tranquillité d'esprit garantie

Avec une garantie constructeur de 3 ans, vous pouvez acheter cet écran gaming en toute confiance. Profitez de votre expérience de jeu immersive en sachant que votre investissement est protégé par la fiabilité et le service après-vente de Lenovo.

Choisissez le Lenovo Legion R27i-30 pour :

Des performances de jeu époustouflantes

Cet écran gaming offre une expérience de jeu fluide et immersive grâce à son taux de rafraîchissement de 165 Hz et son temps de réponse de 0,5 ms. Profitez de pixels d'une netteté remarquable, d'une reproduction des couleurs exceptionnelle et d'une certification HDR pour des visuels éclatants.

Technologie AMD FreeSync Premium

Bénéficiez de la technologie AMD FreeSync Premium qui élimine les déchirures et les saccades pour des transitions plus fluides entre le moniteur et le GPU. Jouez sans flou de mouvement ni bégaiement, et ressentez la rapidité dans les jeux compétitifs avec une réactivité optimale.

Confort et ergonomie pour de longues sessions de jeu

Le support LTPS (Lift, Tilt, Pivot, Swivel) de lu Lenovo Legion R27i-30 offre une position ergonomique pour supporter de longues sessions de jeu sans fatigue. De plus, la technologie Natural Low Blue Light protège vos yeux de la fatigue tout en préservant la qualité des couleurs.

Son stéréo immersif et outils de jeu intégrés

Profitez d'un son stéréo clair grâce aux haut-parleurs intégrés de 3 watts. Utilisez les outils de jeu intégrés tels que le point de visée d'Artery Software de Lenovo pour améliorer votre expérience de jeu et dominer vos adversaires avec précision et stratégie.

