[BON PLAN] – Une chute de 738 euros sur le moniteur Samsung Odyssey Neo G8

Explorez l’univers visuel exceptionnel du moniteur Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NP. Avec ses caractéristiques de pointe, ce moniteur incurvé redéfinit l’expérience de jeu. Il offre une résolution 4K à 240 Hz et une technologie QLED Quantum HDR 2000 pour des images éclatantes.

Offre promotionnelle limitée!

L’excellence visuelle à un prix imbattable

Profitez tout de suite de cette offre, une réduction incroyable de 40% sur le Moniteur Samsung Odyssey Neo G8, désormais disponible à 1 071,11 euros au lieu de 1 809,00 euros. Non seulement ce moniteur offre une résolution 4K à 240 Hz, mais cet écran incurvé garantit également des performances de jeu exceptionnelles. Sa performance fait de chaque session de jeu une expérience immersive et fluide.

Facilité de paiement et livraison gratuite

Pour rendre cette offre encore plus accessible, bénéficiez de la facilité de paiement en 4 fois, avec des mensualités de seulement 267,78 euros. En plus, la livraison est gratuite entre le 20 et le 22 janvier. Ainsi, profitez dès maintenant de cette opportunité inédite pour transformer votre espace de jeu avec style et performance.

Plongez dans l’éclat visuel avec le Samsung Odyssey Neo G8

Un écran éblouissant 4K à 240 Hz

Découvrez la perfection visuelle avec ce moniteur Samsung. Son écran QLED incurvé de 32 pouces, avec une résolution 4K à 240 Hz, offre des images d’une netteté exceptionnelle et des détails incroyables. La technologie Quantum HDR 2000 garantit des contrastes saisissants et une palette de couleurs étendue pour vous créer ainsi une immersion totale dans vos jeux, films et contenus multimédias.

Un design élégant et ergonomique

Les qualités du Samsung Odyssey Neo G8 ne se limitent pas à ses performances exceptionnelles. Son éclairage CoreSync crée une ambiance immersive. Et ce n’est pas tout, le support ergonomique offre un ajustement flexible pour une expérience de visionnage personnalisée. Plongez dans des mondes virtuels captivants avec ce moniteur innovant.

Une technologie avancée pour le jeu

Avec AMD FreeSync Premium Pro et une réponse ultrarapide de 1 ms, ce moniteur est conçu pour les joueurs les plus exigeants. Profitez d’une synchronisation sans faille entre le taux de rafraîchissement et la fréquence d’images de votre carte graphique pour des séquences de jeu fluides.

Les fonctionnalités dédiées au jeu, tel que le mode FPS, RTS, et RPG, associées au concentrateur USB 3.0 intégré. Ces fonctionnalités font du Samsung Odyssey Neo G8 un choix idéal pour les amateurs de jeux.